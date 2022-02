DOC/ Acuzații de corupție în dosarul accidentului cu mașina de serviciu, urmat de decesul unei persoane, comis de către directorul Întreprinderii pentru Silvicultură Edineţ

Sergiu Colesnic, un bărbat în vârstă de 69 de ani din raionul Ocnița, a decedat pe patul de spital, la trei săptămâni după ce căruța în care se afla a fost lovită de automobilul de serviciu condus de Veaceslav Chiriac, directorul Întreprinderii pentru Silvicultură Edineţ.

Rudele bărbatului decedat acuză că expertul judiciar a stabilit incorect cauza morții acestuia, fiind influențat de Veaceslav Chiriac, care este și consilier raional la Ocnița. Deși expertul a constatat că, în rezultatul accidentului, bărbatul s-a ales cu „leziuni periculoase pentru viață și care se încadrează în categoria vătămare gravă”, a ajuns la concluzia că decesul și aceste leziuni nu au „legătură de cauzalitate”. Veaceslav Chiriac și expertul judiciar resping acuzațiile.

Oamenii legii au pornit un proces penal abia după ce bărbatul a decedat. ZdG a constatat neconcordanțe în datele furnizate de aceștia, dosarul penal fiind pornit pe un articol din Codul Penal care nu se referă la decesul unei persoane.

16 noiembrie 2021. Sergiu Colesnic ajunge la spital, în urma accidentului rutier

Coliziunea dintre automobilul de model Dacia Duster, la volanul căruia se afla Veaceslav Chiriac, directorul Întreprinderii pentru Silvicultură (IS) Edineţ, și căruța condusă de Sergiu Colesnic a avut loc în dimineața zilei de 16 noiembrie 2021. Accidentul s-a produs la ieșirea din satul Ocnița, raionul Ocnița. Conform Inspectoratului de Poliție (IP) Ocniţa, Chiriac se deplasa cu „viteză sporită, nu a luat în considerație situația rutieră și nu a lăsat liber distanță faţă de vehiculul precedent care i-ar permite să oprească, evitând coliziunea”.

Mașina de serviciu a directorului Întreprinderii pentru Silvicultură Edineţ, implicată în accidentul rutier

În urma impactului, bărbatul în vârstă de 69 de ani care conducea căruța a căzut din unitatea de transport și s-a ales cu diverse traumatisme. El a fost internat la spitalul raional Ocnița, cu diagnoza „traumă cranio-cerebrală închisă, plagă în regiunea occipitală, traumă a coloanei vertebrale în regiune toracică”.

Publicitate

Căruța condusă de Sergiu Colesnic, victimă a accidentului rutier

După două zile, acesta a fost transferat în secția neurochirurgie a spitalului municipal Bălți, acuzând dureri în cutia toracică, regiunea dorsală a coloanei vertebrale, slăbiciuni generale și vertijuri moderate.

„Două zile a fost ținut în spitalul din Ocnița, apoi o zi – în reanimare. La Ocnița îi dădeau calmante și el nu simțea nimic. Cred că îi dădeau morfină pentru a nu simți nimic, deoarece el ne-a spus că se simte bine, dar nu știe unde se află, ce s-a întâmplat, că nu-și simte picioarele. Medicul de la Ocnița a spus că totul este bine, dar când feciorul l-a întors pe spate, pieptul îi era negru. Atunci a fost făcută o a doua radiografie, după ce prima arăta o cutie toracică sănătoasă. La a doua radiografie s-a văzut că el avea vreo șase coaste rupte. A treia zi, din reanimare l-au dus la Bălți. Acolo el a fost internat în secția neurochirurgie, unde a stat câteva zile, apoi l-au transferat la chirurgie, unde a decedat. Îi curățau plămânii pentru că avea sânge în ei, șase coaste îi erau rupte și cu cateterul îi scoteau sânge din plămâni. El deja se simțea tare rău și spunea că îl doare stomacul”, ne-au povestit Zinaida Colesnic, soția bărbatului decedat.

Acuzații la adresa lui Veaceslav Chiriac și reacția lui

Rudele bărbatului decedat acuză că Veaceslav Chiriac ar fi încercat chiar în ziua accidentului să scape de răspundere pentru cele întâmplate. Acesta l-ar fi însoțit pe bărbat la spital pentru a-l influența.





„Când a ajuns ambulanța la spital, Veaceslav Chiriac îl aștepta acolo pentru a discuta. A vrut să-l influențeze. Noi știm că influența lui este mare. Știm pentru că are o istorie interesantă. A ieșit curat din multe, a scăpat chiar și de dosare. El deja se laudă că nu e vinovat. Noi însă vom lupta pentru a fi pedepsit”, spun rudele bărbatului decedat.





De partea cealaltă, Chiriac confirmă că a mers la spital, dar spune că a făcut-o pentru prelevarea probelor biologice.

Veaceslav Chiriac

„Când a fost accidentul, moșul Sergiu s-a ridicat și a vrut să plece acasă. Eu am chemat poliția și ambulanța. Eu i-am explicat totul poliției. El a fost dus cu ambulanța la spital. Eu am mers în urma lor la spital pentru a da analize, pentru a vedea dacă am fost în stare de ebrietate… am trecut controlul. Am dat analize pe loc, imediat, apoi am dat la spital. Aceste întrebări le puteți adresa poliției”, ne-a spus Veaceslav Chiriac. El neagă că ar fi influențat medicii și oamenii legii pentru a scăpa de pedeapsă.

