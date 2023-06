VIDEO Premierul Republicii Cehe, Petr Fiala: „Vom deschide un oficiu pentru un atașat militar al Cehiei în R. Moldova”

Premierul Republicii Cehe, Petr Fiala, a anunțat vineri, 2 iunie, că în luna august, în R. Moldova urmează să fie deschis un oficiu pentru un atașat militar al Cehiei în țara noastră, pentru a putea aprofunda în continuare „colaborarea bilaterală și în domeniul apărării”. Companiile cehe sunt bine echipate pentru a ajuta R. Moldova să-și modernizeze forțele apărării, a menționat oficialul european. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul Dorin Recean.

Prim-ministrul Dorin Recean: „(…) Ieri, împreună cu toți prietenii noștri am fost la Bulboaca ca să construim o Europă Unită, o Europă care să poată face față tuturor provocărilor. R. Moldova a beneficiat de suportul Republicii Cehe în procesul de obținere de către R. Moldova a statutului de țară candidată. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru pentru faptul că ați contribuit la consolidarea capacităților R. Moldova de a livra cele nouă condiționalități în ceea ce privește aderarea R. Moldova la UE. și apreciem și suportul pe care Republica Cehă îl acordă pentru ca R. Moldova să meargă în următoarea etapă și să demareze discuțiile pentru aderare”.

Premierul Republicii Cehe, Petr Fiala: „Am fost cu adevărat încântat să mă întâlnesc azi-dimineață cu domnul prim-ministru. Am avut ocazia să mă întâlnesc și cu doamna președintă Maia Sandu și am reușit să-mi exprim gratitudinea. Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit, pentru acest salut cordial. Vă mulțumim că ați găzduit cu mult succes acest Summit al Comunității Politice Europene. Cu adevărat, pentru întreaga Europă a fost un eveniment foarte important. Consider că este foarte semnificativ faptul că cel de-al doilea summit s-a produs anume aici, în R. Moldova, țara care, de asemenea, este expusă amenințărilor agresiunii rusești (…).

Evident că nu a fost simplu deloc să organizați un summit atât de important și sunt foarte fericit pentru faptul că am reușit și noi să contribuim și să vă ajutăm cu experiența noastră, însă voi ați reușit să gestionați evenimentul cu mult succes. Revenind la semnalul pe care am vrut să-l transmitem, a fost un semnal trimis și către Rusia. Cunoaștem cu toții toate amenințările hibride la care este expusă R. Moldova. Înțelegem că s-au făcut încercări pentru a afecta suveranitatea dvs., iar noi, din partea Cehiei, vă acordăm tot sprijinul pentru a face față la amenințările legate de agresiunea rusească în Ucraina. de asemenea, am sprijinit regimul de sancțiuni care a fost impus împotriva persoanelor care au legătură directă cu Rusia.

Republica Cehă a sprijinit, de asemenea, și inaugurarea Misiunii de Parteneriat a UE în Moldova. Noi am inițiat acest eveniment încă în zilele precedente. Am participat la toate evenimentele. Sprijinim în continuare calea R. Moldova spre aderarea la UE. Noi, de asemenea, sprijinim acțiunile și sprijinul care este oferit de NATO în R. Moldova. Sprijinim și apreciem toate eforturile R. Moldova direcționate spre implementarea reformelor. Înțelegem că este un proces deloc ușor, dar o să continuăm să oferim prietenia noastră R. Moldova. Vom partaja experiența noastră pe care am agonisit-o în calea noastră de aderare la UE. Cunoaștem că într-adevăr a fost oferit un ajutor enorm R. Moldova în aceste timpuri dificile (…). Am căzut de acord că vom continua să aprofundăm această cooperare în domeniul economic, dar și în domeniul apărării și al securității. Companiile cehe sunt bine echipate pentru a ajuta R. Moldova să-și modernizeze forțele apărării. Cunoaștem că R. Moldova, într-adevăr, acum este pe cale de a moderniza domeniul apărării, domeniul securității. Cunoaștem că urmează să fie instalat un nou radar pentru supraveghere a spațiului aerian al R. Moldova. În august vom deschide un nou oficiu pentru un atașat militar al Cehiei în R. Moldova, pentru a putea aprofunda în continuare colaborarea bilaterală și în domeniul apărării. Acest lucru va face mai simplu și schimbul de informații în acest domeniu”.

Prim-ministrul Republicii Cehe, Petr Fiala, a ajuns la Chișinău pentru a participa la Summitului Comunității Politice Europene care a avut loc joi, 1 iunie. Alături de alți lideri europeni, oficialul ceh a abordat „subiecte aferente stabilității și rezilienței energetice, sustenabilității statelor europene și eforturile comune pentru realizarea păcii în contextul războiului din Ucraina”, conform Grupului Media pentru Știri de Securitate privind Suummitul Comunității Politice Europene.

În calitate de stat aflat la președinția rotativă a UE, Cehia a susținut în iulie 2022 inițiativa Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne al UE de creare a Hub-ului de securitate al UE pentru securitatea internă și managementul frontierelor R. Moldova, care întărește securitatea internă a R. Moldova și UE.

De asemenea, Republica Cehă a acordat asistență financiară R. Moldova pentru distrugerea pesticidelor și produselor chimice periculoase din țara noastră, cu scopul de a consolida securitatea de mediu și sănătate publică. În același timp, R. Moldova a recepționat suport financiar pentru reducerea vulnerabilității energetice, acesta fiind utilizat la plata compensațiilor pentru resursele energetice.