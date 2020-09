VIDEO/ Scrisoarea „anonimă” despre șeful de la „Fulger”

O scrisoare cu mai multe acuzații în adresa proaspătului șef al Batalionului cu Destinație Specială „Fulger” a ajuns, recent, pe masa mai multor instituții de stat, inclusiv la Președinție, Consiliul Suprem de Securitate, Procuratura Generală sau Serviciul de Informații și Securitate, dar și la ZdG.

În documentul semnat „din numele colaboratorilor Brigăzii” de o persoană care, de facto, nu activează în cadrul Batalionului, se menționează că șeful instituției ar fi comis mai multe abuzuri de când se află în funcție: ar fi obligat mai multe persoane să plece, pentru a promova altele, care i-ar fi loiale, și-ar însuși cantități mari de petrol pe care le-ar folosi pentru alimentarea unităților de transport ale familiei, iar în cadrul instituției angajații ar fi determinați să doneze bani pentru diverse lucrări de construcție.

Șeful Batalionului cu Destinație Specială „Fulger”, într-o discuție cu ZdG, în care a analizat, pe puncte, acuzațiile formulate în scrisoare, afirmă că acestea ar fi „aberații” și susține că, în activitatea sa, nu a comis încălcări ale legislației. Totuși, am constatat că noul șef al Batalionului nu a indicat în declarațiile sale de avere casa nefinisată în care locuiește, amplasată într-o suburbie a Chișinăului, automobilul pe care-l conduce familia sa, dar și compania la care soția sa este fondatoare și administratoare.

Cazimir Trocin a fost numit în funcția de comandant al Batalionului cu Destinație Specială (BDS) „Fulger” la 21 august 2020, fiind prezentat efectivului de către Pavel Voicu, ministrul Afacerilor Interne și Sergiu Paiu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP). Trocin a ajuns să activeze în cadrul Batalionului după ce, în aprilie, fusese numit locțiitor al comandantului.

„Denunțul” care a ajuns la ZdG și la câteva instituții de stat

La mijloc de septembrie, o scrisoare semnată de un oarecare „Alecsandru Dimitriu”, „din numele colaboratorilor Brigăzii Fulger a MAI”, trimisă în adresa președintelui R. Moldova, Consiliului Suprem de Securitate, Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție și Serviciului de Informații și Securitate (SIS), dar și Ziarului de Gardă, denunță faptul că Cazimir Trocin ar fi numit în funcție contrar legislației, peste două trepte, neavând experiență în domeniu și în lipsa unui concurs, iar avansarea s-ar datora faptului că ar fi în relații de “cumătrism” cu ministrul de Interne, Pavel Voicu.

Cazimir Trocin a fost angajat în cadrul BDS „Fulger”

în aprilie 2020, iar în luna august a fost întărit în

funcția de comandant al Batalionului

În document se spune că, după ce a fost numit în funcție, Trocin ar fi obligat „angajații incomozi lui să plece din Brigadă”. Scrisoarea conține mai multe nume de persoane, relatându-se circumstanțele în care acestora li s-ar fi inițiat anchete de serviciu, nu li s-ar fi prelungit contractele de muncă sau li s-ar fi cerut deschis să plece din funcții, în locul lor fiind aduse alte persoane, apropiate noului șef al Batalionului.

„Sunt terorizați și alți colaboratori ai Brigăzii de a pleca benevol din funcții, pentru a aduce alte persoane, care sunt în relații de rudenie cu Trocin sau plătesc pentru funcții sume mari de bani, pentru că, în Brigadă, vechimea în muncă merge un an pentru un an și jumătate și salariul e dublu, comparativ cu alte instituții ale MAI. O simplă verificare a listei colaboratorilor plecați din Brigadă de când a venit Cazimir Trocin va demonstra cele denunțate”, se precizează în scrisoare.

