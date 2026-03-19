AUDIO Un dosar „răfuială”? O plângere penală pe care persoana susține că nu a depus-o, o acuzație de depoziții sub presiune și un angajat CNA care investighează foștii colegi

Un fost angajat al Penitenciarului nr. 6 din Soroca, actual ofițer în cadrul Centrului Național Anticorupție, oficiul Nord, este implicat în investigarea unui dosar penal de corupție chiar împotriva foștilor săi șefi și colegi din cadrul instituției în care a activat până la mijlocul anului 2022.

Persoanele vizate reclamă faptul că inițierea dosarului ar reprezenta o răzbunare din partea fostului lor coleg de muncă și fac referire la mai multe elemente: un denunț depus din numele unui angajat al Penitenciarului nr. 6, care însă spune că plângerea nu-i aparține, și mărturii ale soției unui deținut care susține că a depus un denunț sub presiune, după ce „a stat patru sau cinci ore pentru a învăța să spun în modul cum vrea el”. O înregistrare audio analizată de ZdG surprinde o discuție atribuită deținutului și angajatului CNA, iar în timpul discuției, cel din urmă i-ar solicita deținutului să-și convingă soția să depună mărturii împotriva factorilor de decizie de la instituția penitenciară.

Deși perchezițiile au vizat trei angajați ai instituției penitenciare și un deținut, la mai bine de trei luni de atunci, o singura persoană a rămas cu statut procesual în dosar. Singurul învinuit spune însă că această cauză ar fi o „răfuială”. De cealaltă parte, ofițerul CNA nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje pentru a comenta acuzațiile care i se aduc.

Decembrie 2025, Penitenciarul nr. 6, Soroca. Centrul Național Anticorupție (CNA), oficiul Nord, în comun cu Procuratura Bălți, percheziționează trei angajați ai instituției penitenciare și un deținut. Perchezițiile s-au soldat cu reținerea unui șef de secție din cadrul penitenciarului.

Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca, 3 decembrie 2025. Sursă: cna.md

Acțiunile, desfășurate într-o cauză penală intentată în mai 2025 „în baza autosesizării formulate de către angajații CNA Nord”, erau efectuate de un grup de ofițeri ai Direcţiei Generale Teritoriale Nord a CNA, printre care și Dumitru Noroc, tot el – fost colaborator al instituției în cadrul căreia au avut loc perchezițiile.

La trei luni de atunci, o singură persoană are statut procesual în dosar – Maxim Răilean, șef de secție în cadrul Penitenciarului nr. 6, potrivit informațiilor obținute de la Procuratura Bălți. Fostul șef al penitenciarului, Viorel Țîmbaliuc, șeful adjunct al instituției, Ion Ciobanu, și deținutul Gheorghe Arseni, percheziționați și ei în dosar, nu au niciun statut procesual pe motivul lipsei probelor care i-ar incrimina.

O plângere neautentică

Unul dintre cei interogați în procesul de investigare a faptelor cercetate în cadrul dosarului a fost Valentin Timuș, angajat în cadrul secției „Pază și escortă” a Penitenciarului nr. 6, pensionat și eliberat din funcție la începutul anului 2026.

În discuție cu Ziarul de Gardă, Valentin Timuș spune că, după audieri, i-a fost prezentată o plângere atribuită lui, în care ar fi comunicat despre presupuse acte de corupție la penitenciar, pe care însă nu a scris-o sau semnat-o vreodată.

„Pe 18 decembrie 2025 lucram la penitenciar și a venit o citație că este nevoie de mers la CNA pentru audieri, fără să cunosc motivul. După ce am fost audiat de reprezentantul de la CNA, ofițerul de investigație m-a întrebat dacă eu cunosc de existența unei cereri. Zic: «Nu cunosc.» M-a întrebat dacă am depus vreo cerere la CNA. Zic: «Nu, nu am depus nicio cerere la CNA.» Și domnul deja mi-a arătat cererea care era depusă, unde era numele, prenumele meu, numărul meu de telefon și domiciliul unde era viza de reședință. Și la urmă m-a întrebat: «Asta e semnătura ta?» Și când mi-a arătat semnătura, semnătura nu-mi aparținea”, susține Timuș.

Acesta afirmă că a tratat acea plângere drept „farsă” și a atenționat poliția cu privire la actul atribuit lui.

„După cum mi-a spus el, era ceva legat cu coruperea persoanelor, dar eu, personal, cererea nu am citit-o. Nu am fost niciodată implicat în astfel de scheme, adică să depun plângeri sau ceva de genul. Eu eram la moment șocat. Pur și simplu, după ce am văzut că au vrut să-mi facă cineva o farsă, m-am dus și am depus o plângere la poliție”, spune fostul angajat al Penitenciarului nr. 6.

