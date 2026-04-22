Absolvenții de licee și colegii sunt așteptați la Ziua ușilor deschise la USMF „Nicolae Testemițanu”, organizată pe 25 aprilie 2026

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova vă invită la Ziua uşilor deschise – eveniment destinat absolvenților de licee și colegii interesați de programe de studii în domeniul sănătății.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25 aprilie 2026, începând cu ora 9:00, Blocul didactic central (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, or. Chișinău).

Vor fi organizate întâlniri cu administrația USMF „Nicolae Testemițanu”, unde elevii vor avea oportunitatea să afle informații din prima sursă despre programele de studii de licență, integrate și de master, cerințe la înmatriculare și taxele de studii în anul universitar 2026-2027, cazare și integrare. La întrevedere vor participa prorectorii, decanii și prodecanii facultăților, precum şi reprezentanții Comisiei de admitere.

Programul zilei va include activități interactive precum: workshopuri, masterclassuri, expoziții, sesiuni foto, excursii la cele mai atractive destinații universitare: Facultatea de Medicină nr. 1, Facultatea de Stomatologie și Centrul Stomatologic Universitar, Blocul morfologic și Muzeul de anatomie a omului, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, Centrul Universitar de Reabilitare Medicală, Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară, Facultatea de Farmacie, Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin” și Farmacia Universitară, Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi” și Centrul de evaluare academică, Biblioteca Științifică Medicală, Centrul de autoguvernare studențească, Complexul Sociocultural Universitar și Aleea savanților și medicilor iluștri ș.a.

Totodată, tinerii vor face un tur în Campusul studențesc și vor vizita căminele, cantine, Complexul Sportiv Universitar, terenul de sport în aer liber, Școala Auto şi alte obiective.

Transportarea elevilor în campusul universitar din regiunea Mălina Mică va fi organizată centralizat de la Blocul didactic central.

Ziua Ușilor Deschise la USMF „Nicolae Testemițanu” este organizată în parteneriat cu Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină, Asociația Studenților Stomatologi din Moldova și Asociația Studenților Farmaciști din Republica Moldova.

Pe parcursul zilei, elevii vor fi ghidați de către studenții-voluntari, care le vor oferi mai multe informații despre viața de student la Universitatea de Medicină.