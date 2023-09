Primarii celor mai mari municipii din R. Moldova au făcut promisiuni generoase în campania electorală precedentă, obligându-se să le transforme în locuri mai bune de trăit. La patru ani de atunci, Ziarul de Gardă a analizat în ce măsură și-au respectat promisiunile cinci primari ai celor mai populate orașe din R. Moldova (cu excepția celor din regiunea transnistreană) – Chișinău, Bălți, Cahul, Ungheni și Soroca.

Municipiul Chișinău este cel mai populat din R. Moldova, având oficial 673 de mii de locuitori (potrivit datelor Biroului Național de Statistică). Ion Ceban (43 de ani) a câștigat alegerile pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, după ce l-a devansat pe Andrei Năstase în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale generale din 11 noiembrie 2019. Ceban a candidat pe lista Partidului Socialiștilor, dar și-a suspendat calitatea de membru odată cu accederea în funcția de primar.

Ion Ceban. Sursa foto: FB/ Ion Ceban

În decembrie 2021, Ion Ceban anunță că-și creează propriul partid – Mișcarea de Alternativă Națională (MAN). Ceban a declarat că formațiunea sa ar fi una pro-europeană, deși anterior, în calitate de membru al PSRM, pledase împotriva acestei orientări geo-politice a R. Moldova.

„Nu vor fi admise polemici politice pe platforma primăriei”

„Primăria fără politică” – aceasta a fost una dintre cele mai importante promisiuni din programul său electoral, în care a stipulat că „nu vor fi admise polemici politice pe platforma primăriei”. Cu toate acestea, Ceban a făcut numeroase declarații politice în cadrul ședințelor săptămânale ale primăriei, pe care a început să le desfășoare în regim online în timpul pandemiei și pe care le continuă în acest format până în prezent.

În acest context, am solicitat opinia Asociației „Primăria Mea”, o platformă de experți care monitorizează activitatea primăriei Chișinău și care a constatat că în acest fel este afectată transparența, întrucât presa nu poate pune întrebări. „Deseori, în cadrul acestor ședințe, edilul lansează declarații politice, acuzații în adresa partidului de la guvernare, manipulări, instigare la ură sau chiar amenințări. De multe ori discursurile acestuia monopolizează timpul alocat ședințelor și nu țin de ordinea de zi”, potrivit echipei „Primăria Mea”.

„Smart city” fără PUG și fără drum de ocolire

Candidatul Ion Ceban a mai spus că va transforma Chișinăul în „orașul viitorului”, în „smart city”, în „orașul unde toți vrem să trăim”. El a promis construcția Centurii Chișinăului, care urma să fie proiectată în primul an și jumătate. În calitate de candidat la funcția de primar, Ceban spunea că acesta va fi „cel mai mare proiect de infrastructură implementat vreodată în municipiul Chişinău de la proclamarea independenței țării”. Ceban nu s-a putut ține de această promisiune. Centura Chișinăului a fost construită doar parțial, un sector de 6,6 km fiind dat în exploatare de Guvernul Gavrilița în ianuarie 2023, în cadrul unui proiect finanțat de Banca Europeană de Investiții. În replică, Ion Ceban a declarat că acesta nu este meritul guvernării, întrucât proiectul a fost inițiat cu mai mulți ani în urmă.

O altă promisiune majoră a lui Ion Ceban a fost elaborarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău, care să-l înlocuiască pe cel din 2007, învechit și depășit. Dar Chișinăul în continuare nu are un PUG, iar din această cauză, prin Consiliul Municipal se votează Planuri Urbanistice Zonale „controversate, adesea schimbându-se destinațiile terenurilor – din zone comerciale în zone rezidențiale cu densitate înaltă”, subliniază experții de la asociația „Primăria Mea”.

Pavaj nou pe 220 km de trotuare

Pe parcursul mandatului de primar al lui Ion Ceban, în Chișinău au fost reparate mai multe străzi. Potrivit datelor publicate de Primăria Chișinău, în ultimii trei ani ar fi fost reparați peste 220 km de trotuare și peste 30 de străzi. Lucrările au fost deseori criticate de locuitorii capitalei, pentru faptul că ar fi necalitative.

