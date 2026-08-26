Patru noi filme românești premiate, la ZFR Chișinău, ediția a 12-a

Patru din cele mai apreciate filme românești ale ultimului an, lansate la mari festivaluri ale lumii, precum cele de la Veneția și Locarno, vor fi prezentate în premieră în Republica Moldova la ediţia a 12-a a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, care se va desfășura, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon, între 17 și 20 septembrie 2026.

Importantul regizor român Adrian Sitaru („Pescuit sportiv”, „Din dragoste cu cele mai bune intenții”, „Domestic”, „Ilegitim”, „Fixeur”) va fi prezent la ZFR Chișinău cu cel mai recent lungmetraj al său, „Piatră foarfecă hârtie”, care a avut premiera mondială la cea mai recentă ediție a festivalului Black Nights de la Tallinn; în cadrul acestei manifestări de referință, cineastului i s-a acordat premiul pentru Cel mai bun regizor al competiției „Rebels with a Cause”).

În „Piatră foarfecă hârtie”, Laura (interpretată de reputata actriță Ioana Flora) are 45 de ani şi suferă de amnezie. Ea și familia ei pornesc într-o călătorie spre Turcia, doar pentru a se trezi prinși cu toţii într-un joc de iluzii care distorsionează realitatea, punându-le la încercare alegerile și încrederea și ducând la situații hilar de iraționale.

Adrian Sitaru va răspunde la întrebările publicului după proiecția acestui film incitant. Alături de regizor, la sesiunea de Q&A de la Cineplex Loteanu va mai participa tânăra și talentata actriță Virginia Rusu, originară din Republica Moldova; ea debutează într-un lungmetraj interpretând un rol esențial (refugiata ucraineană Katerina) în plot-ul conceput de Adrian Sitaru.

La ZFR Chișinău vor fi prezenți și Maria Popistașu și Alexandru Baciu, care au realizat primul lor lungmetraj, „Y”. Ca actriță de film, Maria Popistașu a colaborat cu cineaști români precum Ruxandra Ghițescu, Tudor Giurgiu, Cătălin Mitulescu, Radu Muntean, Bogdan Theodor Olteanu și Sarra Tsorakidis, dar și cu regizori europeni notabili, cum sunt Hans Steinbichler, Miel Van Hoogenbemt și David Yates. Alexandru Baciu a fost atât scenarist pentru filme de Radu Muntean, Radu Gabrea și Constantin Popescu, cât și coregizor al documentarului „Vorbitor”, alături de cel dintâi dintre cei trei regizori menționați.

După scurtmetrajul „Pescărușul” (cu scenariul semnat de actriță), Maria Popistașu și Alexandru Baciu au scris și regizat lungmetrajul „Y”. Filmul, în care actrița-regizoare interpretează rolul principal (Olga), s-a lansat la cea mai nouă ediție a Festivalului de la Varșovia și a obținut apoi premiul pentru Cel mai bun lungmetraj al competiției Zilele Filmului Românesc din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF).

„Y” este o dramă intensă despre o familie în care apare un conflict intergenerațional și despre jocurile de putere dintr-un cuplu. Filmul abordează de asemenea un subiect în continuare controversat – adopțiile internaționale din România primilor ani ai tranziției postcomuniste.

Un alt film românesc foarte apreciat din programul festivalului de la Chișinău este „Dinți de lapte”, al doilea lungmetraj de ficțiune scris și regizat de Mihai Mincan. Filmul a avut premiera mondială, la fel ca și debutul cineastului („Spre Nord”, 2022), în competiția „Orizzonti” a celui mai vechi festival specializat al lumii, cel de la Veneția. Ulterior, „Dinți de lapte” a fost prezentat la numeroase alte festivaluri semnificative (Toronto, Roma, Salonic etc.), a intrat în selecția pentru Premiile Academiei Europene de Film și a obținut trei trofee la Premiile Gopo, ale industriei cinematografice din România.

Cu acțiunea plasată în 1989 și 1990, „Dinți de lapte” o urmărește pe Maria (căreia îi dă viață memorabil debutanta Emma Ioana Mogoș), o fetiță de zece ani dintr-un orășel românesc izolat. Ea este ultima persoană care îşi vede sora înainte ca aceasta să dispară fără urmă. Devastată de pierdere, Maria încearcă să deslușească o realitate nouă şi tulburătoare, într-o lume aflată în pragul colapsului.

