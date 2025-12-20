GAL „Trei Coline” – cum funcționează dezvoltarea rurală atunci când comunitățile iau decizii

În ultimii ani, tot mai des apare în spațiul public termenul „LEADER”. Pentru unii este doar o noțiune, pentru alții – o oportunitate, iar pentru GAL „Trei Coline” și alte peste 50 de GALuri din Republica Moldova este un exercițiu real de democrație locală. Aflăm de la Doina Pantaz, directoarea Grupului de Acțiune Locală „Trei Coline”, ce presupune termenul LEADER.

Când vorbim despre LEADER avem în vedere 2 noțiuni: Programul LEADER și Abordarea LEADER. Programul LEADER este o măsură de susținere financiară de către stat, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală și funcționarea grupurilor de acțiune locală. Deci teoretic este despre bani și subvenții, dar în practică este mai mult decât atât. E despre cine și cum decide dezvoltarea satelor.

Pe de altă parte, Abordare LEADER este un acronim din limba franceză – „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”. În traducere ar fi „legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale”. Abordarea LEADER este o metodă de dezvoltare a comunităților din zonele rurale, care implică actorii locali în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală și care funcționează în baza următoarelor principii: abordare teritorială, parteneriate locale, abordare „de jos în sus”, acțiuni integrate și multisectoriale, inovație, colaborare în rețea și cooperare.

Abordarea LEADER pornește de la ideea că oamenii și organizațiile locale trebuie să fie actori ai dezvoltării, nu simpli beneficiari. Ea valorifică energia, cunoștințele și resursele existente în comunități. Pentru aceasta, localnicii sunt împuterniciți să se implice direct în luarea deciziilor privind dezvoltarea zonelor rurale. Instrumentul principal este constituirea GALurilor.

Ce este un GAL?

Pe lung ar fi Grup de Acțiune Locală. Este o asociație nonprofit, apolitică, cu statut de persoană juridică. GALul este creat în scopul elaborării și implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală în cadrul programului LEADER. El se bazează pe parteneriat teritorial stabilit la nivel local între sectoarele public, antreprenorial și civic. Este important ca niciunul dintre aceste 3 sectoare să nu aibă mai mult de 49% din drepturile de vot la nivel decizional.

Cum a apărut GAL Trei Coline?

Acum aproape 5 ani, la inițiativa primarului satului Meșeni, domnul Efim Mardari, acum președintele GALului, satele de pe traseul Trifești – Chiștelnița au început procesul de creare a unui Grup de Inițiativă Locală. Astfel în urma depunerii unui formular amplu, în care am descris în detaliu satele Meșeni, Chiștelnița, Scorțeni, Ignăței, Peciște, Pripiceni Răzeși și Trifești, am trecut toate etapele concursului ”Inițiative de crearea Grupurilor de Acțiune Locală”, lansat de Rețeaua Națională Leader, concurs sprijinit de Solidarity Fund PL în Moldova.

În urma unui proces complex de evaluare, ce a presupus și vizite în teritoriu efectuate de către membrii Comisiei de evaluare, s-a reușit obținerea aprobării Consiliului de proiect în susținerea inițiativei noastre de creare a unui GAL. Astfel că în iarna anului 2021 au început ședințele comune de lucru ale inițiativei GAL, în cadrul implementării abordării LEADER. Au fost invitați agenți economici, membrii activi ai comunității, reprezentanți ai Asociațiilor Obștești și, desigur, reprezentanți ai APL-urilor. Ședințe de lucru s-au desfășurat, prin rotație, în toate satele implicate. Pe parcursul acestui drum, celor 7 localități li s-au mai alăturat comuna Tîrșiței, satele Răspopeni și Țînțăreni. Acum GALul este în proces de extindere. Astfel că din 28 decembrie 2025 vom avea 21 de UAT-uri în componență:

Raionul Rezina Raionul Șoldănești Raionul Telenești Satul Trifești Satul Olișcani Satul Scorțeni Comuna Pripiceni Răzeși Satul Sămășcani Satul Chiștelnița Satul Gordinești Satul Răspopeni Satul Țînțăreni Comuna Pereni Satul Chipeșca Satul Nucăreni Satul Peciște Comuna Dobrușa Comuna Negureni Satul Ignăței Comuna Chițcanii Vechi Satul Meșeni Satul Verejeni Satul Căzănești Comuna Tîrșiței

De unde ia GALul bani?