Scrisoarea „din numele angajaților”, depusă și semnată de o persoană care nu lucrează la „Fulger”

ZdG a contactat aproape toate persoanele ale căror nume figurează în acel „denunț”, oferindu-le posibilitatea să se expună, oficial sau neoficial. Am constatat inițial că persoana care a semnat documentul, Alecsandru Dimitriu, nu este actual sau fost angajat al Batalionului. Totuși, documentul conține date exacte din interiorul instituției cu numele și funcțiile reale ale celor vizați.

Două persoane au confirmat, neoficial, faptul că ar fi fost presate să plece din funcții. Majoritatea însă au avut un răspuns standard: „Nu vreau nici să confirm, nici să infirm. Nu vreau să mă întâlnesc cu dvs.”; „Eu sunt în concediu. Nu vreau să comentez nimic. Sorry (Scuze, n.r.)”, au fost câteva răspunsuri.

Alți doi angajați ai instituției ne-au spus că informațiile care-i vizează ar fi false: „Prima dată aud așa ceva. Nu este adevărat. Eu lucrez în continuare”, ne-a spus un ofițer de gardă al BDS. Ulterior, după ce am analizat scrisoarea împreună cu șeful BDS „Fulger”, am fost contactați de un alt angajat al instituției, despre care în denunț se menționa că ar fi plătit pentru a fi reangajat. Și acesta a precizat că informațiile care-l vizează nu corespund realității.

Mașini diferite cu numere de înmatriculare identice

Pe lângă acuzațiile despre angajări și demisii, în scrisoarea primită de ZdG, Cazimir Trocin este învinuit că și-ar însuși „ilegal” cantități mari de petrol pentru alimentarea unităților de transport personale, inclusiv a microbuzului său, ce ar activa pe o rută, prin intermediul unui angajat al parcului auto, care i-ar transporta la domiciliu petrolul cu unitățile de transport ale Brigăzii, folosind numere de înmatriculare false. Totodată, Trocin este acuzat că ar folosi, în scopuri personale, unitățile de transport ale Batalionului, Skoda Superb și Dacia Duster, amplasând pe ele numere de înmatriculare false. În document sunt inserate și câteva imagini în care cele două automobile au numere de înmatriculare diferite sau același număr de înmatriculare este amplasat la două mașini diferite.

Două dintre mașinile BDS „Fulger” cu numere de înmatriculare identice

Șeful BDS „Fulger” mai este învinuit că ar fi obligat colaboratorii instituției să doneze, lunar, din salariu, câte o sută de lei pentru „așa-zisele creări de condiții bune în activitate”. Totodată, se spune că postamentul pentru instalarea TAB-70 ar fi fost construit tot din banii angajaților, iar aceștia ar fi fost obligați să găsească materialele de construcție tot din contul lor.

„Aceeași situație se repetă și în construcția altui obiect – fumoarul. Iarăși, la ordinul ilegal al lui C. Trocin, de la colaboratorii Brigăzii au fost acumulate surse financiare, au fost procurate materialele și, cu forțele colaboratorilor, construit obiectul”. Și aceste informații sunt însoțite de imagini în care se observau câțiva angajați ai BDS, efectuând lucrări de construcție.

În una dintre imaginile trimise pe adresa redacției se observă mai mulți angajați ai BDS „Fulger” în timp ce lucrează la construcția unui foișor pe teritoriul instituției.

Explicațiile șefului BDS „Fulger”: „Îmi defăimează imaginea și nu-i corect”

Pe Cazimir Trocin, șeful BDS „Fulger”, l-am găsit la sediul instituției. Inițial, am discutat cu acesta, în biroul său de serviciu, fără a înregistra sau filma. Timp de o oră și jumătate, am analizat denunțul sub aspectele care-l vizează, iar șeful BDS a încercat să demonteze fiecare aliniat din scrisoare, spunând, la general, că acuzațiile care-i sunt adresate ar fi „aberații”. Întâlnirea a fost întreruptă de un mesaj prin care Cazimir Trocin ar fi fost invitat la o ședință organizată la IGP.

