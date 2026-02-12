Pasivitatea ne costă, solidaritatea – nu. Direcționează 2% din impozitul tău pe venit pentru binele copiilor!

Pasivitatea este extrem de comodă: nu doare, nu irită, nu cere efort. E simplu să nu faci nimic: să lași Declarația privind impozitul pe venit parțial completată, să spui „nu contează”, să lași statul să decidă în locul tău unde ajung banii publici.

Și totuși, în fiecare primăvară, până la data de 30 aprilie, angajații din Republica Moldova primesc un drept unic și concret: dreptul de a redirecționa 2% din impozitul pe venit către organizații ce lucrează direct pentru binele comunității. Sunt bani deja plătiți statului, deci, nu este o donație și nici o cheltuială suplimentară. Este o alegere civică.

În 2025, prin acest mecanism, Asociația Obștească The Moldova Project a beneficiat de 40.974,75 lei, bani utilizați strict pentru proiecte de asistență socială. Implicit datorită acestor resurse, echipele mobile ale asociației noastre au parcurs zilnic peste 200 km, ajungând la cele mai vulnerabile familii din 55 de localități din zona centrală a țării; au fost procurate cărți și materiale educative pentru Biblioteca Mobilă; au fost oferite bunuri esențiale mamelor singure și copiilor ce au nevoie de ajutor. Impactul direct: peste o mie de copii sprijiniți prin intervenții sociale sustenabile, la nivel educațional, medical, juridic, psiho-emoțional.

Victoria Morozov, Președinta Asociației Obștești „The Moldova Project”: „Toți ne dorim un viitor sigur și frumos pentru copiii Moldovei. Însă nivelul sărăciei absolute în țară este în creștere și chiar acum, lângă noi, există copii care adorm flămânzi, care cresc în neglijare și durere. Cu toate acestea, sute de mii de angajați, plătitori de impozite, nu cunosc sau consideră prea complicată direcționarea a 2% din impozitul pe venit către o organizație neguvernamentală care oferă ajutor familiilor din medii defavorizate, deși este un drept firesc al fiecăruia și un mecanism care produce schimbări reale. Este timpul să acționăm. Fiecare dintre noi. Un gest mic poate rupe lanțul vulnerabilității și poate demonstra, concret, puterea solidarității din Moldova.”

MECANISMUL 2%

În 2026 marcăm 10 ani de la implementarea mecanismului 2% în Republica Moldova. Sunt zece ani în care statul a pus la dispoziție acest instrument democratic, tot mai popular pe an ce trece, prin care societatea civilă a construit proiecte reale. Experiența de implementare a demonstrat că acolo unde oamenii aleg, comunitățile se schimbă. Și experiența noastră, a echipei asociației The Moldova Project, demonstrează un impact extrem de benefic prin implementarea acestui mecanism.

Per total, pe parcursul anului trecut, aproximativ 20 de milioane de lei din impozitele cetățenilor au fost redirecționați către ONG-uri și entități religioase. Este cu șase milioane de lei mai mult decât în 2024. Cele mai mari sume, de ordinul sutelor de mii de lei, au ajuns la organizații ale veteranilor și angajaților din sectorul energetic și al afacerilor interne, demonstrând că mecanismul funcționează atunci când este utilizat.

Și totuși, raportat la numărul total de contribuabili, doar o mică parte dintre moldoveni aleg să folosească această oportunitate.

În acest context, venim cu un mesaj ferm către toți cei care citesc aceste rânduri. Pasivitatea are consecințe. Când nu direcționezi 2%, nu câștigi bani, dar cu siguranță pierzi dreptul de a decide. Pierzi șansa de a sprijini direct o cauză nobilă și lași sistemul să hotărască în locul tău. Solidaritatea nu începe cu sume mari. Începe cu un gest mic și conștient.

Cod fiscal pentru desemnare 2% A.O. The Moldova Project: 1020620001877

CUM POȚI CONTRIBUI

În realitate, procesul este simplu. Cea mai ușoară cale este completarea declarației precompletate în format online. În fiecare an, la începutul lunii februarie, datele fiscale sunt deja introduse automat în sistem: venituri, impozit calculat, informații de bază. Pentru mulți contribuabili totul durează câteva minute:

✔ autentificare prin semnătură electronică

✔ verificare date

✔ introducerea codului fiscal al organizației alese

✔ semnare și trimitere

LA CINE SĂ APELEZI PENTRU GHIDARE

Nu știi ce ai de făcut? Întreabă contabilitatea companiei/întreprinderii în care lucrezi, solicită sprijinul contabilului personal sau contactează direct echipa noastră: 068 098 222

Nimeni nu se așteaptă să fii expert fiscal. Important este să nu renunți din cauza neclarităților.

INFORMAȚII UTILE DESPRE MECANISMUL 2%

GHIDUL VIDEO

MAXIMĂ TRANSPARENȚĂ, MAXIMĂ ÎNCREDERE

Una dintre cele mai frecvente întrebări este firească: „De unde știu că banii ajung unde trebuie?” Răspunsul este clar: mecanismul 2% este strict controlat.

Organizațiile nu pot beneficia automat. Pentru a fi incluse în lista oficială trebuie:

✔ să fie înregistrate legal

✔ să activeze de cel puțin un an

✔ să nu aibă datorii la bugetul public

✔ să prezinte rapoarte financiare

✔ să desfășoare activități de utilitate publică

Validarea anuală și transferurile sunt gestionate de Serviciul Fiscal de Stat, iar utilizarea fondurilor este monitorizată și raportată public. Cu alte cuvinte, fiecare leu este verificat. Mecanismul nu se bazează pe încredere oarbă, ci pe transparență și control.

2% nu schimbă bugetul tău. Dar această oportunitate poate schimba vieți. Pentru un copil dintr-un sat izolat, pentru o mamă singură, o familie aflată la limita subzistenței. Un formular completat poate însemna: o carte, un drum parcurs de specialiști, o masă caldă, protecție reală pentru copiii aflați în situație de risc.

Te îndemnăm să fii activ, să decizi unde merg banii tăi.

Alege implicarea. Alege copiii vulnerabili!