Printr-un răspuns primit de la poliție, Timuș a fost informat că „faptele descrise de dumneavoastră s-au adeverit”, însă „lipsesc elementele constitutive ale unei contravenții prevăzute de Codul contravențional al R. Moldova”.

Potrivit lui Octavian Cebotarenco, comisar-șef al Inspectoratului de Poliție Soroca, polițiștii au identificat denunțul depus la CNA și atribuit lui Timuș, însă nu au verificat autenticitatea semnăturii, întrucât, în răspunsul primit de la Oficiul Nord al CNA, i s-a comunicat că „cererea nu a produs niciun efect, nu au aplicat-o pe dânsa pentru a face unele acțiuni, percheziții. Pe noi ne-au informat că au calificat-o ca anonimă, de fapt, și nu au examinat-o”.

Indicațiile către deținut: „O depus denunț și și-o căutat de treabă, nimeni n-o mai caută”

Potrivit unei înregistrări audio consultate de Ziarul de Gardă, care surprinde o discuție ce ar fi fost purtată de Gheorghe Arseni, unul dintre deținuții Penitenciarului nr. 6 din Soroca și Dumitru Noroc, ofițer CNA Nord, căruia Arseni i se adresează cu apelativul „Dima”, cel din urmă i-ar fi solicitat deținutului să-și convingă soția să depună mărturii împoriva factorilor de decizie de la instituția penitenciară.

Gh. Arseni: Eu i-am spus, Dima, acolo, cum să spună, ce să spună.

D. Noroc: Tu complici totul cum este.

Gh. Arseni: Nu că complic, Dima. La mine a fost atunci, eu i-am spus: „Ieși afară, transmite! Ai să vezi o mașină albastră!”

D. Noroc: Eu îți lămuresc așa cum este. Ea are posibilitatea să scape de toată h****ua asta într-o secundă. O depus denunț și și-o căutat de treabă, nimeni n-o mai caută. Tu acum o complici pe dânsa, o încurci.

Gh. Arseni: Și denunțul cum să-l scrie – „cunosc pentru ce am dat”, dacă ea nu știe?

D. Noroc: Ea cunoaște… ea cunoaște. Tu singur mi-ai spus că ea cunoaște.

Gh. Arseni: Cunoaște lucrurile, pentru că b**a, pentru că atunci când vine, vrei nu vrei, când vine și transmite, se vede vizual. Dar nu-s nici eu oaie să-i spun tot-tot-tot, că femeia vorbește…

D. Noroc: Tu îi complici drumul tare… Ceea ce se poate de făcut în jumătate de ceas și ea să rămână unde rămâne și să-și caute de treabă.

Noroc s-ar fi asigurat ulterior că discuția nu este ascultată de nimeni altcineva și ar fi continuat cu indicațiile. Din discuție se poate deduce că deținutul, prin intermediul soției sale, ar fi transmis bunuri sau mijloace bănești către cineva din cadrul penitenciarului, însă nu în valoarea pe care o indica Noroc să fie scrisă în denunț.





Gh. Arseni: Ce trebuie să scrie? Denunț?

D. Noroc: Da.

Gh. Arseni: Denunțul că o dat 10 mii și știe ce o dat și pentru ce o dat…



Au urmat alte replici care nu au putut fi deslușite.

Gh. Arseni: Da, măi, eu o pun… Dar dacă el va da în judecată? O să înceapă umblăturile pe drumuri, aici deja o să se primească „naiobkă”. Pentru „naiobkă” iarăși… Este situația că ea o transmis acestea, se vede de la o poștă, dar idee n-are pentru ce o transmis…

D. Noroc: Eu deja trebuia să fiu acolo, dar eu stau încă aici.

Gh. Arseni: Bine, las-o să scrie!

„A stat patru sau cinci ore pentru a învăța să spun în modul cum vrea el”

După această discuție atribuită lui Arseni și Noroc, soția deținutului a depus un denunț împotriva lui Maxim Răilean. Fiul ei, Mihail Madjari, spune că, de fapt, banii au fost transmiși pentru că mama sa ar fi cumpărat parfumuri de la soția angajatului instituției penitenciare vizat în denunț.

M. Madjari: A inclus în denunț suma de 10 mii de lei și 100 de euro. Ea anterior luase de la soția domnului Răilean parfumuri și, după idee, banii erau pentru asta. Însă când a scris acest denunț, i-au spus să scrie că pentru oarecare facilități. Nu a spus din partea ei, dar cum i s-a dictat mai din timp de către acești ofițeri.

ZdG: A cumpărat parfumuri în valoare de 10 mii de lei?

M. Madjari: De mai mulți bani încă.

La câteva zile distanță, soția deținutului a depus un alt denunț. De această dată, un denunț în care acuza presiuni, având însă o altă versiune cu referire la sumele de bani oferite – a dat de trei ori bani, dar nu cunoaște pentru ce.