A doua zi, comandantul de la „Fulger” ne-a informat că a obținut permisiunea de a discuta cu noi doar la telefon, nu și în fața camerei de filmat. Acesta a negat că ar exercita presiuni asupra angajaților și a spus că scrisoarea ar urmări denigrarea imaginii sale.

„Nu există așa ceva, presiuni făcute. Există, probabil, cineva care nu a făcut până acum nimic, s-a solicitat să-și exercite atribuțiile și atât. Pe careva din cunoscuți, cumătri nu am în poliție niciun cumătru, nici la Fulger. Sunt niște aberații. Este o scrisoare cu tentă politică, aș spune eu, că nu am tangență de rudenie nici cu dl Voicu, nici cu nimeni altul… Nu știu ce scopuri și cine și ce urmărește acolo. Dar îmi defăimează imaginea și nu-i corect”.

Acesta susține că nu deține niciun microbuz sau automobil și că, respectiv, nu le alimentează cu combustibil din contul instituției. Afirmă totodată că „este exclus” să utilizeze mașinile de serviciu în scop personal, iar numerele de înmatriculare nu ar fi false, ci „codificate”.

Situația creată la „Fulger”, investigată și de SPIA

Șeful Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger” precizează că, de când a venit în funcție, a reușit să facă mai multe lucruri frumoase pe teritoriul instituției, construind un foișor și un monument, „cu ajutorul și munca colegilor”. Dar neagă că i-ar fi obligat pe aceștia să colecteze bani în aceste scopuri.

Cazimir Trocin: Nimeni nu a donat niciun leu. A fost cu suportul agenților economici tot făcut. De bani nici nu s-a discutat.

ZdG: Dar agenții economici au donat bani la „Fulger”?

C.T.: Nu, materiale de construcție. Nimeni nu a umblat cu bani. Au fost pur și simplu materiale de construcție cu suportul, cu munca noastră, și atât.

ZdG: Dar din ce considerente au donat agenții economici? Ca să aibă careva avantaje ulterior de la „Fulger”? E ciudat ca agenții economici să doneze unei instituții de stat.

C.T.: Este imposibil să aibă careva avantaje de la „Fulger”, pentru că „Fulger” nu poate să presteze servicii în interesele cuiva. Nici nu avem capacitate, nici obligațiune. A fost conform legii, unde este prevăzută modalitatea de donații. S-au făcut solicitări, respectiv am primit răspunsuri și chiar le mulțumesc agenților economici care s-au implicat și ne-au susținut.

Adevărate sau nu, unele informații din „denunțul” primit de ZdG despre situația de la „Fulger” au ajuns și la Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al MAI. Ion Mămăligă, șeful SPIA a confirmat pentru ZdG că informațiile se verifică „de câteva zile”. „Conform termenului, avem 30 de zile să ne expunem. Obținem toate probele, le colectăm și după asta venim cu o reacție”, a precizat Ion Mămăligă.

CV-ul proaspătului șef al BDS „Fulger”

Cazimir Trocin a fost numit în funcția de comandant al Brigăzii la 21 august 2020, după ce, din aprilie, a fost numit locțiitor al comandantului direct din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.

Trocin este absolvent al Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, iar în anii 1996-2007 a deținut mai multe funcții administrative în cadrul Colegiului de Poliție „Dimitrie Cantemir” și Academia „Ștefan cel Mare”. Ulterior, începând cu anul 2007, a activat la Comisariatul de Poliție Botanica și la Departamentul Trupelor de Carabinieri, unde a ocupat funcția de șef al secției evidență şi completare a Direcției resurse umane.

În anii 2010-2013, a lucrat în cadrul CPT Chișinău, fiind comisar adjunct pentru personal sau șef al secției ordine publică. În anii 2013-2015, a fost șef al serviciului investigare fraude economice al secției investigații infracțiuni a IP Strășeni. Ulterior, timp de un an, a fost șef al IP Dubăsari, iar apoi, șef al IP Șoldănești, de unde a plecat în concediu de paternitate în august 2017.

