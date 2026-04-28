FOTO Peste 400 de copii din raionul Criuleni vor beneficia de o ludotecă nouă, construită printr-o investiție de peste 800 000 lei

Asociația Obștească The Moldova Project a inaugurat oficial Ludoteca „Safari” din satul Izbiște, raionul Criuleni — cel de-al 17-lea spațiu educațional și recreativ din rețeaua organizației, creat pentru a oferi copiilor un loc sigur pentru joc, învățare, dezvoltare și distracție.

Realizat printr-o investiție de aproximativ 800 000 de lei, proiectul va deservi peste 400 de copii din comunitate și localitățile învecinate, oferindu-le acces gratuit la activități educaționale non-formale, lectură, ateliere creative, sprijin la teme și oportunități de socializare într-un mediu prietenos și incluziv.

Ludoteca a fost amenajată în incinta Gimnaziului din Izbiște, transformând un spațiu obișnuit într-un loc viu, gândit pentru copii — un loc unde curiozitatea este încurajată, relațiile se construiesc prin joc, iar timpul liber capătă sens.

Acest proiect este rezultatul unui efort comun care a unit comunitatea, partenerii și susținătorii organizației. Un rol esențial l-a avut campania „Să fii Moș Crăciun e Simplu”, desfășurată în parteneriat cu Kaufland Moldova, prin care au fost mobilizate resurse importante pentru lansarea inițiativei. Ulterior, proiectul a prins contur prin contribuția mai multor companii, donatori, voluntari și parteneri care au susținut lucrările de renovare și dotare.

Fiecare colț al acestei ludoteci poartă amprenta generozității mai multor oameni. Un rol special l-a avut Compania Tandem, care a oferit gratuit mobilierul și conceptul de design al spațiului, contribuind la crearea unui loc gândit cu grijă pentru copii. Proiectului i s-au alăturat și alți parteneri — Mara Delft, Comoda, Prof Montaj, LERAI, ConsCity SRL, Giotav Grup SRL, Cheton Group, Karcher, Soltan Construct SRL, Renovatii IT SRL, Adhoc Solutions SRL, Nanu Market, alături de voluntarii MARA Delft din Olanda, și donatori individuali — ale căror contribuții au făcut posibilă transformarea acestei idei în realitate.

Inaugurarea a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice centrale și locale, ai mediului diplomatic, parteneri ai proiectului, membri ai comunității și susținători care au contribuit la realizarea acestui spațiu.

„Pentru noi, ludotecile nu sunt doar spații cu jocuri, materiale și cărți, ci locuri care cultivă apartenență, creativitate și încredere. În multe comunități rurale, asemenea spații lipsesc, iar copiii au puține oportunități de a-și petrece timpul într-un mod constructiv și sigur. De aceea credem că această investiție este, înainte de toate, una în copii și în viitorul lor”, a declarat Victoria Morozov, președinta The Moldova Project.

Noua ludotecă face parte din efortul mai larg al organizației de a extinde servicii comunitare care sprijină dezvoltarea armonioasă a copiilor și consolidează reziliența familiilor și comunităților rurale. Prin această investiție, satul Izbiște câștigă mai mult decât un spațiu renovat — câștigă un loc al întâlnirii, al imaginației și al posibilităților pentru sute de copii.

Cristina Aramă, manager Afaceri Corporative:

„La Kaufland Moldova, investim în educație pentru că știm că este esențială în dezvoltarea comunităților. Prin amenajarea unui spațiu de lectură și joacă în satul Izbiște, raionul Criuleni, contribuim la crearea unui mediu accesibil în care copiii și tinerii pot învăța, se pot dezvolta și își pot forma abilități utile. Ne concentrăm pe soluții concrete care oferă resurse reale pentru educație și dezvoltare personală.”

Despre Asociația Obștească „The Moldova Project” (TMP)

Asociația Obștească „The Moldova Project” a fost înființată în 2008 și este o forță motrice a sistemului de asistență umanitară în Republica Moldova. TMP a venit cu inițiativa de a împuternici familiile numeroase din mediul rural și alte grupuri vulnerabile îmbinând armonios ajutorul material, sprijinul educațional, juridic și cel psiho-emoțional. Integrând familiile vulnerabile în societate prin intermediul programelor multidisciplinare pe termen lung, TMP pavează o nouă cale menită să stopeze caracterul ciclic al sărăciei. TMP crede în valoarea inegalabilă a acțiunii colective și pune accent pe colaborare și parteneriate în vederea amplificării impactului în societate.