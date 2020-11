Chicu, despre victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale: „Că dumneaei va fi președinte, nu am nicio îndoială, că eu voi fi prim-ministru, nu-i atât de sigur”

Premierul R. Moldova, Ion Chicu, a declarat marți seară, 17 noiembrie, că nu are niciun dubiu în legătură cu rezultatele alegerilor prezidențiale din R. Moldova, care arată că Maia Sandu este noul președinte ales al R. Moldova. Chicu susține că deși au fost semnalate încălcări, rezultatul alegerilor „este evident”.

Declarațiile au fost făcute de Ion Chicu în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul N4.

În context, Chicu a mai menționat că „nu are nicio îndoială că Maia Sandu va fi învestită în funcția de președinte al R. Moldova, însă nu este sigur că până atunci el va mai fi prim-ministru”.

„Până când am felicitat-o doar prin intermediul rețelei de socializare. Reconfirm felicitarea pentru doamna președintă aleasă. Validitatea alegerilor trebuie să o confirme în primul rând Comisia Electorală Centrală și bineînțeles Curtea Constituțională. Mie îmi pare totuși că rezultatul este evident, având și opinia observatorilor care au participat. Noi am avut observatori internaționali, în primul rând, și observatori pe internet. Da, au fost abateri semnalate și pe interior și pe exterior, dar este cert că nu poate să influențeze aceste abateri rezultatul final. De aceea, eu nu am motive să cred că aceste alegeri nu vor fi declarate valide, la o etapă oarecare. Pentru mine rezultatele sunt clare.

Sper foarte mult că odată cu finalizarea acestui proces să revenim cu toții la normalitate, începem iarăși să ne salutăm, să scoatem pălăria când ne vedem, sărut mâna și ne concentrăm la lucru pentru că, eu repet, Republica Moldova este stat care dacă astăzi nu lucrează mâine nu are ce mânca.

Eu că conducătorul Guvernului sunt gata să mă întâlnesc cu dumneaei oricând, dar trebuie să vedem și agenda dumneaei. Că dumneaei va fi președinte nu am nicio îndoială, că eu voi fi prim-ministru până atunci, nu-i atât de sigur, totul depinde”, a declarat Chicu.

După afișarea rezultatelor, premierul Ion Chicu a postat un mesaj de felicitare în adresa noului președinte ales, Maia Sandu, pe pagina lui de Facebook.

Maia Sandu, candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) la funcţia de preşedinte a obținut cele mai multe voturi în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, organizat la 16 noiembrie, urmând să fie prima femeie președintă a R. Moldova.

Rezultatele preliminare finale arată că Maia Sandu a acumulat 57,75% dintre voturi, iar Igor Dodon – 42,25%.