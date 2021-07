FOTO/ Alegeri parlamentare anticipate 2021. Mai mulți candidați la funcția de deputat și-au exprimat dreptul la vot

Cetățenii R. Moldova își aleg duminică, 11 iulie, reprezentanții în Parlament pentru următorii patru ani. De la deschiderea secțiilor de vot și până la ora 10:00, peste 300 de mii de cetățeni au votat. S-au înregistrat și încălcări. Politicienii s-au prezentat la vot de dimineață.

Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Acasă Construim Europa (PACE), Gheorghe Cavcaliuc, a fost printre primii candidați care și-au exprimat votul. Liderul PACE a votat în Italia, alături de mama și copiii lui. Cavcaliuc a declarat că a votat pentru o echipă puternică.

„Am ales să votăm din diasporă și anume din Italia, am venit alături de copiii mei. (…) Am votat pentru o echipă puternică, pentru ca să fie ordine în țară, ca în R. Moldova să fie o schimbare. O să facem ca R. Moldova să fie un stat puternic și împreună vom reuși”, a declarat Gheorghe Cavcaliuc, liderul PACE.

În jurul orei 9:00, candidatul la funcția de deputat și liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, s-a prezentat la secția de vot cu soția și fiica lui. Năstase a făcut apel către populație să iasă la vot și „să meargă la biserică să se roage”.

„Am votat pentru o Moldovă normală, rațională, sănătoasă. O Moldovă în care nu se mai fură politicieni, nu se anulează alegeri. Am votat pentru o Moldovă de mâine, pentru care parlamentarii muncesc pentru oameni. Îndemn oamenii ca după sau înainte de vot să meargă la vot”, a declarat Andrei Năstase, liderul Platformei DA.

Unul câte unul, politicienii au mers la secțiile de vot sperând că partidul din care fac parte va obține cât mai multe locuri în Legislativ. Unii au venit la vot cu întreaga familie.

„Este o zi decisivă. Am votat pentru o echipă de oameni stataliști care au gestionat mai multe crize și sper să avem astfel de echipă la guvernare”, a declarat președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi.

Liderul Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, a menționat că a votat pentru „ca R. Moldova să fie în rând cu țările civilizate”.

Și președintele Partidului Consolidării și Dezvoltării Moldovei (PDCM), Ion Chicu a votat. La fel ca și la scrutinul precendent, Ion Chicu a venit la secția de vot cu soția.

„Trebuie toți cetățenii să votăm pentru un viitor mai bun, pentru oamenii care muncesc aici, pentru oamenii noștri plecați peste hotare. Am votat ca și ei să se întoarcă în țară. Am toată convingerea că se poate ca la noi în țară să fie bine, am votat ca după 11 iulie oamenii care muncesc în țară să poată primi salarii și pensii”, a declarat liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu.