R. Moldova poate adera la UE în pofida conflictului transnistrean, reiterează ministra pentru Afaceri Europene a Ciprului

Ministra pentru Afaceri Europene a Republicii Cipru, Marilena Raouna, a declarat într-un interviu pentru postul public de televiziune Moldova 1 că aderarea R. Moldova la UE, un stat cu probleme teritoriale, este posibilă, oferind exemplul țării sale, unde aplicarea acquis-ului comunitar a fost suspendată în regiunea aflată sub ocupație străină. Declarația a fost făcută în contextul în care Ciprul preia, de la 1 ianuarie 2026, președinția Consiliului Uniunii Europene și extinderea blocului comunitar rămâne o prioritate pentru Nicosia.

„Când Ciprul a aderat la UE, a aderat cu întregul său teritoriu, cu aplicarea acquis-ului suspendat în zonele în care Guvernul Republicii Cipru nu poate exercita controlul efectiv, ca urmare a ocupației turce în desfășurare (Ciprul nu-și controlează 36 la sută din teritoriu). Lucrăm pentru reunificare și pentru o soluționare cuprinzătoare a chestiunii cipriote, va fi ridicată suspendarea acquis-ului” , a declarat Marilena Raouna pentru Moldova 1.

Ministra a punctat pentru sursa citată că fiecare situație are „propriile caracteristici, propriul context istoric”, dar cel mai important principiu este respectarea suveranității și integrității teritoriale ale statelor în frontierele lor recunoscute internaționale.

„Această poziție a Uniunii Europene față de R. Moldova, este și poziția Ciprului față de R. Moldova, pe măsură ce continuați de aderare”, a subliniat Marilena Raouna, care sa aflat, pe 25 august, într-o vizită la Chișinău.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022 și a primit statutul de țară candidată în iunie 2022. Negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024.

Autoritățile de la Chișinău au declarat în repetate rânduri că vor să semneze tratatul de aderare a R. Moldova la UE până în 2028.

Regiunea transnistreană nu este recunoscută de niciun stat din lume. Teritoriul și-a declarat „independența” în 1991. Acesta a fost urmat de conflictul armat din 1992, care a ucis câteva mii de oameni. R. Moldova nu a recunoscut secesiunea PMR.