ULTIMA ORĂ! Natalia Moloșag, aleasă de Parlament, în funcția de Avocat al Poporului

Natalia Moloșag a fost numită în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile omului, pe un termen de 7 ani. Pentru candidatura Nataliei Moloșag au votat 57 de deputați.

Noul Avocat al Poporului, Natalia Moloșag, a depus jurământul în fața deputaților.

Avocata Moloșag a fost acuzată de opoziție că s-ar afla în conflict de interese cu președinta R. Moldova întrucât în 2020, Moloșag, în calitate de avocată, a reprezentat în instanță interesele Maiei Sandu, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de atunci la prezidențiale și actuala președintă aleasă a R. Moldova.

Acuzațiile i-au fost aduse de deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) Vasile Bolea.

În replică, Natalia Moloșag a menționat că „se află, de fapt, în conflict de interese cu deputatul socialist Vasile Bolea întrucât ea a făcut parte din Comisia care i-a refuzat lui Bolea eliberarea licenței de avocat”.

„Am fost avocata candidatei Maia Sandu, am reprezentat interesele ei, i-am apărat onoare, reputația contestând în instanța de judecată avându-l ca pârât pe președintele de atunci Igor Dodon. Am contestat în judecată hotărârile CEC. Sunt mândră că am reprezentat concurentul electoral Maia Sandu. Eu am venit în avocatură în 2006 nu cu venirea candidatei Maia Sandu.

Nu mă aflu nici într-o calitate de rudenie, dacă asta a fost întrebarea, nici cu secretara de stat a Ministerului Justiției și nici cu nimeni din această sală. (…) Vreau să spun că mai mult mă aflu în conflict de interese cu dvs. pentru că am făcut parte din Comisia de licențiere când dvs. ați aplicat să vă luați licența de avocat și ați primit un refuz.

La fel, mă aflu într-un conflict de interese cu un alt deputat din această sală care mi-a fost coleg 5 ani la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, unde împreună am învățat istoria românilor”, a menționat Moloșag.