La fiecare 2 ani, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează Apel în cadrul Programului LEADER. Astfel că toate Grupurile de Acțiune Locală din țară concurează pentru a atrage până la 3 milioane de lei pe an – atât era plafonul maxim până în această toamnă. Începând cu 11 octombrie 2025, au intrat în vigoare modificările Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin Programul LEADER, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2022. Astfel că pentru apelul de anul viitor plafonul maxim va fi de 4 milioane de lei anual per GAL. Două apeluri la rând GAL Trei Coline a reușit să atragă câte 2,5 milioane de lei per an. Din această sumă 500 000 lei sunt destinați cheltuielilor administrative, iar 2 milioane pentru subvenționări. Totodată echipa managerială caută continuu proiecte, concursuri, granturi, care să contribuie la implementarea obiectivelor și atingerea indicatorilor stabiliți în Strategia de Dezvoltare a GALului. Datorită statutului nostru de Asociație, dar și datorită acțiunilor de advocacy și lobby desfășurate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală LEADER, GALurile sunt eligibile la majoritatea concursurilor de granturi destinate societății civile. Așa că am reușit să atragem resurse și de la alți parteneri de dezvoltare și donatori.

De ce este LEADER diferit de alte programe de finanțare?

Pentru că LEADER nu pornește de la „ce este eligibil”, ci de la „ce este necesar”. Este flexibil, adaptat fiecărei zone și pune accent pe cooperare, inovație și responsabilitate locală.

Cum sunt selectate proiectele subvenționate?

Procesul de selectare a proiectelor subvenționate începe după ce Grupul de Acțiune Locală este oficial aprobat, iar Strategia de Dezvoltare Locală primește undă verde pentru finanțare. Din acest moment, GAL-ul are la dispoziție până la 45 de zile lucrătoare pentru a lansa apelul de depunere a cererilor de finanțare.

Apelurile sunt organizate exclusiv în baza priorităților stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală și sunt deschise persoanelor fizice (GȚ, ÎI) și juridice din teritoriul GAL-ului. Fiecare apel vizează măsuri concrete, clar definite, care răspund nevoilor identificate anterior împreună cu comunitățile.

Pentru a asigura transparența și șanse egale, apelul de finanțare conține un Regulament cu toate informațiile necesare pentru aplicanți: cine poate depune proiecte, ce tip de inițiative sunt eligibile, ce documente trebuie prezentate, cum are loc evaluarea și care sunt criteriile de selecție. Sunt indicate clar termenul – limită, inclusiv ora exactă, modalitatea de depunere și datele de contact pentru informații suplimentare.

Cererea de finanțare a proiectului și documentele aferente domeniilor de acțiune pentru care se planifică a fi efectuată investiția se depun de către solicitant în formă electronică prin sistemul informațional „Moldova LEADER IT Soft” (MLIS)”

Perioada de depunere a cererilor nu este nici prea scurtă, nici excesiv de lungă, fiind stabilită între 20 și 30 de zile calendaristice. Acest interval oferă suficient timp pentru pregătirea proiectelor, fără a întârzia procesul de implementare.

Apelurile de proiecte se lansează cel puțin o dată pe an, în limita bugetului anual aprobat pentru fiecare GAL. Pentru apelurile ulterioare, acestea se desfășoară, de regulă, în perioada februarie–august, în funcție de fondurile disponibile, adică dacă au rămas resurse nevalorificate din apelul anterior.

