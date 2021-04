Președinta Maia Sandu, întrevedere cu Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei: „Am discutat despre importanța accesului la o justiție echitabilă și a atragerii atenției sporite asupra situației drepturilor omului în regiunea transnistreană”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, care se află într-o vizită la Strasburg, a avut o întrevedere luni, 19 aprilie, cu Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatović.

Șefa statului susține că, în cadrul întrevederii, s-a discutat despre mai multe măsuri necesare pentru a îmbunătăți starea lucrurilor în domeniul drepturilor omului în contextul pandemiei: ratificarea Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și lupta cu discursul de ură.

„Extinderea acoperirii serviciilor de sănătate oferite cetățenilor și creșterea calității acestor servicii, mai ales pentru recuperarea post-COVID-19, precum și alte măsuri. La fel, am discutat importanța accesului la o justiție echitabilă și independentă și a atragerii atenției sporite asupra situației drepturilor omului în regiunea transnistreană. Astfel, vom putea construi în R. Moldova o societate cu adevărat incluzivă, unde fiecare om are loc și este respectat. I-am mulțumit doamnei Dunja Mijatović pentru atenția cu care tratează situația drepturilor omului în țara noastră și am asigurat-o că are în persoana mea un aliat și un prieten în lupta pentru apărarea drepturilor tuturor persoanelor”, a spus președinta Sandu într-o postare pe Facebook.