Plângerea transmisă la 10 decembrie 2025 către Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a fost ulterior redirecționată către Procuratura Bălți.

„Dosarul este fabricat de o persoană din cadrul CNA” care „a lucrat la noi în penitenciar”

Maxim Răilean, singurul cu statut procesual în această cauză penală, spune că acest dosar ar fi o „răfuială” a unui fost angajat al instituției penitenciare, actual ofițer CNA.

ZdG: Dar care ar fi interesul acelui angajat CNA să vă deschidă dosar penal?

M. Răilean: Este o răfuială, angajatul cela a lucrat la noi în penitenciar și este o răfuială, reglări de conturi ori ceva de genul dat.

ZdG: Ați avut neînțelegeri când el lucra la penitenciar? Sau care ar fi motivul?

M. Răilean:Momente de serviciu, mai multe chestii, momente de serviciu.

Răilean a evitat să pronunțe numele ofițerului, însă nu a negat că ar fi vorba despre Dumitru Noroc, unul dintre ofițerii care instrumentează dosarul.

M. Răilean: Dar una pot vă spune, că tot dosarul dat este fabricat de o persoană din cadrul CNA, e ofițer de investigație. Eu sunt nevinovat în tot ce îmi incriminează.

ZdG: Este vorba despre Dumitru Noroc?

M. Răilean: Posibil.

Întrebat dacă a facilitat vreodată obținerea ilegală a dispozitivelor electronice de către deținuți în schimbul unor beneficii financiare, Răilean a negat: „Nu, în niciun caz.”

Viorel Țîmbaliuc, fost șef al Penitenciarului nr. 6 din Soroca, care a fost bănuit în dosar, acum fiind fără statut procesual din lipsă de probe, spune că Noroc, în timpul perchezițiilor, ar fi amenințat că va obține ce vrea cu orice preț.

V. Țîmbaliuc: E strașnic, pur și simplu, când te învinuiește în ceea ce nu ai săvârșit și-ți creează probleme. El (Dumitru Noroc, n.r.) mie nu mi-a făcut percheziții, nu pot spune nimic. Dar a fost în grupul care a percheziționat pe altcineva și persoana căreia i-a făcut percheziții a spus că „încă așa ochi turbați și cu atâta răutate nu a văzut”. El (Dumitru Noroc, n.r.) a spus: „Cu orice scop, eu voi face ceea ce mi-am pus în plan.”

ZdG: El aceasta a spus deschis?

V. Țîmbaliuc: Da, deschis a fost spus că „am să mă răsplătesc”.



„Fiecare om mai greșește din când în când”

Sergiu Ceban, actualul șef al Penitenciarului nr. 6 din Soroca, spune că a aflat despre acest caz din presă. Întrebat dacă a sesizat cazuri de corupție în cadrul instituției penitenciare pe care o conduce, inițial acesta a negat, însă ulterior a menționat că „fiecare om mai greșește” și că nu are un răspuns care să corespundă 100 % realității.

ZdG: Există corupție la penitenciarul nr. 6 din Soroca?

S. Ceban: O întrebare interesantă. Există corupție? Desigur că nu există corupție. (…) Dar înțelegeți că lucrăm cu oamenii și fiecare om mai greșește din când în când. Dar ne străduim să facem adunări pe aceste teme, să discutăm că nu e normal și nu e de dorit să nimerească cineva într-așa situație.

ZdG: Și angajații penitenciarului nr. 6 nu primesc beneficii financiare, materiale pentru a facilita activități ce țin de deținuți?

S. Ceban: Toți angajații au un singur scop – noi muncim cu toții pentru a pune în executare o sentință de condamnare a deținuților. EI, știți, vă spun așa cum este: noi lucrăm la acest capitol și ne străduim să nu avem asemenea momente, dar nu poți să spui că 100% nu sunt careva relații nereglementate. Se luptă, se lucrează la acest capitol.

Dumitru Noroc, de negăsit

L-am contactat telefonic pe ofițerul Dumitru Noroc, însă nu ne-a răspuns la apeluri. I-am transmis întrebările în scris, fără a primi însă răspuns până la momentul publicării articolului. Reprezentanții Serviciului de Presă al CNA ne-au zis însă că „toate acțiunile întreprinse de ofițerii de investigații și cei de urmărire penală se desfășoară sub controlul procesual al procurorilor, în conformitate cu legea”.

Conform informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, Dumitru Noroc este angajat al CNA din iulie 2024. Înainte de a se angaja la CNA, a muncit în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. El a lucrat la Penitenciarul nr. 6 din Soroca până în iulie 2022, fiind angajat în luna octombrie 2020.