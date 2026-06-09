DOC Președintele PAS din Consiliul Raional Orhei anunță că părăsește formațiunea politică: „Valorile nu mai coincid cu realitatea”. Reacția PAS

Alexei Codreanu, președintele fracțiunii PAS din Consiliul Raional Orhei și membru al PAS din 2018, anunță marți, 9 iunie, că demisionează din toate funcțiile deținute și renunță la calitatea de membru al formațiunii politice. Anunțul a fost făcut într-un mesaj pe pagina sa de Facebook. Codreanu susține că „valorile care m-au determinat să mă alătur acestui partid nu mai coincid cu realitatea pe care am văzut-o în ultimii ani”.

„Astăzi (9 iunie, n.r.) am decis să-mi închei activitatea în cadrul Partidului Politic Acțiune și Solidaritate. Am aderat la PAS în iunie 2018, convins că R. Moldova poate fi schimbată prin meritocrație, integritate și transparență. Opt ani de implicare și activitate politică — cu asumare, convingere și rezultate. Astăzi, valorile care m-au determinat să mă alătur acestui partid nu mai coincid cu realitatea pe care am văzut-o în ultimii ani.

Cred că politica trebuie făcută cu oameni de calitate, cu demnitate, asumare și cu curajul de a spune lucrurilor pe nume, chiar și atunci când adevărul este incomod. Le mulțumesc colegilor și oamenilor care mi-au fost alături în toți acești ani, oameni cu care am împărtăși cu sinceritate și determinare aceleași idei și convingeri. Acest capitol se încheie aici. Urmează altele”, a scris Codreanu.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas, a declarat că formațiunea politică respectă decizia luată de Alexei Codreanu.

„Și îi mulțumim pentru munca din acești ani. În același timp, alegerile locale noi din Orhei au arătat că organizația teritoriala PAS Orhei are nevoie de o reorganizare și o resetare, lucru pe care ne vom strădui să îl facem, împreună cu toți colegii din Orhei care își doresc acest lucru”, menționează Adriana Vlas.

Sursa: Alexei Codreanu/ Facebook

Anterior, Alexei Codreanu a fost și președintele Organizației Teritoriale Orhei.