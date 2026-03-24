VIDEO Guvernul se convoacă de urgență în ședință. Munteanu: „Atacurile ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina reprezintă o crimă de război și un atac la adresa noastră”

Cabinetul de miniștri se convoacă marți, 24 martie, în ședință. Cabinetul de miniștri urmează să propună Parlamentului instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile.

„Realitatea din jurul nostru s-a înăsprit. Războiul provocat de Rusia împotriva Ucrainei lovește infrastructura critică din țara vecină. Totodată, produce efecte în lanț în întreaga regiune și deja ne afectează direct, aici, în R. Moldova. Consecințele acțiunilor Federației Ruse nu mai pot fi ignorate, două lovituri ne-au afectat direct în ultimele două săptămâni. Poluarea râului Nistru este direct legată de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei „Novodnestrovsk”. Consecințe sunt concrete, mai multe raioane din nord au rămas fără apă potabilă. De la consum zilnic, la igienă, la funcționarea instituțiilor. Am intervenit prompt în rezultatul acestui atac fiind ajutați și de partenerii noștri din UE și din România. N-am eliminat toate riscurile legate de acest atac, deversările continuă, spre regret, dar am diminuat semnificativ efectele adverse”, a declarat Alexandru Munteanu.

„Din păcate, nu putem elimina riscul unor noi atacuri asupra infrastructurii noastre”

„Atacurile ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina reprezintă o crimă de război și un atac la adresa noastră. Noaptea trecută am fost supuși unui nou atac, atacurile respective cu drone au generat deconectarea principalei linii electrice care alimentează R. Moldova, linia Isaccea – Vulcănești. Au fost activate cele patru linii de interconexiune cu România, dar situația rămâne complicată. Deconectările în lanț rămân posibile. Din păcate, nu putem elimina riscul unor noi atacuri asupra infrastructurii noastre. Deci, avem riscuri reale pentru securitatea energetică a țării. Separat, evoluțiile din alte regiuni, inclusiv din zona Golfului, pun presiuni pe piețele globale de energie, în acest context, răspunsul nostru trebuie să fie fără echivoc. Pentru a gestiona situația, pentru a mobiliza rapid resursele și a menține serviciile esențiale, propun declararea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile. Vom asigura în continuare o transparență în luarea deciziilor și o informare promptă a populației. După aprobarea în Guvern, decizia va fi prezentată, astăzi, Parlamentului.”

„Statul trebuie să fie prezent, eficient, ferm”