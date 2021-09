Președintele Parlamentului dă de înțeles că va fi reorganizat Consiliul Concurenței: „Noi o să venim cu o soluție și va fi clar cum vom face completarea poziției de director”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, dă de înțeles că în perioada următoare Consiliul Concurenței – autoritatea publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, care asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, va fi reorganizat.

În cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat luni seara, 27 septembrie, că urmează să fie pusă în aplicare o nouă formulă ce vizează activitatea Consiliului Concurenței, iar ulterior va fi desemnată și conducerea instituției.

„Fără a deschide parantezele, vreau să vă spun că în curând colegii mei vor veni cu o soluție legată nu doar de această instituție. Noi acum elaborăm ceva legat de câteva instituții care sunt implicate în procesul de reglementare și a prețurilor și monitorizarea lor. Noi o să venim cu o soluție. O vom consulta public. Acum am elaborat-o, ne-am mai uitat ce se întâmplă și la alte case, dar nu vreau să deschid acum parantezele. Noi o să propunem o nouă formulă. Până acum aveam câteva instituții care pasau responsabilitatea unii la alții. Noi vom veni cu o formulă în care se va pune capăt acestei pasări. Noi vrem să venim cu o soluție și în cadrul acestei soluții va fi clar și când, cum vom face completarea poziției de director la această instituție”, a declarat Igor Grosu.

Cât privește numirea Nataliei Moloșag în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile omului, Igor Grosu susține că s-au purtat discuții în cadrul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pe marginea candidaturilor la funcția de Avocat al Poporului, iar „majoritatea a votat pentru Moloșag”.

„După ce cele două comisii i-au intervievat, ne-au prezentat concluziile, noi am avut o discuție la fracțiune și am auzit argumentele și pentru un candidat și pentru alt candidat. Am constatat că avem un concurs în care ambii sunt buni, nu unul e predestinat, iar altul e de umplutură și face figurații acolo. A fost o discuție îndelungată referitor la profilul pe care noi îl vedem pentru această funcție. Unul vine din domeniul societății civile, foarte bine, este foarte cunoscut și tot așa, altul vine din tagma avocaților, practician remarcat și apreciat în tot felul de concursuri pentru drepturilor omului și tot așa. Am ajuns la un moment că am pus la vot în cadrul fracțiunii. Majoritatea a fost pentru doamna avocat. Au fost voturi și pentru domnul Brighiden. Dacă lăsam așa, exista riscul să nu ne alegem în genere cu avocat. Dacă într-un final n-avea niciunul dintre ei să acumuleze 51 de voturi. La fracțiune au fost 40, opt de la opoziție, iar opt s-au abținut. Ce avea să facem? Să repetăm concursul ca să se primească? (…)”, a spus Grosu.

Pe 23 septembrie curent, Natalia Moloșag a fost numită în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile omului, pe un termen de 7 ani. Pentru candidatura Nataliei Moloșag au votat 57 de deputați. Detalii aici.

Avocata Moloșag a fost acuzată de opoziție că s-ar afla în conflict de interese cu președinta R. Moldova întrucât în 2020, Moloșag, în calitate de avocată, a reprezentat în instanță interesele Maiei Sandu, candidata PAS de atunci la prezidențiale și actuala președintă a R. Moldova. Acuzațiile i-au fost aduse de deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) Vasile Bolea. În replică, Natalia Moloșag a menționat că „se află, de fapt, în conflict de interese cu deputatul socialist Vasile Bolea întrucât ea a făcut parte din Comisia care i-a refuzat lui Bolea eliberarea licenței de avocat”.

Pe 22 septembrie curent, Comisia specială pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului i-a selectat pe Andrei Brighidin și Natalia Moloșag la funcția de avocat al poporului. Detalii aici.

Consiliul Concurenței a rămas fără președinte la mijlocul lunii august 2021, după ce Parlamentul a aprobat cererea de demisie a lui Marcel Răducan din funcția de președinte al Consiliului. Pe 9 august curent, Marcel Răducan a depus cerere de demisie din funcție. Atunci, Răducan a menționat pentru Ziarul de Gardă că decis să se retragă de la conducerea Consiliului Concurenței din motive de ordin personal. Detalii aici.