Informarea publicului este un element esențial al procesului. De aceea, apelurile sunt promovate prin campanii de informare și sunt publicate pe pagina web și pe rețelele de socializare ale GAL-ului, pe site-urile primăriilor și ale partenerilor locali, dar și sunt distribuite fizic afișe pe panourile informative din instituțiile publice din teritoriul GAL-ului. Scopul este ca fiecare potențial beneficiar să aibă acces la informație și posibilitatea reală de a aplica.

Evaluarea și selectarea proiectelor depuse în cadrul unui apel de finanțare sunt realizate de Comitetul de selectare al GAL-ului. Acesta este un organ colegial, format din reprezentanți ai sectoarelor public, antreprenorial și civic din toate satele membre, pentru a asigura un proces echilibrat și corect de luare a deciziilor. Comitetul analizează doar cererile de finanțare care sunt conforme din punct de vedere administrativ și le evaluează pe baza unei fișe de evaluare standard, aprobată la nivel național. Această fișă conține criterii clare, aplicabile tuturor GAL-urilor, dar permite și includerea unor criterii specifice, adaptate realităților fiecărui teritoriu.

În procesul de evaluare sunt luate în considerare mai multe aspecte esențiale: capacitatea proiectului de a crea locuri de muncă, contribuția la dezvoltarea economică prin inițierea sau extinderea unor afaceri, numărul de beneficiari direcți și indirecți, gradul de inovație, impactul asupra mediului și implicarea grupurilor sociale vulnerabile, precum tinerii, femeile, persoanele în etate sau minoritățile etnice. De asemenea, este analizată contribuția proiectului la atingerea obiectivelor stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală. Atunci când mai multe proiecte obțin același punctaj, prioritate au acele inițiative care creează mai multe locuri de muncă, contribuie direct la dezvoltarea antreprenoriatului sau aduc beneficii unui număr mai mare de oameni din comunitate.

Deciziile Comitetului sunt luate prin vot, cu majoritatea absolută a membrilor. Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un proces-verbal. Acest document este transmis adunării generale a GAL-ului pentru aprobare. Procesul-verbal include informații detaliate despre fiecare proiect aprobat: solicitantul, localitatea, punctajul obținut, sectorul din care provine, scopul investiției, costul total al proiectului și suma solicitată, respectiv aprobată. După aprobarea de către adunarea generală, documentele sunt transmise Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, pentru examinare și aprobare finală.

Pentru asigurarea transparenței, lista proiectelor selectate și lista celor respinse sunt publicate în termen de trei zile lucrătoare pe paginile oficiale ale GAL-ului, ale primăriilor și ale partenerilor locali. Proiectele care au fost evaluate pozitiv, dar nu au primit finanțare din lipsă de fonduri, pot participa automat la următorul apel de finanțare.

Deciziile adunării generale pot fi contestate conform legislației în vigoare. Dar depunerea unei contestații suspendă temporar procedura de aprobare finală a proiectelor, până la soluționarea acesteia.

Proiectele investiționale finanțate prin GAL nu pot beneficia, în paralel, de alte surse de finanțare nerambursabilă din bugetul de stat sau din programe ale partenerilor de dezvoltare. Această regulă este esențială pentru a evita dubla finanțare și pentru a asigura utilizarea corectă a fondurilor publice.

După selectarea proiectului, beneficiarul primește subvenția în avans, pe baza unui contract semnat cu Agenția responsabilă de gestionarea fondurilor. Acest contract stabilește clar drepturile și obligațiile părților, precum și condițiile de utilizare a banilor. Transferul subvenției se face imediat după semnarea contractului: în contul trezorerial, în cazul autorităților publice, și în contul bancar, pentru beneficiarii din sectorul civic și antreprenorial.

Din acest moment, proiectul poate fi implementat conform planului aprobat. Utilizarea subvenției este strict reglementată. Beneficiarul nu are dreptul să cheltuiască banii pentru alte bunuri, lucrări sau servicii decât cele prevăzute în proiectul investițional aprobat.

De asemenea, nu sunt permise cheltuieli sau lucrări efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare. Nivelul subvenției diferă în funcție de sectorul din care provine beneficiarul. Sectorul public poate primi până la 80% din valoarea costurilor eligibile, sectorul antreprenorial – până la 60%, iar sectorul civic – până la 90%. Diferența reprezintă contribuția proprie a beneficiarului, ceea ce încurajează asumarea responsabilității și sustenabilitatea proiectelor.

