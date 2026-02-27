MĂRȚIȘORUL ne adună la Palatul Național „Nicolae Sulac”

Zece evenimente de excepție vor avea loc la Palatul Național „Nicolae Sulac”, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, ediția a 60-a. „Moldova-Concert” a pregătit un program divers, astfel încât fiecare spectator să găsească opțiunea potrivită.

Deschiderea Festivalului „Mărțișor” va avea loc pe 1 martie, la ora 18:00, în cadrul musicalului „Maria Mirabela – Povestea continuă” – un eveniment ce reunește generații și emoții. Muzica lui Eugen Doga și versurile lui Grigore Vieru se deschid într-un limbaj scenic nou, viu și spectaculos. Orchestra live, personajele îndrăgite, artiștii talentați și proiecțiile digitale construiesc un univers în care timpul încetinește, iar emoția devine comună pentru copii și adulți.

Detalii și bilete: https://cultural.md/ro/events/129/maria-mirabela-povestea-continua-129

Și pentru că este un eveniment absolut spectaculos, ne dorim să oferim bucuria acestor emoții unui număr cât mai mare de spectatori. Musicalul „Maria Mirabela – Povestea continuă” va putea fi urmărit și pe 2 martie, începând cu ora 18:00, la Palatul Național „Nicolae Sulac”.

Detalii și bilete: https://cultural.md/ro/events/130/maria-mirabela-povestea-continua-130

Festivalul „Mărțișor” continuă cu o fuziune impresionantă dintre trecut și prezent. Pe 3 martie, va avea loc concertul „Dorul care înflorește”, susținut de Lupii lui Calancea și Surorile Osoianu.

Ei reinterpretează folclorul, readuc valorile neamului pe scenă și ne ajută să revenim la rădăcini.

Detalii și bilete: https://cultural.md/ro/events/131/lupii-lui-calancea-surorile-osoianu-131

Pe 4 martie, Mărțișorul îmbracă straie populare, alături de Orchestra Națională de Muzică Populară „Mărțișor”, condusă de Corneliu Botgros, invitat special – Nicolae Botgros.

Talentații instrumentiști se remarcă prin măiestrie și profesionalism, „Lăutarii” fiind un simbol al muzicii populare.

Vor evolua îndrăgiți artiști din Moldova și România, într-un regal muzical – „Lăutarii Tradițional”.

Detalii și bilete: https://cultural.md/ro/events/132/lautarii-la-55-de-ani-132

Festivalul „Mărțișor” aduce pe scena Palatului Național „Nicolae Sulac” frumusețea etniilor ce trăiesc în Republica Moldova. Pe 5 martie, vom avea ocazia să le admirăm, în cadrul concertului „Interethnica” – unitate prin diversitate.

Ne vom bucura împreună de tradiții, muzică, dans, costume deosebite și multă culoare, alături de ansambluri talentate și artiști îndrăgiți. Acompaniază Orchestra „Moldovlaska”, în frunte cu Veaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea.

Detalii și bilete: https://cultural.md/ro/events/133/interethnica-133

Pe 6 martie, publicul va avea parte de o seară de suflet, în cadrul primului concert solo al lui Cătălin Josan – „Acolo”. Spectatorii vor fredona alături de îndrăgitul artist cele mai deosebite piese din repertoriul său și cele mai legendare melodii din estrada națională.

Cătălin Josan va cânta alături de invitați speciali, acompaniați de Moldovan Youth Orchestra, dirijor – Andriano Marian.

Detalii și bilete: https://cultural.md/ro/events/134/acolo-catalin-josan-134

Festivalul „Mărțișor” continuă cu o explozie de energie și emoții. Pe 7 martie, muzica clasică întâlnește ritmurile electronice, în cel mai incendiar proiect al primăverii – „Epic Symphonic” by Dumitru Cârciumaru.

Orchestra Simfonică și DJ pe aceeași scenă, alături de soliști, într-o simbioză muzicală ce unește două epoci.

Detalii și bilete: https://cultural.md/ro/events/135/epic-simfonic-135

De Ziua Internațională a Femeii, publicul va avea parte de o seară absolut specială, în compania lui The Urs. Pe 8 martie, artistul revine la Chișinău într-un concert cu cele mai tari hituri ale momentului, în care cântă frumusețea, gingășia și forța femeii.

Detalii și bilete: https://cultural.md/ro/events/136/the-urs-136

Pe 9 martie, publicul are întâlnire cu o artistă inconfundabilă, ce cucerește prin originalitate, autenticitate și mesaje profunde. Irina Rimes revine acasă, într-o seară ce va umple inimile spectatorilor cu iubire și căldură.

Detalii și bilete: https://cultural.md/ro/events/137/irina-rimes-137

La Închiderea Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, ediția a 60-a, celebrăm 80 de ani de măiestrie și profesionalism al celui mai longeviv colectiv artistic din țară – Ansamblul de Cântece și Dansuri Populare „Fluieraș”, condus de Edgar Ștefăneț.

Pe 10 martie, vom admira instrumentiști iscusiți, coregrafii de excepție, interpreți atât de îndrăgiți – toate acestea garantează o seară de neuitat- „Fluieraș la 80 de ani”.

Detalii și bilete: https://cultural.md/ro/events/138/fluieras-la-80-de-ani-138

Vă așteptăm cu drag la evenimentele organizate de „Moldova-Concert”, sub egida Ministerului Culturii, la Palatul Național „Nicolae Sulac”.

* Parteneriat media