A revenit în sistem în iunie 2018, în calitate de șef în cadrul Direcției securitate internă a Departamentului Trupelor de Carabinieri, ulterior fiind promovat în funcția de șef al Direcției regionale „Nord” a Inspectoratului General de Carabinieri, de unde a fost promovat în cadrul BDS „Fulger”.

Ce arată declarațiile de avere ale șefului de la „Fulger”

Pe portalul Autorității Naționale de Integritate (ANI) o primă declarație de avere depusă de Cazimir Trocin o găsim pentru anul 2014, pe când acesta era șef al Serviciului Investigare a Fraudelor Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție (IP) Strășeni. În document, Cazimir Trocin a declarat venituri salariale de 83 de mii de lei, dar și faptul că soția sa, din activitatea de evidență contabilă, a avut venituri de 232 de mii de lei. Familia Trocin avea patru terenuri agricole, iar în acel an cumpărase și un teren intravilan, cu suprafața de 7 ari și valoarea cadastrală de 56 de mii de lei. Omul legii nu declara vreun automobil sau loc de trai.

La 12 mai 2015, Cazimir Trocin era promovat de către Alexandru Pânzari, pe atunci șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), în funcția de șef al IP Dubăsari. Acesta indica în declarația de avere pentru 2015 venituri salariale de 108 mii de lei. Soția sa, din activitatea de evidență contabilă, raporta venituri de 141 de mii de lei.

Familia Trocin indica în declarație că a beneficiat și de o donație în valoare de 30 de mii de lei, dar și că a contractat o datorie similară, pe care urma să o ramburseze în decursul a doi ani. Totodată, familia Trocin declara aceleași cinci terenuri, fără a indica vreun automobil sau locuință.

O declarație de avere pentru anul 2016 pe numele lui Cazimir Trocin lipsește pe site-ul ANI. Acesta a depus următoarea declarație de avere și interese în iunie 2018, pe când era angajat în calitate de șef în cadrul Direcției securitate internă a Departamentului Trupelor de Carabinieri. Omul legii indica atunci, pentru perioada 2017-2018, venituri salariale de 71,9 mii de lei din perioada în care era șef al IP Șoldănești.

Familia Trocin mai raporta o donație de 200 de mii de lei primită de la tatăl său, Anatoli Trocin, 40 de mii de lei obținuți de la rude cu ocazia zilei de naștere, dar și două îndemnizații de la CNAS, în valoare totală de 116 mii de lei. Totodată, Cazimir Trocin indica faptul că, în 2017, familia sa a contractat un credit în sumă de 70 de mii de lei, cu o rată a dobânzii de 7%, scadent în 2022. Familia raporta aceleași cinci terenuri, fără a declara vreo mașină sau loc de casă.

Salariu de funcționar, dar și donații de la părinți și rude

În declarația pentru anul 2018, familia Trocin a indicat venituri salariale cumulate de 126 de mii de lei, o donație în sumă de 4,5 mii de euro (aproximativ 90 de mii de lei) de la părinți, fără a le indica numele, dar și o îndemnizație de 61 de mii de lei de la CNAS.

În declarația de avere și interese pentru 2019, Cazimir Trocin scria că a avut un „salariu brut”, adică fără taxele aferente, de 542 de mii de lei. Acesta a indicat și două donații în sumă totală de 12,25 mii de euro de la Eugenia Proslav, despre care menționa că ar fi în afara țării, dar și de la părinți.

Totodată, familia proaspătului șef de la „Fulger” declara o indemnizație în valoare de 61 de mii de lei de la CNAS, dar și faptul că, în 2019, a contractat un alt credit, în sumă de 50 de mii de lei, scadent în 2024. Nu se menționează dacă este același credit, indicat în declarațiile de avere anterioare, contractat inițial în 2017.

