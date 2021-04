VIDEO/ Premierul interimar, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale: se abrogă regimul special de circulație pentru cetățeni. Lista deciziilor adoptate

Premierul interimar al R. Moldova, Aureliu Ciocoi, face joi, 22 aprilie, declarații de presă după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale.

În context, Ciocoi a anunțat că în cadrul ședinței CSE a luat mai multe decizii cu privire la ridicarea unor restricții.

„Am avut discuții contradictorii, dar am ajuns la un consens în legătură cu deciziile adoptate. Am decis că de la 26 aprilie se abrogă ora marțială în R. Moldova.

Tot de pe 26 aprilie se reia învațământul superior, stagiile de practică.

De la 2 mai va fi permisă reluarea activității teatral-concertiste, cu capacitatea maximă de 30%.

Tot de la 2 mai se va permite organizarea activităților, evenimentelor culturale în aer liber.

De la 21 aprilie până la 11 mai, serviciile religioase se vor desfășura în aer liber”, a declarat Ciocoi.

De la 1 aprilie, în R. Moldova este instituită stare de urgență. O decizie în acest sens, la solicitarea „unui grup de deputați” a fost aprobată miercuri, 31 martie, în Parlamentul de la Chișinău de către 52 de deputați PSRM, „Șor” și cei din Pentru Moldova.

În context, începând cu 3 aprilie curent, la Chișinău și Bălți a fost instituit regim special de circulație, cetățenilor fiindu-le interzisă părăsirea domiciliului în intervalul orelor 23:00 – 5:00, cu câteva excepții. Potrivit Dispoziția nr. 1, cetățenii pot totuși circula în intervalul de timp enunțat, însă doar în anumite condiții și obligatoriu vor avea nevoie de declarație pe proprie răspundere precompletată, în care să fie indicat motivul deplasării.

Proiectul de hotărâre, adoptat de deputații PSRM – „ȘOR”, privind instituirea stării de urgență pentru următoarele 60 de zile, conține o listă de restricții de ordin general care sunt prevăzute de Articolul 20 din Legea Nr. 212 din 24.06. 2004, „starea de urgență”.

Citește și: