Chicu, despre campania lui Dodon: „Unele mesaje au fost probabil nereușite. Eu nu am fost în staff-ul electoral, nu l-am sfătuit ce să spună, ce să nu spună, nici nu a fost necesar”

Premierul moldovean Ion Chicu susține că a votat pentru Igor Dodon în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale și și-ar fi dorit ca actualul președinte în exercițiu al R. Moldova, Igor Dodon, să câștige un al doilea mandat de șef al statului. Tot aici, însă, Chicu recunoaște că, în timpul campaniei electorale, candidatul pentru care a votat, Igor Dodon, a avut unele „mesaje nereușite”.

În context, Chicu a mai declarat, în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul N4, că „a apreciat prestația Maiei Sandu” în timpul campaniei electorale pentru scrutinul prezidențial.

„Am votat pentru Igor Dodon. Speram foarte mult că va câștiga actualul președinte. Rezultatele le-am aflat spre dimineață, exact atunci când am postat acea felicitare în adresa poporului că am trecut acest examen. Sondajele sunt sondaje, până la urmă votul a arătat. Eu, în campania electorală, în mod normal, am admis orice scenariu, iar unul dintre ele s-a materializat. În linii mari, cred că poziția de stat a fiecărui demnitar, în cazul de față a domnului președinte, tot timpul este mai dezavantajoasă, pentru că lumea vrea schimbări în mod firesc, orice situație negativă în țară este cumva asociată cu președintele. De aceea, i-a fost dificil ca să câștige. Plus la toate, e firesc oamenii vor schimbare. Eu cred că peste patru ani iarăși se va dori schimbări, acesta este procesul democratic.

Noi, ca societate, am demonstrat maturitate. Statul a arătat că putem organiza alegeri. Da, până la urmă rezultatul este important, dar pentru mine și am spus-o de mai multe ori, este ca țară să treacă de aceste alegeri, să punem punct la aceste alegeri și să revenim încetișor la activitatea normală.

Apreciez prestația doamnei Sandu, a candidatului în campanie, mai puțin însă a celor care au susținut-o și i-au făcut campanie. Domnul Igor Dodon încercat să vină cu mesaje, cu ce are de gând să facă. Eu înțeleg ce spuneți, unele mesaje au fost probabil nereușite, dar fiecare candidat are strategie de comunicare, iar dumnealui a considerat astfel. Eu nu am fost în staff-ul electoral al domnului Dodon, nu am sfătuit ce să spună, ce să nu spună, nici nu a fost necesar. Pe perioada campaniei, Guvernul s-a distanțat de toate procesele. Ce spun candidații, e bine ca să vadă lumea, să-i aprecieze și la urmă când aruncă buletinul de vot în urnă, fiecare cetățean să aibă siguranța că a procedat corect”, a declarat Chicu.

Marți seară, 17 noiembrie, Ion Chicu, a declarat că nu are niciun dubiu în legătură cu rezultatele alegerilor prezidențiale din R. Moldova, care arată că Maia Sandu este noul președinte ales al R. Moldova. Chicu susține că deși au fost semnalate încălcări, rezultatul alegerilor „este evident”.

Totodată, Ion Chicu susține că nu își va da demisia din funcția de prim-ministru, din inițiativă proprie, odată ce va fi învestit noul președintele ales al R. Moldova, Maia Sandu.

Igor Dodon a pierdut alegerile prezidențiale în fața candidatei PAS, Maia Sandu. Rezultatele preliminare finale arată că Maia Sandu a acumulat 57,75% (943.486) dintre voturi, iar Igor Dodon – 42,25% (690 139).