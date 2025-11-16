VIDEO Vin investitorii în R. Moldova? Natalia Bejan, directoarea Agenției de investiții, la Podcast ZdCe

Invitata Podcast ZdCe este Natalia Bejan, directoarea Agenției de investiții, o instituție ce raportează primului-ministru, care are rolul de a promova R. Moldova în fața investitorilor străini, de a promova exporturile și imaginea de țară.

Natalia Bejan spune care sunt cei mai importanți investitori care au venit în R. Moldova în ultima perioadă, care sunt investitorii pe care îi „vânează” și de ce fel de investitori nu are nevoie R. Moldova. De asemenea, se referă la principalele impedimente și avantaje ale R. Moldova ca piață de atragere a investițiilor.

„Noi o ducem foarte prost în regiune, pe cap de locuitor, după volumul de investiții pe care le avem, acum doar Ucraina stă mai prost decât noi pentru motive foarte clare. Și în același timp eu simt că ceea ce se întâmplă acum, cu claritatea asta de direcție pro-UE, fondurile care vin către noi și claritatea mentală, unde ne ducem, care sunt valorile noastre, eu cred că noi acum avem așa un momentum de important, extrem de important”, constată Natalia Bejan.

Ea răspunde și la întrebarea dacă este războiul de la hotare cel mai mare impediment în atragerea investițiilor și dacă este pregătită R. Moldova să participe la o eventuală reconstrucție a Ucrainei.