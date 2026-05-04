„Construind o nouă eră a medicinei cu ajutorul inteligenței artificiale”. Congresul internațional pentru studenți, studenți-doctoranzi și tineri medici MedEspera

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță desfășurarea Congresului internațional pentru studenți, studenți-doctoranzi și tineri medici MedEspera cu genericul „Construind o nouă eră a medicinei cu ajutorul inteligenței artificiale”, organizat în comun cu Asociația Studenților și Medicilor Rezidenți din Moldova.

Ediția a XI-a a Congresului se va desfășura în parteneriat cu Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al USMF „Nicolae Testemițanu” și Organizația Sindicală „Sănătatea” din Republica Moldova.

Evenimentul va avea loc în perioada 6-8 mai 2026, în mai multe locații: Complexul Sociocultural Universitar (str. Nicolae Testemițanu, 25), precum și în aule din incinta blocurilor didactice.

Lucrările Congresului vor demara miercuri, 6 mai, cu o serie de workshopuri practice tematice și Olimpiada universitară de simulare medicală SimOlympic, care va avea loc la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (str. 31 august 1989, nr. 137A, Chișinău), cu începere de la ora 14:00.

Inaugurarea oficială a Congresului MedEspera va avea loc pe data de 7 mai în Sala polivalentă din incinta Complexului Sociocultural Universitar (str. Nicolae Testemițanu, 25), etajul III, începând cu ora 9:00.

Ulterior, participanții la forum vor avea oportunitatea de a lua parte la: simpozioane cu prezentări de studii și cazuri clinice, lecții magistrale și sesiuni interactive susținute de specialiști internaționali și naționali, mese rotunde și paneluri de discuții pentru realizarea networkingului profesional într-un mediu academic și dinamic.

Vineri, 8 mai, lucrările Congresului vor continua cu sesiuni științifice și workshopuri practice tematice conform programului, iar începând cu ora 18:00 va avea loc Ceremonia de închidere (Gala) la Complexul Sociocultural Universitar, etajul II.

Congresul internațional pentru studenți, studenți-doctoranzi și tineri medici MedEspera oferă un program amplu și actual, creând o platformă academică complexă, unde medicina se întâlnește cu inovația, iar studenții și tinerii medici își pot exprima ideile și demonstra competențele în cercetare.

