Podul veneţian al diasporei moldoveneşti

Pes­te 200 de oame­ni din 18 ţări s-au adu­nat în peri­oa­da 17-18 mar­tie la Veneţia pen­tru un offli­ne al gru­pu­lui ”Adop­tă un Vot”. Eve­ni­men­tul a cos­tat cir­ca 2 mili­oa­ne de lei, inclu­zând bile­te de avion, chi­ria sălii de şedinţe, caza­re, prân­zu­ri, cafe­le, mate­ri­a­le infor­ma­ti­ve, trans­port. Cine a orga­ni­zat şi cine a plătit aces­te mili­oa­ne? Cum au fost selec­ta­ţi par­ti­ci­panţii şi care a fost efi­cienţa aces­tei inves­ti­ţii?

La Aero­por­tul din Veneţia ne-a întâm­pi­nat Caro­li­na Cugut. O vedeam pen­tru pri­ma dată în via­ţă. S-a scu­zat că are o maşi­nă cam mică, şi a făcut tot efor­tul să înca­pă câţi­va mol­do­ve­ni cu tot cu baga­je. În drum spre hotel s-a mai scu­zat că nu poa­te par­ti­ci­pa la foru­mul dias­po­rei. Lucrea­ză şi în week-end. Împre­u­nă cu soţul şi copi­ii ţin 2 res­ta­u­ran­te, iar week-endurile sunt răs­pli­ne de cli­enţi şi de mun­că. De ace­ea a ofe­rit măcar câte­va ore, să întâm­pi­ne şi să trans­por­te oame­nii de la Aero­port. Nu-i cunoa­ş­te, nu le ştie viziu­ni­le, nu le cere nimic, le ofe­ră trans­port, plin de comu­ni­ca­re şi bună­vo­inţă.

Caro­li­na Cugut şi soţul său sunt în Ita­lia de mulţi ani. Sufi­cient de mulţi ca să fi reu­şit să îşi facă un rost, să îşi adu­că aici copi­ii, să le ofe­re alte per­spec­ti­ve. Acum îşi per­mit să se sim­tă aca­să chiar la Veneţia. Cel mai greu le-a fost să se rupă de Mol­do­va. Le-a luat mai mulţi ani. Au lăsat aco­lo, împre­u­nă cu soţul, ani de mun­că, o carie­ră în admi­nis­tra­re publi­că, rude­le şi toa­tă isto­ria fami­li­ei. Astea nu le-au putut lua cu ei în Ita­lia, dar au vrut foar­te mult.

„Nu mai revin, dar vreau să ajut”

Timp de 2 zile, la Veneţia, am auzit zeci de isto­rii, ale unor oame­ni care au mun­cit zi şi noap­te, câte 5-10-15-17 ani în stră­i­nă­ta­te. Şi care ani în şir nu se puteau rupe de Mol­do­va, chiar dacă au ple­cat din cau­za unor mari neşanse de a câş­ti­ga o buca­tă de pâi­ne. Au visat ani în şir că vor adu­na sufi­cient, ca să revi­nă în Mol­do­va şi să le ajun­gă pe tot res­tul vieţii. Dar de fie­ca­re dată reve­neau în Mol­do­va schim­ba­ţi, atât de schim­ba­ţi, încât Mol­do­va, cu coru­pţia şi opa­ci­ta­tea ei, cu sis­te­mul ei de sănă­ta­te şi asi­gu­ra­re soci­a­lă pre­ca­ră, îi res­pin­gea ca pe niş­te cor­pi stră­i­ni. Acum, la Veneţia, zeci de per­soa­ne mi-au spus că nu se mai întorc. Dar n-au uitat, n-au renu­nţat şi nu vor să rupă legă­tu­ri­le cu Mol­do­va.

