Alexandru Slusari susține că nu va candida la funcția de președinte al Platformei DA: „Funcția de președinte de partid nu este pentru mine. Trebuie să identificăm formula resetării”

Fostul deputat al Platformei Demnitate și Adevăr (DA) din Legislatura a X-a Alexandru Slusari susține că nu va candida la funcția de președinte al Platformei DA în cadrul Congresului partidului din luna septembrie, curent, unde va fi aleasă o nouă conducere a formațiunii politice. Alexandru Slusari spune că „funcția de președinte de partid nu este pentru mine”.

Declarațiile fostului deputat au fost făcute miercuri seara, 14 iulie, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la postul de televiziune Jurnal TV.

„Nu. Fiecare trebuie să se ocupe cu lucrul pe care îl știe mai bine. Eu știu mai bine economia. Eu știu mai bine agricultura. Am lucrat în Parlament. Fiecare trebuie să se ocupe de lucrurile lui. Funcția de președinte de partid nu este pentru mine. Eu mă știu foarte bine. Plus la aceasta, depinde și de doctrină. Sunt anumite aspecte legate de doctrină, problema națională și poziționarea partidului. Noi acum nu avem dreptul să greșim. Suntem în situația în care alegerile trebuie să fie foarte corecte. Iată de ce din start spun că această funcție nu mă interesează. Am să fiu alături. Vedem după ce formulă vom reseta partidul, dar funcția de președinte pe mine nu mă interesează”, a declarat Slusari.