La proiecția de la Cineplex Loteanu va fi prezent, pentru a dialoga cu spectatorii, actorul Igor Babiac, care îl interpretează pe tatăl Mariei (având-o drept parteneră, în rolul mamei, pe Marina Palii). Născut în Republica Moldova, Igor Babiac a contribuit decisiv la filmele multor regizori de pe ambele maluri ale Prutului: Igor Cobileanski, Marian Crișan, Eugen Damaschin, Anatol Durbală, Eugen Marian, Viorica Meșină, Cristi Puiu, Florin Șerban etc.

Nu în ultimul rând, a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău propune publicului „Sorella di Clausura”, cel mai recent film lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenović, născută în Serbia, dar impusă în cinematografia din România (cu filme precum „Soldații. Poveste din Ferentari” și „Ivana cea Groaznică”).

Având-o în rolul principal pe Katia Pascariu (alături de Cendana Trifan și Miodrag Mladenović), „Sorella di Clausura” spune senzaționala poveste a Stelei, o șomeră cu studii filologice care, la 36 de ani, se mută, împreună cu familia, într-un sat de lângă Timișoara. Stela visează să-l întâlnească pe artistul balcanic Boban, pe care, văzându-l la TV la 12 ani, s-a îndrăgostit iremediabil, și speră ca Vera, o cântăreață despre care se zvonește că l-ar cunoaște bine pe Boban, o va ajuta să-și împlinească visul și, totodată, să scape de sărăcia în care trăiește.

Lansat la Festivalul de la Locarno din 2025 (unde Katia Pascariu a obținut, pentru excelenta sa interpretare, premiul „Boccalino d’Oro”), „Sorella di Clausura” a mai fost distins pentru Cea mai bună regie din competiția Festivalului de la Sarajevo, fiind apoi selectat și premiat la alte festivaluri internaționale (Gijón, Wiesbaden, Sydney, TIFF Cluj-Napoca etc.). O „comedie punk” originală și provocatoare, pe care festivalul ZFR Chișinău se bucură s-o poată aduce în fața spectatorilor săi fideli.

Intrarea la proiecții va fi liberă: la filmele proiectate la Cineplex Loteanu, va fi nevoie de rezervarea prealabilă a biletelor cu valoare zero la casieria cinematografului, în zilele de dinaintea evenimentului. Iar la filmele proiectate la Cinema ODEON, va fi după principiul primul venit, primul servit.

Filmele noi vor fi proiectate cu subtitrare în limba engleză.

În curând vor fi anunţate secţiunile Retro, Filme pentru copii și familie, Masterclass şi Lansare de carte, precum şi programul complet.

Evenimentul cinematografic ZFR va continua şi în acest an tradiţia de a merge prin ţară, astfel că, în afară de Chişinău, vor mai fi proiecţii în alte zece oraşe din Republica Moldova: Hâncești (17 septembrie), Nisporeni (18 septembrie), Călărași (19 septembrie), Strășeni (20 septembrie), Cimișlia (23 septembrie), Ungheni (24 septembrie), Florești (25 septembrie), Sângerei (26 septembrie), Bălți (26-27 septembrie) şi Cahul (9-10 octombrie).

Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina de Facebook a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău, precum şi pe site-ul zfrmd.ro.

ZFR Chișinău este un eveniment cinematografic organizat de către Asociaţia Cineaştilor Independenţi din Republica Moldova ALTERNATIVE CINEMA și casa de producţie ROVA FILM din România.

Proiectul Zilele Filmului Românesc la Chișinău, ediția a XII-a, este finanțat de: Centrul Național al Cinematografiei din Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Centrul Național al Cinematografiei din România și Uniunea Cineaștilor din România.

Parteneri: Moldova Film, Cineplex Loteanu, DACIN SARA, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) „I.L. Caragiale” București, Arhiva Națională de Filme a României, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) din Chișinău.

Sponsori: BT Leasing, PrintCaro, Diego Sky, Trigor, Symbol Media, casa de modă Raquette.