Offline-ul din mar­tie 2017 a fost pen­tru mulţi din­tre ei un feno­men unic. Mai ales prin sen­sul nou al noţiu­nii de ado­pţie. Rodi­ca Sibo­va este sta­bi­li­tă în pre­zent în Ita­lia, fiind ple­ca­tă din Mol­do­va de pes­te un dece­niu. Deşi este ocu­pa­tă la locul său de mun­că şi de cre­ş­te­rea unui copil, a decis să ofe­re timp anu­me pen­tru a orga­ni­za caza­rea în fami­lii de mol­do­ve­ni sta­bi­li­te în Veneţia dori­to­ri­lor de a par­ti­ci­pa la offli­ne. „Am scris o pos­ta­re pe gru­pul „Adop­tă un Vot” de pe Face­bo­ok, între­bând de oame­ni inte­re­sa­ţi să ofe­re caza­re. Oame­nii au fost foar­te recep­ti­vi, în scurt timp unii mi-au scris unde locu­iesc, la ce dis­tanţă faţă de loca­ţia eve­ni­men­tu­lui si câte nopţi, res­pec­tiv pen­tru ce număr de per­soa­ne pot ofe­ri caza­re. Cu aju­to­rul Lidi­ei Plop şi al Tatia­nei Safa­ler, am reu­şit să cazăm mai mul­te per­soa­ne, pri­mi­te cu drag de Ana Nicoa­ra, Lud­mi­la Tito­mir, Lilia Tusa, Emi­na Goren­co, Euge­nia Beli­bov, Efi­mia Rota­ru, doam­na Zinai­da şi dom­nul Vasi­le din Mes­tre. De ase­me­nea, câte­va per­soa­ne s-au ofe­rit să trans­por­te par­ti­ci­panţii de la aero­port spre hotel/gazdă, sau invers, dar şi la eve­ni­men­te din oraş, Vale­riu Safa­ler şi Ion Plop au fost foar­te impli­ca­ţi la acest capi­tol”.

Cazarea, ca formă de „adopţie” moldovenească

Nici măcar orga­ni­za­to­rii eve­ni­men­tu­lui nu au stat la hotel, pe de o par­te făcând eco­no­mii, pe de alta – folosindu-se de şan­sa uni­că de a comu­ni­ca. Oxa­na Gread­cen­co de la Amster­dam a bene­fi­ci­at de chi­rie gra­tu­i­tă. „Împre­u­nă cu soţul am fost „adop­ta­ţi” de Andrea Lefter şi am avut avut par­te de cea mai fru­moa­să şede­re. Atun­ci când împa­rţi casa cu un local­nic e foar­te dife­rit decât expe­rienţa pe care ţi-o poa­te ofe­ri un hotel. Mulţu­mim mult, Andrea, pen­tru găz­du­i­re”.

Mun­ca de orga­ni­za­re a aces­tui eve­ni­ment a durat câte­va săp­tămâ­ni. Gru­pul orga­ni­za­ţio­nal este impre­sio­nant, pes­te 30 de per­soa­ne din 15 ţări. Nici­u­nul din­tre ei nu a fost plătit să se ocu­pe de aceas­tă mun­că, toţi au mun­cit volun­tar, după ce înche­iau ziua de mun­că sau de stu­dii aco­lo unde tră­iesc. Apoi şi-au luat câte 3-4 zile din cont pro­priu şi au venit la offli­ne din bani pro­prii.

Cris­ti­na Ţara­no­vi­ci este o tână­ră din Mol­do­va care a făcut stu­dii la Riga, iar acum mun­ceş­te într-o mare com­pa­nie spa­ni­o­lă, care are pro­iec­te în pes­te 40 de ţări ale lumii. Res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le ei la locul de mun­că sunt mari, dar ea a decis să se impli­ce, chiar dacă nu a fost sigu­ră că acest eve­ni­ment va avea un ase­me­nea suc­ces. „Am văzut acest eve­ni­ment drept o oport­u­ni­ta­te de a cunoa­ş­te oame­nii cu care am lucrat şi am comu­ni­cat săp­tămâ­ni între­gi onli­ne. La înce­put eram un pic scep­ti­că, mai ales când nu se ajun­gea la un con­sens în ceea ce pri­veş­te orga­ni­za­rea, moti­vul fiind, în opi­nia mea, viziu­nea dife­ri­tă pe care o aveau mem­brii echi­pei şi fap­tul că facem par­te din gene­ra­ţii dife­ri­te”.

O nouă generaţie a diasporei, o nouă viziune

Gene­ra­ţia pri­mu­lui val de migra­ţie, care are 10-17 ani de când a ple­cat, s-a orga­ni­zat, pe par­cur­sul ani­lor, în mai mul­te aso­ci­a­ţii, prin care a încer­cat să îşi pro­mo­veze drep­tu­ri­le, dar şi să îşi menţi­nă cul­tu­ra şi legă­tu­ra cu Mol­do­va. De-a lun­gul ani­lor, s-au aso­ci­at şi cu unii lide­ri poli­ti­ci, şi cu une­le guver­ne. Dar nimic nu a durat. ”Vete­ra­nii” acti­vis­mu­lui din dias­po­ră au recu­nos­cut că acest for­mat e total nou. ”Am fost la mai mul­te con­gre­se şi eve­ni­men­te ale dias­po­rei, dar e pri­ma dată când e un eve­ni­ment auto­fi­nanţat, auto­or­ga­ni­zat, şi mai ales – văd o mulţi­me de tine­ri care au stu­dii seri­oa­se, sunt buni pro­fe­si­o­ni­ş­ti, şi au o viziu­ne nouă asu­pra modu­lui în care ar putea comu­ni­ca dias­po­ra”, susţi­ne Lilia Bicec, scri­i­toa­re, sta­bi­li­tă la Bres­cia, Ita­lia.

