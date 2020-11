VIDEO/ Serafim Urechean, unul dintre fondatorii AIE, și-a anunțat susținerea pentru Dodon: „Maia Sandu nu a ajuns la inima și sufletul meu”

Serafim Urechean, unul dintre fondatorii Alianței pentru Integrare Europeană (AIE), și-a anunțat susținerea pentru Igor Dodon la alegerile prezidențiale din 15 noiembrie. Într-un spot video acesta îndeamnă oamenii să-i mai dea „o șansă lui Dodon pentru a îndeplini promisiunile” făcute în primul an de mandat, întrucât a fost împiedicat să le îndeplinească prin multitudinea de suspendări din funcție avute. Întrebat de ZdG despre ce promisiuni vorbește, fostul primar de Chișinău nu a avut exemple relevante și ne-a spus că ar fi susținut-o pe candidata PAS, Maia Sandu, însă aceasta „nu a ajuns la inima și sufletul” său.

În clipul video în care îndeamnă alegătorii să voteze candidatul susținut de PSRM la alegerile prezidențiale, Serafim Urechean se prezintă în calitate de fost primar al Chișinăului și spune că, pentru el, orașul este o „familie devotată țării”.

„Să analizăm la rece. Din cei doi candidați, să-l alegem pe Igor Dodon, care are o experiență și este pregătit să guverneze țara, care nu a avut posibilitate până la ultimele alegeri parlamentare să activeze în funcția de președinte la justa valoare deoarece era suspendat. Dați să-i dăm posibilitate să promoveze acele politici care ar menține Republicii Moldova în plan intern și extern. Să-i mai dăm o șansă pentru a îndeplini acele promisiuni”, spune Urechean.

Contactat de ZdG, Urechean și-a motivat susținerea pentru Dodon prin faptul că Maia Sandu nu a ajuns la „inima și sufletul” său și că „din doi trebuia de susținut unu”.

„Poate cu plăcere aș fi susținut-o, dar Maia Sandu nu a ajuns la inima și sufletul meu cu mesajul său. Nu, Dodon nu s-a adresat (să-l susțin – n.r.). Eu am fost statalist. Pentru Republica Moldova am votat independența. Eu sunt pentru statul Republica Moldova. Nu susțin nici pe unul, dar din doi trebuia de susținut unu. Așa a fost creată situația. Asta este poziția. Nu vreau hotarele pe Nistru, eu vreau să fie acolo unde sunt ele, pământurile care aparțin Moldovei din partea stângă a Nistrului”, a spus acesta.

Urechean mai spune că a decis în favoarea lui Dodon deoarece nu cunoaște poziția candidatei PAS în aceste alegeri. Acesta mai spune că a așteptat cu „sufletul la gură” dezbaterile, care însă nu vor avea loc.

„Nu am primit niciun material, nu am citit nimic, nu știu ce promite și care este poziția ei. Am așteptat cu sufletul la gură dezbaterea dintre ei și ea a fugit de ele, așa cum a fugit de la postul de prim-ministru. Eu nu pot susține un om care a evadat de la funcția de prim-ministru fără a coordona aceste probleme nici cu partidul pe care îl conduce, nici cu Andrei Năstase”, ne-a mai spus Serafim Urechean.