Dodon îi cheamă pe cetățenii din diasporă, pe care anterior i-a numit „electoral paralel”, ca să vină să voteze în R. Moldova: „Au plecat și sunt mari patrioți acolo. Veniți acasă și paralel o să și votați”

Ex-președintele R. Moldova, socialistul Igor Dodon, a făcut, din nou, mai multe declarații în adresa cetățenilor R. Moldova care muncesc peste hotare și pe care, la alegerile prezidențiale, i-a numit „electoral paralel”.

De această dată, președintele socialiștilor, i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni din diasporă să revină în R. Moldova ca să voteze, acuzându-i pe unii dintre ei că au plecat din țară de mai mulți ani și nu s-au mai întors, însă își doresc ca să decidă soarta țării.

În context, Dodon și-a exprimat dezacordul față de un eventual proiect care ar prevedea ca, la alegeri, cetățenii din diasporă să poată vota timp de două zile, așa cum se întâmplă în mai mulțe țări europene și a declarat că „oamenii din teritoriile pe care el le vizitează îi cer ca să fie adoptată o lege prin căre să le interzică cetățenilor R. Moldova aflați peste hotare ca să voteze la alegeri”.

„De ce doar disapora să voteze două zile? Haideți să-i punem pe toți în condiții egale, ca să voteze toți câte două zile.

Poate voi cei din diasporă mai bine să veniți acasă? Veniți acasa oameni buni, votați acasă. De ce nu vă întoarceți acasă? Daca așa de tare pledați și iubiți R. Moldova, veniți acasă și paralel o să votați. De aceea, haideți să iubim țara toți, nu doar prin declarații, prin critice la adresa mea. Eu în 2009 tot am putut să plec și să fiu ca și voi – diasporă, au am ales să stau aici, acasă, și să lupt. Eu am rămas acasă, iar unii au plecat și sunt mare patrioți acolo și nu au venit acasă câte 15 ani. Da, noi vă iubim indiferent unde sunteți voi, dar veniți acasă.

Sunt mulți oameni care vor o lege, în toate satele mie oamenii îmi spun „domnule Dodon, da de ce diaspora trebuie să hotărască în locul nostru? Faptul că ei trăiesc undeva, știu argumentul că ei trimit bani acasă”. În toate satele îmi spun. Da de ce nu hotărâm noi care trăim în țară viitorul acestei țări? Da dacă peste 3, 4, 5 ani o să voteze un milion în diasporă și 500 de mii – acasă, atunci ce facem noi? Cei din interiorul țării nu-și hotărâsc soarta țării și mulți cer să fie aprobată o astfel de lege. Din ce în ce mai mulți oameni din Moldova spun despre acest lucru la toate întrevederile pe care le avem”, a declarat Igor Dodon.