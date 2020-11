Întrebările ZdG pentru cei doi candidați la funcția de președinte. Cum a răspuns Maia Sandu și cum (nu) a răspuns Igor Dodon

În preajma celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial, ZdG a adresat aceleași întrebări celor doi candidați la șefia statului. Maia Sandu a răspuns la întrebările adresate. Igor Dodon nu a răspuns și nici nu a explicat de ce refuză să acorde acest interviu. În cei 4 ani de președinție, nu a răspuns niciodată la întrebările ZdG.

Furtul, corupția și serviciile proaste alungă oamenii din Moldova

Maia Sandu, candidata PAS la prezidențiale

Președintele nu poate pune corupții la pușcărie, nu poate condamna pe nimeni, nu poate majora pensiile, salariile, nu poate face drumuri și nici nu poate decide ca aceste lucruri să se întâmple. Dar oamenii au aceste așteptări de la șeful statului, așteptări alimentate și de numeroasele dvs. promisiuni în acest sens. De ce candidații fac promisiuni care ulterior NU vor putea fi realizate?

Aceste promisiuni pot și vor fi realizate. Lucrurile spuse în Programul meu prezidențial, obiectivele mele naționale în calitate de președinte reprezintă viziunea mea de țară. Așa vreau să arate Moldova – cu locuri de muncă acasă, cu pensii bune, cu sate dezvoltate, cu educație de calitate, cu servicii medicale accesibile. Pentru asta voi munci. Mai mult decât atât, aceste lucruri – combaterea corupției, crearea unui stat funcțional care lucrează pentru oameni, scoaterea țării din izolare, ridicarea nivelului de trai – ni le cer cetățenii. Prioritățile cetățenilor trebuie să fie și prioritățile unui președinte responsabil. Eu mi-am propus și m-am angajat să muncesc pentru o Moldovă mai bună. Cum voi face asta? În primul rând, asigurându-mă că instituțiile statului își respectă responsabilitățile. Vă asigur, dacă în fruntea țării va fi un președinte onest și competent, mai multe instituții, mai mulți funcționari vor fi încurajați să muncească onest și vor urma acest model. De asemenea, voi cere Parlamentului și Guvernului să pună pe agendele lor soluțiile necesare la problemele cu care se confruntă țara. Voi veni cu inițiative legislative și le voi promova în Parlament. Mă voi asigura că judecătorii care ajung în funcții sunt cinstiți și respectă legea. Voi utiliza credibilitatea mea pe plan internațional pentru a găsi sprijin pentru cetățeni și voi reface relațiile cu statele lumii. Mă voi ghida după un principiu clar – apărarea și reprezentarea cetățenilor. Sunt convinsă că acest principiu va fi preluat și de alte instituții ale statului, iar când statul începe să lucreze pentru cetățeni, lucruri bune încep să se întâmple.

— În 2019, ați colaborat timp de câteva luni din posturile de președinte (Igor Dodon) și premier (Maia Sandu). Dacă ați putea da timpul înapoi, ați face ceva diferit? Începând cu alierea dvs. și terminând cu votarea moțiunii de cenzură?

— Să ne imaginăm pentru câteva secunde ce ar fi însemnat ca Plahotniuc să rămână la putere. Ce ar fi fost astăzi cu țara noastră, cu cetățenii noștri, care deja trăiau în teroare, fiind supuși abuzurilor, hărțuielilor. Evident, decizia de a scăpa țara de Plahotniuc, chiar cu prețul unei alianțe temporare cu socialiștii, a fost o decizie corectă și a răspuns așteptărilor oamenilor.

În ce privește moțiunea de cenzură, aceasta a arătat că Dodon nu-și dorea reforme pentru țară și, cu atât mai mult, nu-și dorea ca justiția să lucreze și să pedepsească hoții. Nu era deloc în interesul său. Când a înțeles că sfârșitul lui este aproape, dacă Guvernul Sandu mai rămâne în funcție, Dodon a demis Executivul pe care l-am condus și care a adus bani în țară, care a găsit resurse pentru majorarea alocațiilor sociale, pentru recalcularea pensiilor, pentru ajutor social, care a oprit toate schemele și a început a curăța justiția. Dodon a preluat toate schemele, monopolurile și nu-i convine deloc ca statul să înceapă a funcționa normal. Am spus de multe ori că trebuie să scăpăm țara de Plahotniuc și Dodon. Am scăpat Moldova de unul dintre ei. Duminică o vom scăpa de al doilea.

— Șor și Plahotniuc, ambii urmăriți penal, au putere politică, inclusiv în Parlamentul R. Moldova. Ei pot fi aliații dvs. politici în următoarea perioadă sau excludeți orice colaborare cu reprezentanții lor?

— Nu au fost şi nici nu vor fi. Acești doi interlopi sunt nocivi, iar clasa noastră politică trebuie scoasă de urgență de sub influența lor, fiindcă prezenţa lor, sub orice formă, aduce grave deservicii țării. Ceea ce trebuie să facem este să curățăm clasa politică prin declanșarea alegerilor anticipate, deoarece acest Parlament își pierde legitimitatea pe zi ce trece, tocmai din cauza conexiunilor a circa o treime dintre deputați cu cele două personaje.

— Președintele anterior și-a exprimat deseori părerea și a criticat anumite categorii de cetățeni: români, creștini de la Mitropolia Basarabiei, diaspora, LGBT, persoane fără copii, persoane necăsătorite. Ce înseamnă un președinte al tuturor?