În cadrul aces­tui eve­ni­ment au fost orga­ni­za­te mai mul­te ate­li­e­re de lucru, pe teme poli­ti­ce, soci­a­le, media. Tine­ri şi vâr­st­ni­ci din 18 sta­te ale lumii au dis­cu­tat ce pot face şi cum se pot impli­ca pen­tru o orga­ni­za­re mai bună a ale­ge­ri­lor, desfă­şu­ra­rea unor pro­iec­te edu­ca­ţio­na­le, de cari­ta­te, de susţi­ne­re a micu­lui busi­ne­ss, a pre­sei inde­pen­den­te. Da, une­le per­soa­ne ar fi vrut să fie cre­at un par­tid al dias­po­rei, alţii ar fi vrut să pro­mo­veze un busi­ne­ss sau un lider poli­tic, dar majo­ri­ta­tea a vrut acţiu­ni diver­se, la care să con­tri­bu­ie cât mai mulţi. „Am avut onoa­rea să mode­rez, împre­u­nă cu cole­gii mei Iurie, Cori­na şi Vic­to­ria gru­pul de lucru care se axa pe aspec­te­le soci­a­le şi de cari­ta­te. Ce să vă zic? Ai noş­tri din dias­po­ra au tre­cut şi trec prin gre­u­tă­ţi de inte­gra­re, de dor de casă, de des­pă­rţi­re de fami­lie şi de copii, însă au tăria şi dorinţa să ridi­ce alţi oame­ni afla­ţi în difi­cul­ta­te. Ei aduc ambu­lanţe în zone­le rura­le, con­tri­bu­ie la pro­te­za­rea gra­tu­i­tă a copi­i­lor în Ita­lia, orga­ni­zea­ză “dru­mul bună­tă­ţii”, pro­mo­vea­ză şi ridi­că nive­lul conş­ti­en­ti­ză­rii pe pro­ble­me gra­ve ce ţin de vio­lenţa în fami­lie, dar şi ali­men­ta­rea corec­tă şi sănă­toa­să, cre­ea­ză cen­tre pen­tru copii cu diza­bi­li­tă­ţi, con­tri­bu­ie la inte­gra­rea copi­i­lor orfa­ni în soci­e­ta­te, aju­tă de la dis­tanţă fami­lii social-vulnerabile, între­prind acti­vi­tă­ţi de antre­pre­no­ri­at soci­al. Ai noş­tri sunt o forţă care poa­te miş­ca munţi din loc şi adu­ce acea mult aştep­ta­tă schim­ba­re aca­să”, susţi­ne Nata­lia Cucoş de la Vie­na.

Pes­te 200 de oame­ni din 18 ţări, care s-au adu­nat în peri­oa­da 17-18 mar­tie la Veneţia pen­tru un off-line al gru­pu­lui ”Adop­tă un Vot”, au con­su­mat împre­u­nă cir­ca 2 mili­oa­ne de lei. Doar că o mare par­te din aceas­tă valoa­re nu s-a expri­mat în bani, ci în ofer­te de caza­re, trans­port, comu­ni­ca­re. Este un prim forum al repre­zen­tanţi­lor dias­po­rei auto­fi­nanţat, la care au par­ti­ci­pat toţi cei care au avut dorinţă şi inte­res. Anas­ta­sia Con­druc, una din­tre fon­da­toa­re­le gru­pu­lui ”Adop­tă un Vot”, a con­fir­mat public acest fapt: „Pen­tru pri­ma dată în via­ţă am simţit cum e să lucre­zi într-o ierar­hie ori­zon­ta­lă, când nime­ni nu ia o deci­zie în nume­le gru­pu­lui de unul/una singur/ă, nime­ni nu pune inte­re­sul pro­priu mai pre­sus de cel al gru­pu­lui şi toa­tă lumea este tra­ta­tă cu res­pect. Noi am făcut asta pe lân­gă jobul nos­tru de toa­te zile­le, iar unde nu s-a ajuns am pus şi bani de la noi ca să iasă eve­ni­men­tul aşa cum ne-am dorit”.