7 decembrie 2021. Bărbatul moare pe patul de spital. „Noi bănuim că Veaceslav Chiriac l-a plătit pe medic”

În total, Sergiu Colesnic a petrecut în spital 21 de zile. În dimineața zilei de 7 decembrie 2021, acesta s-a stins din viață. În aceeași zi, conform ordonanței de dispunere a expertizei medico-legale, IP Ocnița a pornit un proces penal în baza art.264, alin.1 din Codul Penal, și anume „Încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din imprudență o vătămare medie a integrității corporale sau a sănătății”, deși la acea dată deja se cunoștea faptul că Sergiu Colesnic decedase.

Ulterior, expertul judiciar Laurențiu Grecu a stabilit în raportul de expertiză juridică din 21 ianuarie 2022 că bărbatul avea șase coaste fracturate, fractură a corpului sternal la nivelul coastei III, complicate cu pneotorace și hemitorace (clinic), fractură a vertebrelor toracale Th3 și Th7, echimoze ale cutiei toracice, gambei drepte și ale piciorului stâng. „Aceste leziuni sunt periculoase pentru viață și, în conformitate cu acest criteriu, se califică la vătămare gravă”, concluzionează el în document.

Publicitate

Grecu mai scrie în raport că „moartea lui Sergiu Colesnic nu este violentă și a survenit în rezultatul insuficienței cardiacă dreaptă acută, ca urmare a trombozei arterelor pulmonare” și că „între leziunile corporale descrise și cauza

decesului nu este legătură de cauzalitate”.

Rudele bărbatului acuză însă că expertul a stabilit incorect cauza decesului, sub influența lui Veaceslav Chiriac. „Noi bănuim că Veaceslav Chiriac l-a plătit pe medic. Nu avem dovezi, dar bănuim că medicul a fost mituit”, afirmă nepotul bărbatului decedat.

Expertul judiciar: „Eu nu țin minte cazul, fiindcă am multe cazuri”

Contactat de Ziarul de Gardă, Laurențiu Grecu a spus că nu ne poate oferi informații despre deces și a negat că l-ar cunoaște pe Veaceslav Chiriac.

„Conform legii despre expertiză, toate informațiile le puteți afla de la ordonatorul expertizei. Este dreptul fiecăruia să nu fie de acord cu încheierea. Eu nu țin minte cazul, fiindcă am multe cazuri. Eu nici nu țin minte cazul, că e de la Bălți, Telenești sau Sângerei. Eu nu știu cine este acesta. Nu știu. Nu cunosc pe nimeni și altă informație nu vă putem da. Dacă rudele decedatului nu sunt de acord cu expertiza, este legal să se adreseze mai departe la organele de anchetă. Ei trebuie să spună prin ce nu sunt de acord cu expertiza. Este rangul superior, o comisie poate face expertiză, unde se vede dacă primul expert a dat încheiere corectă sau nu. Atunci când rudelor nu le place ceva, este clar că ele caută pe cineva vinovat. Rudele pot face o contraexpertiză în alt raion sau să o conteste pe aceasta”, ne-a spus Laurențiu Grecu.

Rudele bărbatului decedat au cerut oamenilor legii să dispună efectuarea expertizei medico-legale în comisie, deocamdată însă nu au un răspuns.

Neconcordanțe în datele furnizate de anchetatori. „A fost o greșeală tehnică”

Am încercat să aflăm detalii despre mersul urmăririi penale de la Cristina Strelețchi, inspectora principală a IP Ocnița care instrumentează dosarul penal, însă aceasta ne-a cerut să ne adresăm serviciului de presă. „Sunt efectuate acțiuni de urmărire penală”, ne-a zis, scurt, Strelețchi.

Svetlana Talpă, ofițera de presă a IP Briceni, a precizat că, la o săptămână de la deschiderea procesului penal, la 16 decembrie 2021, IP Ocnița a pornit un dosar penal. ZdG a constatat că acțiunile de urmărire penală sunt efectuate în baza articolului stipulat în procesul penal înregistrat la 7 decembrie 2021, însă alineatul este diferit și prevede anchetarea încălcării ce a cauzat „vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății”. Nici de această dată însă nu se face referire la alineatul trei, litera b, al acestui articol, care prevede „decesul unei persoane”.

Întrebată despre aceste neconcordanțe și de s-a decis anchetarea sub aspectul calificativului „vătămare gravă” și nu „deces”, Cristina Strelețchi ne-a spus că la mijloc ar fi o eroare.

„Este o eroare că a fost pus alineatul 1 și nu 3. A fost făcut proces-verbal de corectare a erorilor. A fost o greșeală tehnică. Nu sunt efectuate acțiuni pe calificativul „deces” deoarece nu era legătura. Dosarul penal a fost pornit în baza informațiilor de la medicul legist. El ne-a spus că a constatat vătămări grave. El preventiv știa ce leziuni sunt. Legătura cauzală nu o știa pentru că a dat testelogia la Chișinău. Noi nu puteam ține materialul 4-5 luni, până aveam expertiza. Acum, după ce a parvenit raportul de expertiză, la terminarea urmăririi penale, se va face calificativul un alt alineat”, ne-a spus Strelețchi.

Inspectora de la IP Ocnița a făcut referire la informațiile furnizate de către medicul legist în luna decembrie, deși expertiza oficială a fost finalizată abia la 21 ianuarie curent. În acest dosar, Veaceslav Chiriac, directorul ÎS Edineţ, a fost recunoscut și audiat în calitate de bănuit.

ZdG a scris anterior că numele lui Veaceslav Chiriac a figurat în câteva dosare penale și contravenționale. El a fost recunoscut anterior vinovat de păstrare ilegală de arme și muniții, dar și de abuz de putere. Numele acestuia

apare și în investigația ZdG „Hoții de păduri”.

În ultimii ani, Veaceslav Chiriac s-a implicat și în politică. În 2019 a devenit consilier raional la Ocnița și consilier local în satul Gârbova din partea PSRM.

Publicitate