Pavaj deteriorat de ploi și automobile. Sursa foto: autoblog.md

Din proiectele majore, reparațiile s-au încheiat doar pe două artere ale capitalei – str. Albișoara și str. Ion Creangă. Pe altele, precum str. 31 August 1989, str. Alexandru cel Bun, str. Tighina, bd. Mircea cel Bătrân și podul de pe str. Mihai Viteazu, lucrările continuă până în prezent.

Potrivit echipei „Primăria Mea”, unele lucrări au fost grăbite, planificate chiar în campania electorală prezidențială, fără a respecta termenele stabilite, iar la majoritatea proiectelor mari au fost făcute lucrări necalitative.

Problema parcărilor

Ion Ceban a mai promis că în termen de 3 ani de la preluarea mandatului vor fi construite parcări la toate intrările în oraș, cu acces la transportul public, iar în termen de 4 ani vor fi construite parcări multietajate în fiecare sector. O parcare supraetajată a fost deschisă abia în februarie 2023, dar aceasta este un proiect implementat de un agent economic, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei și Agenţia Proprietăţii Publice.

Transport public și benzi speciale

Sursă foto: jurnaltv.md

Din promisiunile lui Ion Ceban referitoare la transportul public, s-a reușit amenajarea benzilor speciale pe 9 străzi din capitală, potrivit datelor primăriei. De asemenea, s-a înnoit parcul de autobuze și troleibuze. Potrivit datelor primăriei, au fost achiziționate 95 de troleibuze și 174 de autobuze. Au fost lansate trei rute noi de troleibuz, iar la ședința din 18 septembrie, Ion Ceban a anunțat că vor fi deschise încă două rute noi. Totuși, promisiunea electorală a primarului că „orarul liniilor va fi respectat cu strictețe” rămâne un obiectiv încă nerealizat, arată observațiile echipei „Primăria Mea”.

De la „transport gratuit” – la majorarea prețului biletelor de călătorie

Sursa foto: FB/Alex Trubca

Una dintre cele mai categorice promisiuni făcute de Ion Ceban în campania electorală a fost că prețurile biletelor pentru călătoria cu troleibuzul/autobuzul nu vor crește. El se arăta sigur chiar de faptul că transportul public ar putea fi gratuit în Chișinău. Călătoria cu troleibuzul și autobuzul nu doar că nu a devenit gratuită, dar s-a scumpit, de la 2 și, respectiv, 3 lei, la 6 lei. La 1 iulie 2022 au intrat în vigoare noile tarife majorate la troleibuz și autobuz, printr-o dispoziție a primarului Ion Ceban. El a argumentat atunci că în caz contrar, transportul public nu ar mai fi fost în stare să funcționeze.

„Multe resurse au fost alocate doar pentru efectuarea lucrărilor „de fațadă”

Sursa foto: Primăria Municipiului Chișinău

Primăria sub conducerea lui Ion Ceban a atras numeroase critici legate de modul în care a fost renovat Scuarul Eminescu – a fost acoperit cu ciment, iar ca urmare, aproape toți arborii au în prezent crengile uscate. Critici a atras și faptul că a fost scos pavajul de piatră de pe strada pietonală Eugen Doga, acesta fiind înlocuit cu pavaj alb și negru în forma clapelor de pian, precum și pavajul care reprezintă simbolul „Pomul vieții”.

„Pe parcursul mandatului de primar al lui Ceban în Chișinău, s-au produs mai multe schimbări vizibile. Totuși, multe resurse au fost alocate doar pentru efectuarea lucrărilor „de fațadă” – amenajarea parcurilor, construcția havuzurilor, organizarea concertelor etc. Problemele complexe ale capitalei, precum ambuteiajele, degradarea fondului locativ sau nivelul scăzut de accesibilitate al orașului nu au fost soluționate”, concluzionează experții platformei „Primăria Mea”.

Am solicitat o reacție din partea lui Ion Ceban, dar nu am primit deocamdată răspuns la solicitare.

Bălți – doi primari într-un mandat de patru ani

Municipiul Bălți este ale doilea oraș ca mărime din R. Moldova, cu 94,5 mii de locuitori. Alegerile pentru funcția de primar al municipiului Bălți au fost câștigate în 2019 de Renato Usatîi, cu promisiunea de a lupta contra corupției și cu „mafia gunoiului”. La 12 iulie 2021, Renato Usatîi (44 de ani) și-a anunțat demisia din funcția de primar al municipiului Bălți. Astfel, în decembrie 2021, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale noi, primar al municipiului Bălți a fost ales Nicolae Grigorișin (52 de ani). El deținuse înainte de asta funcția de viceprimar la Bălți, dar a candidat independent. Grigorișin mai fusese primar la Bălți – din mai 2018 până la alegerile din 2019, după ce Renato Usatîi la fel își depusese demisia, plecând la Moscova pentru că era urmărit penal în R. Moldova.