În cea mai recentă declarație de avere și interese, depusă în aprilie 2020, după numirea în funcția de locțiitor al comandantului în cadrul BDS „Fulger”, Cazimir Trocin a raportat venituri salariale de 124 mii de lei, aceleași cinci terenuri, dar, la fel, nu a trecut în declarație faptul că deține automobil, loc de trai sau firmă.

Cazimir Trocin locuiește într-un imobil nefinalizat din or. Sângera, mun. Chișinău, pe care nu l-a indicat în declarațiile de avere și interese personale

Casa, mașina și firma — toate nedeclarate

Datele oficiale arată că familia Trocin locuiește într-o casă la sol, amplasată în orășelul Sângera, o suburbie a capitalei. Imobilul este construit pe terenul de 7 ari, achiziționat de soții Trocin în 2014. Deși nu este oficial dat în exploatare, nefiind finalizat în exterior, familia șefului de la „Fulger” locuiește în el deja de câțiva ani.

La această adresă este înregistrat și „Maxtrade Group” SRL, cu activități declarate în comerț. Compania a fost fondată în mai 2018, fiind acum administrată de către Veronica Trocin, soția șefului de la „Fulger”, cea care figurează și în calitate de proprietară a firmei.

La fel ca și imobilul, firma nu s-a regăsit în nicio declarație de avere depusă de omul legii, acolo unde, în ultimii șase ani, Cazimir Trocin nu a indicat nici automobilele pe care le-a folosit. ZdG a constatat că familia șefului de la „Fulger” conduce o Toyota Rav 4 hybrid, după ce, anterior, a condus un model similar, dar mai vechi.

Cazimir Trocin: Dacă urmăriți declarațiile cu privire la venit, totul este declarat

Deși legea cu privire la declararea averii și intereselor personale prevede că funcționarii trebuie să indice în declarații, pe lângă veniturile obținute, și „bunurile mobile şi imobile, inclusiv cele nefinalizate”, Cazimir Trocin este sigur că nu a încălcat legislația atunci când nu a indicat în declarațiile de avere și interese personale imobilul în care locuiește.

C.T.: În declarație este totul absolut indicat. Casa e în proces de dare în exploatare. E nefinisată, undeva 30-40% în lucru. Avem toate actele în regulă, autorizația de construcție, proiect de construcție, totu-i în regulă. Dacă urmăriți declarațiile cu privire la venit, totul este declarat.

ZdG: Casa nu este declarată…

C.T.: Păi, nu poate să fie declarată până nu este dată în exploatare. Până la moment, toate actele sunt în regulă.

ZdG: Știu că, conform legii, trebuie să declarați inclusiv imobilele nefinalizate.

C.T.: Nu, conform legii, când construiești, trebuie să ai actele în regulă. Ceea ce ține de autorizație, de proiect, toate le am în regulă, vă asigur.

ZdG: Dar referitor la mașină și la companie, care nu au fost indicate?

C.T.: Nu am până ce mașină… Compania pe care ați văzut-o are rulaj 0. Nu mă ocup eu de ea și nu se ocupă nimeni. Este o companie așa, pur și simplu.

ZdG: Dar mașina pe care o conduce soția?

C.T.: Este un automobil al familiei, aș zice. Că tata practic locuiește toată săptămâna la Chișinău, fiindcă activează la Chișinău.

ZdG: A, este mașina tatălui dvs., da?

C.T.: Da, da. Ne folosim. Până ce o să ieșim puțin cu construcțiile, o utilizăm.

Comandantul BDS „Fulger” afirmă că rudele sale își pot justifica donațiile de aproape jumătate de milion de lei din ultimii ani. „Tata a lucrat mai mult de 12 ani în compania Ascom Grup, în Turkmenistan, Kazahstan, Africa, Sudan”, a argumentat Cazimir Trocin, precizând că, „fizic”, părinții l-au ajutat și la construcția casei în care locuiește. La primăria de la baștina lui Cazimir Trocin am fost informați că părinții acestuia locuiesc în sat, fiind acum la pensie.