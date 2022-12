LIVE TEXT Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu: „România va fi permanent alături de R. Moldova”

Ministrul afacerilor externe și integrării europene al R. Moldova, Nicu Popescu, și ministrul afacerilor externe al României, Bogdan Aurescu, care efectuează o vizită oficială la Chișinău, susțin luni, 19 decembrie, declarații de presă.

LIVE TEXT:

„(…) Nu a fost un an ușor. A fost poate cel mai greu an din toată cariera noastră diplomatică (…). Am trecut cu bine peste acest an grație cooperării noastre intensificate. Am fost permanent în contact și nu numai noi – președinții noștri, premierii noștri (…). R. Moldova are șansa de a fi singurul stat din lume care are doi miniștri de Externe. Nu există reuniune, întâlnire sau contact diplomatic pe care să-l am fără să nu menționez R. Moldova și necesitatea apărării intereselor cetățenilor R. Moldova. Am avut astăzi o discuție substanțială. Am avut discuții foarte bune și cu președinta Maia Sandu, prim-ministra Natalia Gavrilița și Igor Grosu, președintele Parlamentului. Am discutat împreună despre proiectele de cooperare pe care le avem împreună (…). România va fi permanent alături de R. Moldova, atunci când va fi nevoie (…). Vom continua să ne implicăm activ la nivel internațional pentru a sprijini R. Moldova (…)”, a afirmat Bogdan Aurescu.

„(…) Am discutat despre războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei care a provocat schimbări majore în țara noastră și acest lucru evident a afectat și securitatea noastră, însă astăzi am constatat din nou împreună cu Bogdan că suntem uniți în condamnarea acestui război. Suntem uniți în dorința și efortul nostru de a păstra pacea pe teritoriul nostru. Suntem uniți în efortul nostru de a proteja cetățenii de efectele adverse ale acestui război (…)”, a declarat Nicu Popescu.

Șeful diplomației R.Moldova, Nicu Popescu, îl găzduiește, luni, la Chișinău pe ministrul afacerilor externe al României, Bogdan Aurescu, care efectuează o vizită de lucru în țara noastră pentru consolidarea parteneriatului strategic moldo-român pentru integrare europeană a R. Moldova, potrivit Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE).

Conform MAEIE, în cadrul întâlnirii sunt discutate posibilitățile de avansare în implementarea proiectelor comune în domenii strategice precum interconexiunea energetică, infrastructură, transport, menite să asigure modernizarea R. Moldova în vederea fortificării parcursului european.