Implementarea unui proiect investițional trebuie finalizată în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de subvenționare. Această limită de timp contribuie la realizarea rapidă a investițiilor și la obținerea impactului scontat în comunitate.

Sumele acordate sunt, de asemenea, plafonate. Pentru un proiect individual, subvenția poate varia între 50.000 și 200.000 de lei. În cazul proiectelor realizate în asociere de doi sau mai mulți solicitanți, valoarea finanțării poate ajunge între 100.000 și 300.000 de lei. Pentru aceste proiecte este obligatoriu un contract de societate civilă, care să precizeze clar cine este beneficiarul direct al subvenției.

În cadrul unui apel de finanțare, un solicitant poate beneficia de o singură subvenție, indiferent dacă proiectul este implementat individual sau în asociere. Sectorul public face excepție, putând implementa până la două proiecte într-un apel. Totodată, un solicitant poate depune o nouă cerere de finanțare doar după finalizarea completă a proiectului aprobat anterior.

Din ce domenii sunt proiectele subvenționate?

În conformitate cu măsurile prevăzute în strategia de dezvoltare locală, se finanțează următoarele domenii de acțiuni:

domeniul agricol, prelucrarea primară sau finită a produselor locale; domeniul neagricol; dezvoltarea turismului rural; economia circulară, în gestionarea deșeurilor, în ecologizare, inclusiv pentru crearea și dezvoltarea unităților de ecarisaj; activități de mediu, în energia verde sau în producerea energiei din surse regenerabile; activități de conservare a patrimoniului local cultural; investiții realizate prin cooperare pentru domeniul agricol sau neagricol; investiții în infrastructura socială sau în domeniul sănătății, destinate comunității; investiții în serviciile destinate comunității; investiții pentru un start-up în domeniul agricol sau neagricol, în baza unui plan de afaceri.

Care este impactul GALului și proiectelor implementate?

Impactul activității GAL Trei Coline se vede într-adevăr în proiecte concrete, dar și în schimbări mai subtile: mai multă încredere între oameni, mai mult dialog între primării și cetățeni, mai mult curaj de a propune idei. Acesta este, poate, cel mai important rezultat al LEADER – faptul că dezvoltarea nu mai este percepută ca ceva impus, ci ca un proces construit împreună. Atunci când comunitățile sunt sprijinite să decidă singure, dezvoltarea devine nu doar posibilă, ci durabilă.

Cum se asigură transparența și corectitudinea deciziilor?

Prin regulamente clare, comitet de evaluare cu membri din comunitățile noastre, criterii publice și monitorizare constantă. Tocmai faptul că decizia este locală face mai ușor controlul public și responsabilizarea celor implicați.

De ce este important LEADER pentru viitorul satelor din Republica Moldova?

Pentru că dezvoltarea durabilă nu se poate face fără implicarea oamenilor. LEADER creează lideri locali, întărește comunitățile și reduce dependența de decizii luate „de sus”.

Este LEADER o soluție miraculoasă pentru toate problemele rurale?

Nu. Dar este una dintre puținele abordări care construiește capacitate locală pe termen lung. În opinia mea, aceasta este cea mai mare valoare a programului: oamenii învață să colaboreze, să planifice și să-și asume responsabilitatea pentru viitorul lor.

Ce ar trebui să știe un cetățean simplu despre LEADER?

Că are dreptul să participe, să propună idei și să ceară transparență. LEADER funcționează bine doar acolo unde comunitatea este activă și implicată.

În prezent, în țară activează 54 de GAL-uri, care acoperă peste 61% din teritoriu țării și cuprind 513 unități administrativ-teritoriale, cu o populație de circa 1,14 milioane de oameni. Prin intermediul acestor parteneriate, doar în ultimii ani au fost realizate peste 1400 de proiecte locale.

* Articol publicat în cadrul unui parteneriat media