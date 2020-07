Dodon: Gațcan încă beneficiază de pază. Supărările au rămas

Deputatul Ștefan Gațcan, care a plecat la „Pro Moldova”, iar ulterior a revenit la PSRM, încă mai beneficiază de pază de stat, susține președintele R. Moldova, Igor Dodon.

În cadrul întâlnirii de vineri, 24 iulie, cu jurnaliștii, șeful statului a menționat că nu știe dacă Gațcan a fost bătut, așa cum au declarat mai mulți deputați, dar nu crede că s-a întâmplat asemenea acțiuni.

„El e o persoană mai puțin experimentată în politică. Bine că a revenit la timp, i-a venit mintea. Consider că de la această situație PSRM a avut de câștigat. Am ieșit bine. Primul exemplu de acest tip – când noi l-am adus acasă. A fost săptămâna trecută la ședința fracțiunii PSRM. E clar că se uitau unii la dânsul ca la…. Supărările au rămas. Noi am închis această întrebare.

Paza încă mai este. Probabil, se teme de cei care atunci l-au convins. El atunci umbla cu paza lui Șor și a dormit o noapte la Nobil, înseamnă că a fost ceva. Procuratura se va clarifica”, a conchis liderul informal al socialiștilor.