Nicolae Grigorișin. Sursa foto: balti.md

În campania electorală pentru alegerile locale noi din 2021, cu sloganul „Nu sunt politician, sunt gospodar”, Grigorișin promitea „că va continua lucrurile bune care au fost inițiate la Bălți”: reparația spațiilor din interiorul cartierelor și a străzilor magistrale, reabilitarea școlilor și grădinițelor, reabilitarea terenurilor pentru copii ș.a. Usatîi a declarat atunci însă că nu-l susține pe Grigorișin.

La începutul anului 2022, Nicolae Grigorișin a prezentat Planul de dezvoltare a municipiului Bălți pentru anii 2022-2023, care prevedea modernizarea infrastructurii urbane, adică reconstrucția drumurilor, parcurilor, scuarelor, zonelor de odihnă și modernizarea infrastructurii transportului public, adică achiziționarea troleibuzelor, deschiderea rutelor noi de transport. Grigorișin mai spunea că parcurile din oraș nu sunt amenajate, fiind afectate de construcțiile ilegale permise în anii precedenți. El a mai promis să revadă concepția de dezvoltare a municipiului Bălți cu ajutorul unor experți.

Diana Grosu, președinta Asociației LEX 21: „Sunt unele străzi care se repară de mai multe ori și altele – absolut deloc”

Am întrebat-o pe activista locală, Diana Grosu, președinta Asociației pentru Drepturile Omului LEX 21, în ce măsură și-a respectat Grigorișin promisiunile. „Sunt unele străzi care se repară de mai multe ori și altele – absolut deloc, mai ales drumurile din curți reprezintă o problemă foarte dureroasă”, susține Diana Grosu. De asemenea, o problemă gravă este cea a canalizării, care nu a fost soluționată de primărie. „Chiar o stradă principală, Decebal, pe care se află Spitalul Clinic Bălți, nu are canalizare. O jumătate de stradă nu are canalizație în centrul orașului”, spune reprezentanta societății civile de la Bălți. În ceea ce privește achiziționarea de troleibuze noi, activista spune că, deocamdată, au fost accesate credite pentru realizarea acestei acțiuni.

O problemă pe care a sesizat-o Diana Grosu în mandatul de primar al lui Grigorișin este faptul că nu se ține cont de problemele de mediu și că se diminuează spațiile verzi. „Gunoiul, salvarea spațiilor verzi nu sunt o prioritate, dimpotrivă – ei fac terenuri de joacă, parcări și micșorează spațiile verzi”, relatează activista.

O promisiune a lui Nicolae Grigorișin a fost să amenajeze spațiul din jurul lacului orășenesc, să paveze acolo trotuare, dar lucrările au început abia acum, în preajma campaniei electorale. La fel se întâmplă și cu renovarea parcului central din Bălți, unde lucrările au început tot pe final de mandat, spune Diana Grosu.

N. Grigorișin în tribunele FC „Bălți”. Sursa foto: FB/ FC „Bălți”

Grigorișin s-a făcut remarcat însă prin susținerea sportivilor și a școlilor de sport, notează activista. „Aici dl Grigorișin are un interes foarte mare. Consilierii și rudele consilierilor sunt prin aceste școli sportive. Finanțează foarte bine fotbalul din bani publici. Noi considerăm că este un interes al domnului Grigorișin, întrucât el are rude în aceste școli sportive, mai ales cele cu fotbalul. Este AO „Clubul Sportiv de Fotbal Bălți” care este controlat de Grigorișin și administrează banii publici prin intermediul acestei asociații”, susține activista.

Grigorișin a anunțat că va candida la un nou mandat, de data asta din partea Partidului Schimbării. A promis: „Suntem siguri că vom reuși să atragem investiții și să creăm condiții bune de trai și mai multe locuri de muncă.”

