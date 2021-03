Vladimir Golovatiuc declară că este pregătit să fie numit în funcția de prim-ministru: „Țara are nevoie de un Guvern format din profesioniști”

Vladimir Golovatiuc, candidatul propus de majoritatea parlamentară PSRM-Șor, a declarat joi, 18 martie, pentru TASS, că a acceptat și este pregătit să fie numit în funcția de prim-ministru al R.Moldova. Țara se confruntă cu provocări serioase, a menționat ambasadorul R. Moldovei în Federația Rusă.

„Ieri dimineața, am fost sunat de președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi. Atât din partea ei, cât și din partea foștilor colegi, deputați socialiști, mi-a propus să fiu candidat la funcția de prim-ministru. Deși sunt la peste o mie de kilometri distanță de casa mea am controlul asupra întregii situații, în care se află țara. R.Moldova se confruntă cu provocări serioase. (…) În această situație, desigur, am acceptat propunerea”, a declarat pentru TASS, Vladimir Golovatiuc.