— Un președinte al tuturor este un președinte care apără interesele tuturor cetățenilor, nu al unui grup restrâns de persoane. Un președinte al tuturor nu face diferență între cetățeni, nu face distincție între cei plecați și cei de-acasă, între cei cu opțiuni de dreapta sau de stânga, între vorbitori ai unei sau altei limbi. Eu voi respecta drepturile oamenilor și voi reprezenta toți cetățenii în mod egal, fie că vorbesc rusa, româna, ucraineana, bulgara sau găgăuza. Scopul meu este ca oamenii din Moldova să trăiască bine acasă. E vremea să oprim dezbinarea care ne macină ani la rând, să nu mai lăsăm politicienii să divizeze societatea în interes propriu și să muncim, umăr la umăr, pentru bunăstarea și siguranța cetățenilor.

— Ce salariu ar fi bine să aibă un președinte ca să nu fie tentat să participe în acte de corupție?

— Salariul unui președinte, precum și al oricărui alt cetățean trebuie să-i asigure un trai normal. Dar, dacă președintelui îi lipsește moralitatea și respectul față de lege și față de oamenii pe care îi reprezintă, niciun salariu nu va ajuta. Asta am văzut în ultimii ani în instituția prezidențială. Iată de ce este atât de important ca în această funcție să fie ales un om cu adevărat integru, onest, care să nu lase să planeze asupra sa toate aceste dubii. Moldova are nevoie, în sfârșit, de cineva care s-o reprezinte cu adevărat şi de care să nu-i fie rușine.

— Recent un deputat a publicat o carte critică în adresa societății civile. Cum vedeți activitatea societății civile, a presei independente? Trebuie să aibă dreptul de a accesa finanțări din străinătate? Ar trebui finanțate din bugetul de stat? De ce avem nevoie de societate civilă?

— Rolul societății civile, a ONG-urilor şi al unei prese independente sunt vitale într-o democrație, mai ales într-o democrație în formare, cum e a noastră. Partidele și politicienii trebuie să fie monitorizați de societate. O societate organizată şi critică, în sensul bun al cuvântului, la adresa guvernării, face actul de administrare publică mult mai eficient. De altfel, finanțările ONG-urilor sunt extrem de transparente, provin din surse legale şi majoritatea vin sub formă de granturi. De ce asistența macrofinanciară, suportul FMI, BM, UE sau altor donatori internaționali, investițiile de capital străin sunt bune, acceptate, dar finanțările ONG-urilor nocive? Deloc întâmplător că atacul asupra presei independente și ONG-urilor libere vine de la un partid de milionari care fac avuții pe banii publici, socialiștii fiind profund afectați de acuzațiile de corupție politică ce li s-au adus după scandalul Bahamas şi „sacoșa” cu bani, primită de la Plahotniuc.

Presa independentă este garanția faptului că cineva mereu veghează asupra politicienilor și asupra modului în care ei își îndeplinesc promisiunile și responsabilitățile.

— Unde ați fost în vacanță în ultimii 4 ani? De ce aceste destinații? Cât v-a costat?

— Am fost la munte în România de câteva ori. În Delta Dunării. De câteva ori am vizitat-o pe sora mea care muncește într-o țară din UE. Prefer să-mi organizez vacanțe alături de natură, cu prieteni dragi, fără prea multe cheltuieli. Costurile sunt reduse, pentru că stăm la pensiuni obișnuite.

— Ce promisiuni, dintre cele făcute în campania prezidențială, s-ar putea să nu le realizați, ajungând președinte?

— Le vom realiza pe toate, deoarece sunt realizabile. Am spus deja, dacă există voință, determinare şi competență, orice este inclus în programul nostru este realist. Nu facem promisiuni deșarte.

— Ce mesaj aveți pentru cei care au votat contracandidatul dvs. în primul tur, dar și pentru cei care au preferat alți candidați, nu pe dvs.? Ce le puteți spune, în câteva fraze, pentru a le schimba opțiunea?

— Oameni buni! Dacă Moldova va continua la fel cum a fost în ultimii 4 ani, vom rămâne fără oameni, pentru că furtul, corupția și serviciile proaste alungă oamenii din Moldova. Dacă vom continua la fel, vom pierde și locurile de muncă, și tinerii specialiști care sunt în stare să muncească. Dacă nu se va schimba nimic, vom pierde cadre medicale, antreprenori, profesori și specialiști tehnici care nu vor să mai rămână într-o țară în care oamenii cinstiți sunt furați. Dacă vom lăsa bandiții să ne fure așa cum ne-au furat în ultimii 4 ani, vom avea oameni nevinovați în închisori, bandiți la libertate, bogăție pentru criminali și sărăcie pentru cei care muncesc. Dacă nu vom face acum schimbarea, vom fi alungați din propria țară. Nu lăsați viitorul vostru pe mâna celor care ne-au adus pe toți în sărăcie și deznădejde. Alegerile prezidențiale nu vor rezolva toate problemele, dar ele pot deveni un pas important pentru crearea unui stat funcțional.

În țara noastră trăiesc oameni minunați, care prețuiesc credința, omenia și tradițiile. Oameni buni și corecți. Oameni care merită să fie tratați cu respect. Oameni a căror răbdare a fost pusă de prea multe ori la încercare. Cred că e datoria mea să lupt pentru fiecare dintre ei. Oamenii din țara noastră merită o Moldovă mai bună.

Eu cred în acești oameni. Eu cred că Moldova poate fi o țară bună, un stat fără corupție. Un stat în care hoții sunt pedepsiți, iar oamenii cinstiți au locuri de muncă, salarii și pensii mari. O țară în care copiii cresc alături de părinți, iar bunicii au sprijin la bătrânețe. Aceasta este schimbarea pe care vreau să o fac. Duminică mergem la vot, cu speranță și bucurie. Noi avem puterea de a schimba lucrurile în Moldova.

Igor Dodon, candidat independent la prezidențiale, susținut de PSRM

