DOC/ Alexandru Slusari, despre majorarea costurilor la unele servicii prestate de ASP: „Am hotărât să pornesc o anchetă parlamentară, întrucât majorarea recentă bate puternic la buzunarele cetățenilor și agenților economici”

Vicepreședintele Parlamentului, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr (DA) Alexandru Slusari anunță că în perioada următoare va porni o anchetă parlamentară privind majorarea bruscă a costurilor la unele servicii prestate de Agenția Servicii Publice (ASP).

Deputatul spune că după ce Platforma Demnitate și Adevăr (DA) a solicitat joi, 6 mai, Guvernului interimar și ASP să revizuiască tarifele pentru serviciile acordate de agenție, a fost informat că „Agenția Servicii Publice este împovărată cu credite de sute de milioane lei de la diferite bănci și că acum este vârful perioadei scadente”.

„După demersul Platformei DA privind majorarea bruscă a costurilor mai multor servicii ale Agenției Servicii Publice am primit zeci de apeluri cu informație interesantă. Am fost informat că ASP este împovărată cu credite de sute de milioane lei de la diferite bănci și că acum este vârful perioadei scadente. Și că pe interiorul Agenției nu toți au fost de acord cu organizarea ASP, politica financiară și creșterea vertiginoasă a tarifelor. Am hotărât să pornesc o anchetă parlamentară pe acest subiect, întrucât majorarea recentă bate puternic la buzunarele cetățenilor și agenților economici”, a scris Slusari într-o postare pe Facebook.