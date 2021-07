DOC/ Un grup de agricultori solicită președintei Sandu să examineze candidatura lui Alexandru Slusari la funcția de ministru al Agriculturii în viitorul Guvern. Slusari: „Eu nu spun nu”

Un grup de agricultori din raionul Ștefan Vodă a formulat și expediat o scrisoare în adresa Președinției prin care îi solicită președintei R. Moldova, Maia Sandu, să examineze candidatura fostului deputat al Platformei Demnitate și Adevăr (DA) din Legislatura a X-a, Alexandru Slusari, la funcția de ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în viitorul Guvern.

În cererea adresată către instituția prezidențială, producătorii agricoli propun ca în viitorul Executiv ex-deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari, să dețină funcția de ministru al Agriculturii și solicită ca propunerea lor să fie examinată. O astfel de scrisoare a fost expediată și în adresa liderului interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu.

În context, Alexandru Slusari a declarat miercuri, 14 iulie, că „are idei pentru dezvoltarea agriculturii”, însă este „sceptic” în ce privește numirea lui în funcția de ministru al Agriculturii în viitorul Guvern.



Sunt onorat de sprijinul pe care îl am în rândul agricultorilor, sunt plăcut surprins de atitudinea lor chiar și după gustul amar al alegerilor. Îmi pare bine că agricultorii prețuiesc eforturile mele și ale echipei pe care le-am făcut pentru fermieri. Eu sunt sceptic de posibilitatea acestei variante, întrucât. eu nu am nevoie de funcție doar de dragul funcției. Eu nu mor de foame și eu revin la afacerile mele care sunt. Nu m-am născut deputat. (…) Sunt incomod întrucât am ide pentru dezvoltarea agriculturii. (…) Eu sunt sceptic că viziunile mele o să fie acceptate de colegii din PAS. (…) Eu nu spun nu. Sunt gata pentru discuții”, a declarat Alexandru Slusari în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.