În cadrul vizitei comune cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi la Kiev, președintele României, Klaus Iohannis, a afirmat că obținerea integrării Ucrainei, R. Moldova și Georgiei la Consiliul European de săptămâna viitoare este esențială pentru construirea unui „scut puternic și de durată în jurul valorilor noastre”.

Într-o postare pe pagina sa de Twitter, șeful statului român a adăugat că „nu mai este timp pentru ezitări”.

Securing the 🇪🇺 integration of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia at next week’s #EUCO is key in building a strong & lasting shield around our own values. It is about our capacity to project security & stability in our neighbourhood. There is no time left for hesitancy. pic.twitter.com/0J3oacWVwv