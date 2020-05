Deputatul independent Ion Groza aderă la fracțiunea PAS din Parlament

Deputatul independent Ion Groza s-a alăturat fracțiunii PAS din Parlamentul Republicii Moldova. Acesta a fost ales pe circumscripția uninominală Cahul în cadrul scritinului parlamentar din 24 februarie 2019. Anunțul a fost făcut de lidera PAS, Maia Sandu.

,,Pentru mine astăzi este o zi specială. Cu experiența de peste un an de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, după o perioadă de analiză a situației din țară și discuții cu alegătorii din Cahul, am luat decizia să ader la PAS. Majoritatea voturilor pe care le-am exprimat în ultimul an au fost în armonie cu fracțiunea PAS. Analizând situația politică în care ne aflăm, consider că se cere în mod imperativ o resetare a majorității parlamentare și actualei guvernări”, a declarat deputatul într-o conferință de presă.