Opiniile experților moldoveni despre prezidențiale: „Rusia nu a pierdut pozițiile sale în Moldova”

Maia Sandu l-a învins pe Igor Dodon în turul doi de scrutin prezidențial. Rezultatele preliminare finale arată că Sandu a ieșit învingătoare cu o diferență de peste 250 de mii de voturi. Ziarul de Gardă a încercat să afle care sunt opiniile experților moldoveni despre rezultatele înregistrate duminică, 15 noiembrie.

Politologul Dionis Cenușă, cercetător la Universitatea Justus-Liebig din Giessen, Germania, susține că victoria Maiei Sandu era prevăzută reieșind din rezultatele primului tur de scrutin. Totodată, politologul susține că Maia Sandu are în față relații problematice cu Parlamentul și Guvernul.

Politologul este de părere că scoaterea din ecuație a lui Igor Dodon ar fi prematură.

Potrivit expertului, în R. Moldova, alegerile parlamentare anticipate pot avea loc, cel mai probabil, dacă PSRM și PAS, împreună cu alte partide parlamentare, se vor pune de comun acord pentru a dizolva Parlamentul.

În opinia lui Cenușă, orice majoritate parlamentară care nu include PAS, nu va servi intereselor Maiei Sandu ca președinte și, de altfel, vor exista tensiuni interinstituționale.

Întrebat dacă Rusia a pierdut R. Moldova prin faptul că Maia Sandu a ieșit învingătoare la prezidențiale, Cenușă susține că „Rusia nu a pierdut pozițiile sale în Moldova”.

„Rezultatele alegerilor din primul tur arată că polul de centru stânga este mai numeros, iar acesta are simpatii proruse. La fel, sondajele spun clar că doar un partid de orientare pro-UE, PAS, are capital politic pentru a trece pragul electoral. Prin urmare, Moscova nu are motive de ce să intre în panică”, a precizat Cenușă pentru ZdG.