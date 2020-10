Raportorul PE pentru R. Moldova, în contextul prezidențialelor: Sper ca lecțiile trecutului să aducă țara pe singurul drum pe care trebuie să îl urmeze – drumul european

Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova în această legislatură, Dragoș Tudorache, declară în contextul alegerilor prezidențiale de duminică, 1 noiembrie, că țara se găsește într-un moment crucial al istoriei sale și își exprimă speranța că „lecțiile trecutului să aducă țara pe singurul drum pe care trebuie să îl urmeze: drumul european”.

Tudorache este de părere că „nevoile cetățenilor și situația de criză internațională transformă aceste alegeri într-o miză uriașă pentru viitorul țării și al cetățenilor ei”.

Acesta susține că, la scrutinul din 1 noiembrie nu se alege între două rele, ci între a continua ezitant și evaziv către „reformele atât de necesare sau a decide că drumul țării este unul european, fără niciun fel de șovăială”.

În ceea ce îi privește pe politicienii de la Chișinău, europarlamentarul susține că de la ei are cele mai mari așteptări.

„Câștigarea unor alegeri nu înseamnă altceva decât să îți servești țara din poziția pe care ai câștigat-o. Traversăm vremuri dificile și politicienii trebuie să devină modele de urmat pentru întreaga societate. Istoria noastră, a tuturor, are în ea exemple demne de urmat, după cum are și exemple negative. Ea este un bun dicționar politic pentru noi, cei de astăzi. Nimeni nu are scuza că nu știe cum ar trebui să arate Republica Moldova în anii care urmează. Un traseu european clar și bine definit, de la care nu se va abate sub nicio influență, indiferent care va fi ea. O țară care să poată oferi oportunități economice din relația cu Uniunea Europeană, a cărei influență economică este vizibilă și care a reușit cu succes și extrem de rapid să înlăture embargoul rusesc. O patrie bună pentru toți fiii ei, în care să se regăsească toți cetățenii, indiferent de naționalitatea lor. Și nimic nu unește mai bine o țară decât școlile, spitalele, autostrăzile și infrastructura economică. Când ele lipsesc, avem parte de crize peste crize și de tulburări politice”, se mai arată în mesajul raportorului Parlamentului European pentru Republica Moldova în această legislatură, Dragoș Tudorache.