„Au fost tăiați copaci, dar îi compensăm, achiziționând alți arbori și plantându-i în alte părți ale orașului”

Solicitat de ZdG, Nicolae Grigorișin a răspuns prin intermediul serviciului său de presă, respingând acuzațiile că ar avea interese în clubul de fotbal de la Bălți. „Ceea ce se spune despre interesele mele personale în finanțarea clubului de fotbal „Bălți” este dezinformare totală. Singurul interes care mă motivează este promovarea clubului de fotbal „Bălți” în cupele europene”, a argumentat Grigorișin.

Referitor la diminuarea spațiilor verzi, primarul recunoaște că au fost tăiați copaci în oraș, dar susține că vor fi plantați alții: „În mediul online se discută despre tăierea vegetației forestiere. Într-adevăr, în timpul diferitor lucrări de construcție și reparații au fost tăiați copaci, dar îi compensăm (copacii), achiziționând alți arbori și plantându-i în alte părți ale orașului”.

Primarul se mai laudă că în mandatul său au fost reparați peste 600 de mii de metri pătrați de drumuri și că au fost amenajați 20 km de piste pentru bicicliști. Totodată, în jurul lacului orășenesc a fost amenajat trotuarul pietonal, iar lucrările continuă, mai dă asigurări Nicolae Grigorișin. În rest, realizările enumerate de primarul de la Bălți țin de proiecte sociale, precum un card social lansat în parteneriat cu o bancă, o rețea de magazine și una de farmacii, compensații pentru perioada rece a anului – de câte 700 de lei pentru aproape 1400 de persoane, 26 de burse municipale în valoare de 750 de lei, grupe de grădiniță cu program prelungit. Mai multe proiecte de infrastructură nu au fost realizate, recunoaște primarul, din motiv că nu a avut un mandat complet.

Cahul. Primar independent, fără promisiuni

Municipiul Cahul este condus de un primar neafiliat politic, Nicolae Dandiș (42 de ani), care își încheie al doilea mandat. El a anunțat că intenționează să candideze și pentru al treilea mandat, de asemenea, independent. În electorala din 2019 nu a făcut prea multe promisiuni, declarând că dorește să continue proiectele începute.

Nicolae Dandiș. Sursa foto: FB/Nicolae Dandiș

Totuși, unul dintre cele mai mari proiecte anunțate atunci era asigurarea cu apă și canalizare pentru aproape jumătate din locuitorii municipiului Cahul care nu beneficiau de aceste servicii, printr-un contract de finanțare cu Guvernul Germaniei, în valoare de 35 de milioane de euro. Potrivit lui Dandiș, aceasta era problema numărul unu în oraș.

De asemenea, el a spus că are o strategie de dezvoltare a municipiului pentru următorii cinci ani. Aceasta prevedea reparația străzilor de acces în curți, asfaltarea curților, precum și a drumurilor în cartierele periferice ale orașului. El a mai promis iluminare publică pe unele străzi laterale, construcția unui pod pe str. Nufărul Alb, cu trotuare, iluminare, scurgeri pentru apele pluviale. De asemenea, a vorbit despre un grant japonez pentru construcția/reparația Grădiniței nr. 14 din oraș.

Majoritatea proiectelor – pe cale de a se realiza sau deja finalizate

Multe din aceste promisiuni ale lui Nicolae Dandiș sunt în curs de realizare sau au reușit să fie realizate, potrivit lui Mihai Cucereanu, director executiv al Centrului Contact-Cahul.

Lansarea lucrărilor la sistemul de apă și canalizare în Cahul, în mai 2023. Sursa foto: provincial.md

„Proiectul de asigurare cu apă și canalizare a municipiului Cahul este în plină implementare. Lucrările de construcție sunt în derulare. Sunt în derulare lucrările de construcție a noii stații de tratare a apei potabile, cu sursa de aprovizionare din râul Prut, cu construcția unui apeduct de la râul Prut până la stație cu o lungime de 8 km și de construcție a unei stații noi de epurare a apelor uzate. Pe lângă cei 35 de milioane de euro, primăria a mai atras pentru acest proiect încă circa 10 milioane de euro. Proiectul urmează a fi finalizat la sfârșitul anului 2024”, a precizat Mihai Cucereanu.

