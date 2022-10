Președinta Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, la Chișinău: „UE are nevoie de R. Moldova. Avem nevoie unii de alții”

Președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, susține marți, 18 octombrie, declarații de presă cu președinta Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, Markéta Pekarová Adamová.

LIVE TEXT

„(…) În cadrul întrevederilor, am avut o bună ocazie să discutăm aspecte legate de securitate din regiune, criza energetică, criza refugiaților. Dubla ipostază pe care o are Cehia la moment legată de Președinția în cadrul UE, dar și relațiile bilaterale reprezintă o oportunitate foarte bună pentru R. Moldova pentru a explica care sunt necesitățile pentru perioada imediat următoare. Statutul de țară candidat pe care l-a obținut R. Moldova ne onorează și implică o responsabilitate enormă pentru moldoveni (…). Vom continua cooperarea noastră la nivel de parlamente”, a declarat Igor Grosu.

„Președinția cehă vrea să dea un semn ferm R. Moldova că e așteptată în UE. Vreau să accentuez faptul că nu doar R. Moldova are nevoie de UE, ci și UE are nevoie de R. Moldova. Avem nevoie unii de alții. Am discutat despre securitatea energetică și securitatea din regiune (…)”, a declarat Markéta Pekarová Adamová.

Președinta Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, Markéta Pekarová Adamová, se va afla, în perioada 17-19 octombrie, într-o vizită oficială în R. Moldova.

Agenda vizitei include întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu președinta țării, Maia Sandu, și cu prim-ministra Natalia Gavrilița.

Relaţiile diplomatice dintre R. Moldova şi Republica Cehă au fost stabilite pe 1 iunie 1992. În această perioadă, au fost încheiate 34 de tratate și acorduri bilaterale care reglementează diverse domenii de activitate: politic, comercial-economic, juridic, financiar, transport, cultură şi ştiinţă, securităţii sociale, sănătăţii şi ştiinţelor medicale și apărării.

