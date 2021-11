VIDEO/ Precizările prim-ministrei Natalia Gavrilița și ministrului Finanțelor privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2022 și proiectele pe buget

Prim-ministra R. Moldova, Natalia Gavrilița, și ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, au venit vineri, 19 noiembrie, cu precizări, după ce politica bugetar-fiscală pentru anul 2022 și proiectele pe buget au fost aprobate în ședința Guvernului.

Prim-ministra Natalia Gavrilița spune că în pofida situației dificile și a crizelor cu care s-a confruntat Guvernul este un buget cu potențial de dezvoltare.

„În primul rând vreau să vă spun că Guvernul a fost învestit în august deja când ciclul bugetar obișnuit era în plină derulare. În ultimele trei luni, Ministerul Finanțelor a trebuit să vină cu mai multe modificări la bugetul pentru anul 2021. În primul rând pentru a reflecta separarea ministerelor și reorganizarea Guvernului. În al doilea rând au fost două modificări pentru 2021. Una cu care ne-am obișnuit deja în a doua jumătate a anului și alta generată de criza gazelor și necesitatea de a oferi resurse pentru procurarea gazelor din resurse alternative și pentru compensarea tarifelor pentru cetățeni și iată că acum Ministerul Finanțelor a venit cu bugetul pentru anul 2022. Dacă ne gândim bine sun t patru procese bugetare în doar trei luni.

Natalia Gavrilița

În privința bugetului pentru anul 2022, pot să vă spun că în pofida situației dificile și a crizelor cu care s-a confruntat Guvernul, avem un buget cu potențial de dezvoltare și asta pentru că am putut restabili încrederea partenerilor externi. Am putut restabili sursele de finanțare și în așa fel am putut menține o anvelopă de cheltuieli, care ne-a permis să oferim aceste creșteri de pensii și salarii. În același timp am reușit să menținem un volum important de cheltuieli capitale și investiții în domenii care asigură dezvoltarea țării. Veniturile bugetului pentru anul 2022 se estimează la 80 872 de miliarde de lei sau cu 10% mai mult față de bugetul aprobat în 2021. Cheltuielile sunt estimate la 96,2 miliarde de lei. Deficitul bugetar este de 15,3 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 6% din buget. Dacă e să vorbim despre capitolul venituri, politica bugetar-fiscală a fost una prudentă. Am menținut ratele existente și am asigurat predictibilitate pentru agenții economici. În acest an m-am asigurat că datoriile sunt plătite. Acțiunile noastre țin de creșterea veniturilor familiilor sau alte documente internaționale.

Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, spune că majorarea totală a salariilor a constituit două miliarde de lei.

Dumitru Budianschi

„În R. Moldova funcționează sistemul de salarizare unic, adică există o lege care reglementează toate salariile ce vin din bugetul public național – Legea 270. Situația cu angajările în sectorul public este destul de gravă. Noi avem multe instituții incomplete și la multe instituții avem angajați care au dificultăți de angajare. Din acest punct de vedere, aceste modificări care au fost aduse acum au avut un caracter mai curând de urgență de a fixa anumite probleme grave care există la acest moment, dar nu este posibil de rezolvat toate problemele salariale care există la ziua de astăzi. Majorarea totală a salariilor constituie 2 miliarde de lei, circa 10%. Este o creștere destul de mare. Într-un an destul de dificil o creștere atât de substanțială totuși este un efort din partea bugetului”, a spus Budianschi.

Guvernul a aprobat vineri, 19 noiembrie, proiectul legii bugetului de stat pentru 2022. Potrivit documentului, bugetul de stat pentru anul 2022 a fost aprobat la venituri în sumă de 50 066 602,7 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 65 202 602,7 mii de lei, cu un deficit în sumă de 15 136 000,0 mii de lei. Detalii aici.

Tot vineri a fost aprobat proiectul legii privind politica fiscală și vamală pentru anul 2022. Astfel, începând cu anul viitor, 100% din încasările din taxa pentru folosirea drumurilor vor putea fi alocate către bugetele locale, scutirile personale la impozite vor crește, iar scutirile pentru persoanele întreținute vor fi dublate. În același timp, salariul minim pentru personalul din sectorul bugetar va crește de la 2200 lei la 3100 lei.