Potrivit lui, au fost reparate majoritatea curților și drumurilor de acces în curțile blocurilor de locuit, în afara celor unde este necesară renovarea rețelei de apă și canalizare, iar în prezent sunt în reparație capitală două străzi mari din oraș – str. Dunării și Șoseaua Griviței. De asemenea, e în proces de finalizare construcția unui pod pe str. Nufărul Alb, a mai spus Mihai Cucereanu.

În ceea ce privește iluminatul public, a fost finalizată o primă etapă, pe câteva străzi, iar orașul în întregime va fi iluminat în cadrul unui proiect general. De asemenea, a fost reparată Grădinița nr.14, în cadrul proiectului japonez din care a mai fost renovată și o școală de artă. Potrivit lui Mihai Cucereanu, toate grădinițele din oraș au fost renovate sau sunt în proces de renovare.

O problemă care a fost inclusă în agenda primarului, dar nu a fost realizată, este proiectul de amenajare a zonei „Lacul Sărat”, potrivit activistului de la Cahul.

Nicolae Dandiș: „Eu, în general, am evitat cuvântul «promisiuni», pentru că știu ce înseamnă să spui la oameni și să nu faci”

Nicolae Dandiș spune că nu obișnuiește să facă promisiuni în campania electorală. „Cu cât mai puțin te lauzi, cu atât mai sigur ești. Eu, în general, am evitat cuvântul «promisiuni», pentru că știu ce înseamnă să spui la oameni și să nu faci. Îți tragi un glonte. Și în pliantul electoral am scris «obiectivele asupra cărora voi lucra în următorii patru ani». Eu cuvântul «promisiuni» nicăieri nu l-am folosit”, a declarat Nicolae Dandiș pentru ZdG.

Primarul mai spune că în prezent sunt în derulare mai multe proiecte de infrastructură, de canalizare, de reparație a străzilor și a drumurilor de acces în curți: „Orașul e săpat în lung și-n lat.” Totodată, se laudă cu faptul că din banii publici reușește să-i susțină pe tinerii care obțin performanțe academice și sportive: „Dăm cele mai mari premii din țară pentru sportivii care obțin locuri la diverse campionate”, afirmă Nicolae Dandiș.

„Lacul Sărat” de la Cahul. Sursa foto: ziuadeazi.md

Cu referire la ceea ce nu a reușit să facă, adică amenajarea zonei „Lacul Sărat”, Nicolae Dandiș spune că încearcă de mai mulți ani, dar nu reușește, pentru că este nevoie de investiții mari. Totodată, apa sărată este zăcământ natural care aparține statului și nu este clară modalitatea de concesionare a acesteia în cazul unor parteneriate publice-private, argumentează primarul de la Cahul. „Acum lacul este un bazin părăsit. Ca în bancul acela – «dacă o să fim cuminți, o să ne toarne și apă»”, ironizează primarul situația.

Municipiul Cahul, la fel ca și municipiul Ungheni, este beneficiar al programului „EU4 Moldova: Regiuni-cheie”, fapt ce a permis realizarea mai multor proiecte de infrastructură.

Ungheni. 16 ani – un singur primar

Municipiul Ungheni a fost condus în ultimii 16 ani de un singur primar – Alexandru Ambros (54 de ani), care a câștigat patru mandate consecutive. Ambros însă și-a încheiat al patrulea mandat de primar la Ungheni înainte de termen. La 12 septembrie 2023, cu mai puțin de două luni înainte de alegeri, el și-a anunțat demisia din funcția de primar, cu precizarea că nu va candida pentru un nou mandat. Motivul demisiei este faptul că a obținut o funcție într-un proiect internațional în domeniul managementului deșeurilor solide în R. Moldova.

Alexandru Ambros. Sursa foto: FB/Alexandru Ambros

La primul său mandat de primar a candidat din partea Partidului Liberal Democrat, al cărui membru era, iar în 2016 a trecut la Partidul Democrat. În 2019 a părăsit PDM și a candidat ca independent la alegerile locale. El și-a făcut atunci publice mai multe angajamente pentru anii 2019-2023 care conțineau promisiuni generoase.

Printre cele mai importante se numărau: extinderea sistemului de canalizare și asfaltarea drumurilor locale și a străzilor din cartierele periferice, iluminatul stradal econom, construirea a peste 100 de stații de așteptare cu sisteme inteligente de informare, reconstruirea Pieței Independenței din centrul orașului. De asemenea – construcția unei stații de epurare a apelor uzate și a unei piețe municipale agro-alimentare acoperite. Primarul mai promitea instalarea sistemelor autonome de încălzire în toate grădinițele, amenajarea a 50 de locuri de joacă pentru copii, două mini stadioane și o sală polivalentă. De asemenea, promitea transparență și consultarea cetățenilor în procesul decizional.

