RISE Moldova Afacerile familiei Plahotniuc în Turcia: „Nu am mai reușit să dăm de ei de aproape șase luni”

Timofei Plahotniuc, fiul oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, și-a deschis o companie în Turcia. Reporterii RISE Moldova au vizitat sediul firmei de la Istanbul, iar în aceeași perioadă, Interpol l-a inclus oficial pe Vladimir Plahotniuc pe lista persoanelor căutate internațional. Oligarhul moldovean poate fi arestat în orice stat membru al Interpol, inclusiv în Turcia, unde a fost localizat anterior.

Compania familiei Plahotniuc se numește Wconnect Teknoloji și are doi proprietari. Unul dintre ei este Nurlan Askarov, cetățean rus și fiul unui om de afaceri. Cel de-al doilea este Timofei Parvan, cetățean român cu domiciliul în Elveția, așa cum figurează în registrele oficiale din Turcia.

Extras din „Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”, publicația oficială a Registrului Comerțului din Turcia.

Timofei și-a schimbat numele la București, renunțând la „Plahotniuc” și devenind Parvan. Totuși, potrivit datelor oficiale din Moldova, la Chișinău și-a păstrat numele vechi: Timofei Plahotniuc.

Timofei Plahotniuc-Parvan. Foto: WhatsApp

Wconnect Teknoloji a fost înregistrată acum trei ani la o adresă din districtul Maltepe, pe partea asiatică a Istanbulului. Compania își are sediul juridic la parterul unui bloc rezidențial cu patru etaje.

La parterul blocului din față, situat în districtul Maltepe, Istanbul, a fost înregistrată compania turcească a lui Timofei Plahotniuc-Parvan. Foto: Iurie Sanduța

Ajuns la sediul juridic al companiei, reporterul Rise Moldova a discutat cu un bărbat turc, angajat al unei companii de consultanță care susține că firma Wconnect Teknoloji se numără printre clienții lor.

„Au folosit această adresă, dar noi am întrerupt acordul acum aproximativ șase luni. (…) Aproape cu 2-3 ani în urmă ei au fondat această companie și au înregistrat-o la noi. Sunt și alte firme înregistrate aici… Din păcate, nu am mai reușit să dăm de ei de aproape șase luni, poate chiar mai mult. Din acest motiv, am reziliat contractul de închiriere a spațiului. Însă, pentru a-și schimba oficial adresa, ei trebuie să meargă la Camera de Comerț din Istanbul și să facă modificările necesare. Noi nu putem face asta în locul lor, iar cum nu îi putem contacta, firma lor rămâne, oficial, înregistrată la această adresă”, a explicat consultantul.

Firma turcească a familiei Plahotniuc a dezvoltat aplicația mobilă WConnect, care ajută specialiștii din diverse domenii să își găsească clienți.



„Clientul poate plasa o comandă într-un mod convenabil și poate găsi rapid un executant. Pentru specialist, aceasta este o oportunitate rapidă de a obține comenzi și de a fi plătit imediat”, se arată în descrierea aplicației.



Între timp, platforma afișează mai multe probleme tehnice și a fost dezactivată din unele magazine de aplicații pentru iOS și Android.

Timofei Plahotniuc-Parvan nu a răspuns la numărul de telefon și la emailul trimis de reporterii Rise. În schimb, Lucian Rogac, avocatul familiei Plahotniuc, a răspuns la câteva întrebări.

– Reporter: Dvs. apărați interesele doar ale dlui Vladimir Plahotniuc sau și pe cele ale familiei acestuia, inclusiv pe cele ale fiului său?

– Avocatul Lucian Rogac: Din câte știu eu, fiul nu are nicio cauză… nu are probleme cu legea.

– Reporter: Am văzut că fiul lui a deschis o firmă în Turcia.

– Avocatul Lucian Rogac: Nu cunosc despre așa ceva. Ați putea să-mi oferiți mai multe detalii?

– Reporter: Am găsit date care arată că Timofei are o firmă în Turcia și verificăm… că anterior au apărut informații oficiale că dl. Vladimir Plahotniuc s-ar afla în Turcia și în Ciprul de Nord.

– Avocatul Lucian Rogac: Dar el (Timofei, n.r.) are vreo interdicție să deschidă în orice colț al lumii?

– Reporter: Este interesant că el are reședința în Elveția, dar a avut un interes pentru piața turcă. La fel, în Moldova el figurează oficial ca Plahotniuc, dar în România cu numele de Parvan.

– Avocatul Lucian Rogac: Aha, și în Turcia el cu ce nume de familie apare?

– Reporter: Parvan.

– Avocatul Lucian Rogac: Aha.

Cu doi ani înainte ca fiul cel mare al oligarhului Vladimir Plahotniuc să-și deschidă firma în Istanbul, tatăl său a fost localizat pentru prima dată în Turcia, în septembrie 2020. La acel moment, el era fugar și căutat de procurori. Ulterior, autoritățile au confirmat în mod repetat că acesta s-ar ascunde în Turcia, iar unele surse au vehiculat și o altă locație – Ciprul de Nord, teritoriu controlat de Ankara.

Ancheta Rise Moldova poate fi citită integral accesând acest link.