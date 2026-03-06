Vasile Costiuc – printre „populiștii din Europa”, la o conferință în SUA. Detalii despre întâlnirea cu unul dintre ex-candidații lui Cavcaliuc, vizat în dosarul „verde de briliant”

Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a participat zilele acestea la o conferință „de nivel secundar” organizată la Washington, în Statele Unite. Evenimentul a reunit „populiștii de dreapta din Europa”, conservatori și susținători ai mișcării MAGA din SUA, printre ei și liderul AUR, fostul candidat la funcția de președinte al României, George Simion.

Într-un video publicat pe rețelele sociale, Vasile Costiuc apare și alături de Nelu Straciuc, ajuns în opinia publică în2021, când s-a vrut primar la Bălți pe lista partidului „PACE” al lui Gheorghe Cavcaliuc, dar și pentru că a fost vizat în dosarul numit generic „Zelionka” sau „verde de briliant”.

Conferința, denumită Alliance of Sovereign Nations (Alianța Națiunilor Suverane, n.r.), s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, în perioada 4-6 martie, și s-a axat pe discuții despre „suveranitate națională, imigrație controlată, libertatea exprimării și critică la adresa globalismului”, potrivit Partidului „Democrația Acasă”. Printre participanți s-au numărat politicieni care se declară suveraniști din mai multe țări europene, inclusiv George Simion, care apare în fotografii alături de Vasile Costiuc, dar și pe pagina conferinței.

Speakerul Camerei Reprezentanților din SUA, republicanul Mike Johnson, a fost anunțat drept principalul invitat al evenimentului. Potrivit publicației Politico, conferința este însă considerată un eveniment de nivel secundar. „Populiștii de dreapta din Europa pot fi persona non grata în rândul establishmentului politic din propriile țări, însă în Statele Unite sunt primiți cu brațele deschise și au acces la lideri de rang înalt”, au remarcat jurnaliștii Politico.

Pe parcursul vizitei la Washington, deputatul Costiuc a publicat fotografii alături de mai mulți politicieni participanți la eveniment, inclusiv cu organizatoarea acestuia, congresmena Anna Paulina Luna. Organizatorii și susținătorii au descris reuniunea drept o „alternativă la Forumul Economic Mondial”, o narațiune reluată și de Partidul „Democrația Acasă”.

Într-un video publicat pe rețelele sociale, Vasile Costiuc apare alături de Nelu Straciuc, prezentat drept politolog. Costiuc își începe mesajul spunând că s-a întâlnit cu Straciuc „în inima democrației”.

„Hai că venim noi acasă și avem grijă de cei care modifică legea așa cum le convine lor”, a declarat Costiuc, aflat lângă Straciuc, criticând faptul că majoritatea parlamentară a votat legea care a permis numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor cu 51 de voturi, și nu cu 61, cum era prevăzut anterior.

Nelu Straciuc este unul dintre cei patru membri ai Partidului Acasă Construim Europa (PACE) despre care presa a scris, în 2021, că figurează în dosarul „Zelionka”, cazul în care vicepreședintele raionului Sîngerei de atunci, Tudor Tutunaru, a fost stropit cu verde de briliant. În același dosar a fost dispusă reținerea președintelui „PACE”, Ghorghe Cavcaliuc, pentru prezentarea învinuirii de „huliganism comis de două sau mai multe persoane” și „chemarea la săvârșirea actelor de violență împotriva persoanelor”.

ZdG i-a contactat pe Vasile Costiuc și pe Nelu Straciuc pentru a discuta despre participarea lor la conferință, despre cheltuielile aferente deplasării, dar și despre valorile care i-a adus la același eveniment.

În cadrul unei discuții de peste jumătate de oră, Nelu Straciuc a declarat că se află periodic în Statele Unite și că reprezintă „o punte de comunicare cu politicieni, membri ai Partidului Republican, senatori și congresmeni” și s-a descris drept „patriot adevărat”. Întrebat în ce calitate participă la aceste întâlniri, acesta a afirmat că este fondatorul unui proiect numit „Academia de Leadership Politic Creștin-Conservatoare” și a ținut să menționeze că nu este membru al niciunui partid politic. La întrebarea despre cine îi finanțează deplasările frecvente în SUA, acesta a afirmat că își achită călătoriile din propriul buzunar, din economii personale.

Întrebat despre relația cu Gheorghe Cavcaliuc, acesta a răspuns ironic că are relații doar cu soția. În continuare, el a enumerat o serie de probleme sociale, economice și politice, reproșând reporterei ZdG că nu îl întreabă despre aceste subiecte.

ZdG l-a întrebat și despre dosarul „Verde de briliant” și despre statutul său în acest caz. Acesta a declarat că ar fi vorba despre „un dosar politic”, menționând că a fost amendat cu 5 mii de lei, însă a contestat sancțiunea. Potrivit lui, decizia ar fi motivată politic.

Deși a declarat că nu este membru al niciunei formațiuni politice, Straciuc apare în fotografiile publicate de partidul PACE de la Washington, într-un comunicat oficial în care se menționează că delegația formațiunii este condusă de vicepreședintele Victor Ursachi. „Echipa de profesioniști și suveraniști ai Partidului PACE, împreună cu președintele său, domnul Gheorghe Cavcaliuc, fost conducător al Poliției Naționale și colonel de poliție în rezervă, susține în mod necondiționat politicile președintelui Donald Trump și agenda MAGA, pe care le consideră esențiale pentru securitatea și stabilitatea lumii libere”, au scris reprezentanții PACE.

Cât despre relația cu deputatul Costiuc, Nelu Straciuc a zis că îl cunoaște de pe Facebook și că consideră că este „o speranță pentru oameni” și „o voce combativă”. Acesta a precizat că n-au stat la o masă. „Fiecare își urmărește agenda sa și fiecare promovează ceea ce îl reprezintă”, a spus Straciuc.

La rândul său, Vasile Costiuc a declarat pentru ZdG că va raporta la Comisia Electorală Centrală (CEC) cheltuielile aferente vizitei în SUA.

„Toate cheltuielile o să fie raportate la CEC. Cu Nelu nu am nimic în comun decât faptul că a fost și el la această conferință”, a spus parlamentarul.

Tot de la Washington, vineri, 6 martie, Vasile Costiuc a declarat că SUA nu ar fi numit un ambasador la Chișinău din cauza eșecurilor partidului de guvernământ, criticând în context numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor. „Partenerii de la Washington văd, notează tot ce faceți voi la Chișinău. Washingtonul nu vrea să vorbească; asta spune, diplomatic, faptul că nu vă trimite un ambasador”, a spus Costiuc.