A reușit să-și îndeplinească aproape toate promisiunile, în afară de stația de epurare

Pistă pentru bicicliști la Ungheni. Sursa foto: FB/Primăria Ungheni

Potrivit Nataliei Junghietu, redactoră-șefă a publicației „Expresul” din Ungheni, Alexandru Ambros a reușit să-și îndeplinească aproape toate promisiunile. Astfel, în tot orașul funcționează un nou sistem de iluminat econom, au fost construite peste 100 de stații de așteptare a transportului dotate cu sisteme inteligente, a fost construită magistrala de apă și a fost reparată capital str. Națională, a fost renovată Piața Independenței, au fost construiți peste 20 km de piste pentru bicicliști.

Totodată, căile de acces în curțile blocurilor au fost renovate și amenajate în proporție de circa 80 la sută, iar sistemul de canalizare a fost extins cu 25 km și în medie, câte 2 străzi din cele 5 cartiere au fost asfaltate, mai notează jurnalista de la „Expresul”.

Sisteme autonome de încălzire în grădinițe nu au fost făcute, dar în schimb, toate instituțiile preșcolare din Ungheni au fost izolate termic, potrivit Nataliei Junghietu. Ceea ce nu a reușit Alexandru Ambros este construcția unei stații de epurare.

Alexandru Ambros: „Ultimul mandat este unul cu un record de implementări”

„Pe partea de infrastructură, pot să zic că am realizat 100% din tot ceea ce am promis. Și am realizat mai mult decât am promis. Noi suntem, probabil, unicul oraș din R. Moldova unde iluminatul stradal este pe bază de LED”, a declarat Alexandru Ambros pentru ZdG.

Ungheni, stradă iluminată pe timp de noapte. Sursa foto: ungheni.md

Fostul primar se mai laudă cu faptul că a reparat capital centura orașului Ungheni, că a făcut terenuri de sport și de joacă, piste pentru bicicliști etc.

„Ultimul mandat este unul cu un record de implementări. Am depus la foarte multe proiecte, iar finanțarea poate să vină peste 2-5 ani. Pentru ca să poți mișca lucrurile în localitate, nu este problema în resursele financiare. Toți primarii se plâng că nu le ajung bani. Dar cea mai importantă este resursa umană, oameni care să știe să scrie proiecte”, explică Alexandru Ambros. În acest sens, el spune că a înființat la Ungheni o instituție publică – Centrul de resurse, dezvoltare durabilă și regională, angajații căreia se ocupă de elaborarea proiectelor prin care sunt atrase finanțări.

Referitor la stația de epurare pe care nu a reușit să o facă, Alexandru Ambros spune că este un proiect de 10-12 milioane de euro și că este o sarcină complicată, nu doar la nivelul orașului Ungheni, ci și la nivelul R. Moldova. „Avem studiul de fezabilitate elaborat și am depus proiectul la doi finanțatori, așteptăm rezultatele”. Totodată, la stația de tratare a apei a fost cumpărat un rezervor care dublează cantitatea de apă tratată și au început acum lucrările de renovare, a mai spus fostul primar.

„Nu este exclus faptul că voi lupta pentru funcția de președinte de raion”

După ce a lăsat funcția de primar pentru cea de manager al unui proiect internațional pe care a acceptat-o, Alexandru Ambros declară că se vede președinte de raion după aceste alegeri locale. Ambros a mai declarat că, deși nu este membru de partid, susține Partidul Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare.

„Nu este exclus faptul că voi lupta pentru funcția de președinte de raion, pentru ca împreună, orașul și raionul să poată face mai mult. Eu nu sunt membru de partid, dar voi susține PAS”, a declarat Alexandru Ambros.

În noiembrie 2018, Autoritatea Națională de Integritate a constatat că Alexandru Ambros a admis un conflict de interese atunci când a semnat trei ordine de plată către firma soției sale pentru achiziția de bunuri și servicii. Primarul a contestat în instanța de judecată actul emis de ANI, având câștig de cauză în instanța de fond și de apel. Ulterior, ANI a depus recurs la Curtea Supremă de Justiție, iar CSJ a lăsat în vigoare actul de constatare al ANI. Autoritatea a făcut demersuri către Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat pentru demiterea lui Ambros din funcția de primar, dar demersurile Cancelariei de Stat au fost respinse ca inadmisibile de instanțele de judecată.

