R. Moldova riscă deconectări de curent pe 27 martie: deficit major de energie electrică

Pentru ziua de vineri, 27 martie 2026, Republica Moldova se confruntă cu un deficit semnificativ de energie electrică în intervalul orelor de vârf, generat de insuficiența capacităților de import disponibile. În aceste condiții, autoritățile avertizează că ar putea fi aplicate deconectări temporare de curent și îndeamnă populația, instituțiile publice și agenții economici să reducă consumul de energie, în special în orele de vârf, pentru a evita agravarea situației și menținerea funcționării sistemului electroenergetic.

Apelul este adresat tuturor categoriilor de consumatori – cetățeni, autorități publice locale, agenți economici – de a reduce consumul de energie, în special în orele de vârf al consumului (între 06:00-09:00 și între 17:00-23:00). Neconformarea la acest apel poate duce la agravarea deficitului și la imposibilitatea menținerii alimentării continue pentru toți consumatorii.

Serviciile de bază și infrastructura critică vor fi alimentate cu prioritate pentru a asigura continuitatea 24/24 a funcțiilor vitale ale statului și protecția cetățenilor. În același timp, alimentarea pentru consumuri neesențiale depinde în mod direct de nivelul de responsabilitate și cooperare al fiecărui consumator.

Autoritățile competente utilizează toate mecanismele disponibile pentru a gestiona situația și pentru a asigura importurile necesare, însă eficiența acestor măsuri este condiționată de conlucrarea activă a populației precum și de înțelegerea caracterului excepțional al situației.

În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor reiterează măsurile instituite:

1. Cetățenii sunt îndemnați la un consum rațional (orele 06:00-09:00 și 17:00-23:00) și evitarea utilizării ascensoarelor în intervalele critice pentru a preveni blocarea în caz de fluctuații.

2. Se solicită limitarea utilizării scărilor rulante în orele de vârf.

3. Întreprinderile energofage (care utilizează cuptoare electrice, sudură cu arc etc.) sunt îndemnate să își mute procesele de producție în afara intervalelor de vârf (07:00-11:00 și 17:00-23:00).

4. Administratorii clădirilor publice și comerciale sunt obligați să reducă iluminatul interior cu cel puțin 30% și să deconecteze vitrinele și iluminatul publicitar.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să ia măsuri minime de pregătire pentru eventuale întreruperi temporare ale energiei electrice, inclusiv asigurarea surselor alternative de iluminat, încărcarea dispozitivelor mobile și evitarea utilizării echipamentelor electrice și ascensoarelor în așa condiții de risc.