Primărița de la Soroca: „Nu promit nimic! Îmi iau o responsabilitate deplină pentru exercitarea etică a tuturor sarcinilor”

Lilia Pilipețchi (57 de ani) a câștigat mandatul de primară la Soroca în 2019, fiind candidată din partea Partidului Socialiștilor.

Lilia Pilipețchi. Sursa foto: ziarulnostru.info

„Grijă față de cetățeni. Locuri de muncă. Oraș prosper. Oraș sigur. Oraș curat” – acestea sunt promisiunile de pe un banner cu publicitate electorală al Liliei Pilipețchi. Într-un spot electoral, ea mai promitea atragerea investitorilor străini. În același spot, candidata socialistă a adăugat că „oamenii au obosit de promisiuni, o promisiune este ceva gol, zero. Nu promit nimic! Îmi iau o responsabilitate deplină pentru exercitarea etică a tuturor sarcinilor. Îmi iau responsabilitate integrală asupra orașului Soroca și pentru fiecare locuitor din el.”

Un proiect inițiat de ea a fost construcția unei stații de epurare la Soroca, dar acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent. „Accentul de bază va fi stația de epurare. Iată cu ce o să încep eu activitatea, pe ce o să pun accentul de bază. Avem niște pași deja porniți, de aceea, după Anul Nou o să vă bucurăm cu rezultate destul de îmbucurătoare”, declara Lilia Pilipețchi la început de mandat.

„Orașul s-a schimbat”

„Comparativ cu alți primari care au fost până acum, din urma doamnei primar se văd oleacă rezultate. Orașul puțin s-a schimbat, e puțin mai curat, puțin mai amenajat, mai vopsit la timp. Dar dacă să vorbim de transparență, a rămas la nivelul din anii precedenți. A făcut buget participativ, a aplicat la multe proiecte cu finanțare europeană, deși este socialistă. Acum a împânzit tot orașul cu drapele ale Uniunii Europene și ale R. Moldova. A creat și un serviciu de atragere a fondurilor”, susține Ana Taran, reprezentantă a societății civile de la Soroca, membră a Asociației „Casa speranțelor”.

Ceea ce nu a reușit să realizeze din promisiunile pe care le-a făcut Lilia Pilipețchi este crearea locurilor de muncă și construcția stației de epurare, spune Ana Taran. Probleme care rămân nesoluționate în oraș sunt mai multe, a observat aceasta.

„În Soroca este necesar un serviciu municipal de transport public, pentru că în prezent tot transportul este asigurat de firme private. De asemenea, avem problema evacuării gunoiului, sunt foarte multe gunoiști și când se evacuează, când – nu. Problema câinilor vagabonzi tot este în localitate. În relații cu cetățenii, clar că mai este de lucru, ca peste tot”, a adăugat Ana Taran.

„Nu am voie să vorbesc despre realizări”

Solicitată de ZdG, Lilia Pilipețchi a spus că nu dorește să vorbească despre activitatea sa de primară, întrucât nu i-ar permite acest lucru o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale (CEC).

„Nu am voie să vorbesc despre realizări, conform hotărârii CEC. De aceea, nu vă supărați, discuția nu va avea loc, îmi pare foarte rău. Eu sunt deschisă, dar e accentuat pentru actualii primari care vor mai candida”, a declarat primărița pentru ZdG.

Țevi de deversare a apelor la Soroca. Sursa foto: observatorul.md

Am întrebat-o totuși despre situația cu privire la stația de epurare, la care Pilipețchi a spus că proiectul este în derulare: „Am avansat foarte tare, deja suntem la 60%, suntem la începere de documentație tehnică, dar nu am voie să vorbesc, pot fi pedepsită grav. Vorbim pe urmă, vom mai avea ocazii”, a reiterat primara. Ea a spus că intenționează să candideze pentru un nou mandat, dar nu a precizat dacă din partea PSRM sau nu. „Am început foarte multe și m-ar durea sufletul la nebunie dacă n-ar fi continuitate”, a subliniat primărița de la Soroca.