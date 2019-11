Dosarul fostului șef al PCCOCS: „El este un pensionar, dar toată viața a muncit”

Nicolae Chitoroagă, fostul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, învinuit de îmbogățire ilicită, și-a petrecut ultimele zile după gratii, în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Procurorii anticorupție, care s-au autosesizat în urma unei investigații jurnalistice, susțin că Chitoroagă ar fi gestionat, din umbră, un SRL care avea în proprietate zeci de hectare de terenuri, un iaz și câteva construcții în trei sate din raionul Ungheni. Compania este înregistrată pe numele fratelui și nașului său de cununie.

Într-un comunicat de presă, Procuratura Anticorupție (PA) anunța că a descins, joi, 21 noiembrie 2019, atât la domiciliul fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cât și în locuințele altor trei persoane, într-o cauză penală pornită pe faptul îmbogățirii ilicite. Inițial, Chitoroagă a fost reținut pentru 72 de ore, iar ulterior, procurorii au cerut un mandat de arestare pentru 30 de zile.

Sâmbătă, 23 noiembrie, judecătoarea Maria Tertea a satisfăcut, parțial, solicitarea procurorului Victor Furtună și a aplicat pe numele lui Nicolae Chitoroagă un mandat de arestare pentru 15 zile. Împreună cu Chitoroagă, după gratii a ajuns și nașul său de cununie, Tudor Bodrug, cel care era unul dintre fondatorii, dar și administratorul companiei vizate în dosarul penal.

Dosarul penal, deschis în urma informațiilor dintr-o investigație jurnalistică

Dosarul penal în care este vizat fostul șef al PCCOCS a fost inițiat după ce procurorii anticorupție au anunțat că s-au autosesizat în urma publicării de către portalul anticoruptie.md, gestionat de Centrul de Investigații Jurnalistice, a unei anchete în care se menționa că firma „La Ichel” SRL, fondată de Tudor Bodrug, nașul lui Nicolae Chitoroagă și Mihail Chitoroagă, fratele procurorului, deține o afacere în piscicultură pe teritoriul satului Năpădeni, raionul Ungheni.

„Afacerea constă dintr-o gospodărie piscicolă care cuprinde un bazin acvatic cu o suprafață de 19 hectare, un iaz mai mic și două bazine acvatice pentru producerea puietului. Gospodăria piscicolă este amplasată într-un loc pitoresc, la margine de pădure, pe teritoriul satului Năpădeni, la patru kilometri de satul Curtoaia, localitatea de baștină a lui Nicolae Chitoroagă. Sătenii din Năpădeni te ghidează ușor către gospodăria piscicolă și îți spun că este a procurorului Chitoroagă, care a fost văzut des pe acolo”, scriau jurnaliștii.

PA: „Potrivit martorilor, în spatele afacerii ar sta procurorul Nicolae Chitoroagă”

Procurorii anticorupție au continuat cercetările și au anunțat ulterior că bazinul acvatic are o suprafața de aproximativ 37 hectare și că, „potrivit martorilor, în spatele afacerii ar sta procurorul Nicolae Chitoroagă”.

„În cadrul procesului penal a fost stabilit faptul că nașul de cununie al suspectului, cât și SRL-ul ce-i aparține, au devenit proprietari la mai multe terenuri din preajma bazinului, asupra unora din ele în condiții dubioase. În luna septembrie anul 2018, societatea comercială a devenit proprietarul unui teren cu destinație agricolă de peste 8,8 ha, situat într-o localitate din raionul Ungheni. Un an mai târziu același SRL devine proprietar al unei construcții de 6800 m.p. și la cinci terenuri agricole cu suprafața de peste 42 ha, în altă localitate din același raion. La doi mai 2019 societatea a devenit proprietarul altui teren cu destinație agricolă, cu suprafața de 0,25 ha, situat în a treia localitate din raionul Ungheni, pe care sunt amplasate construcții agroindustriale cu suprafața de peste 300 m.p., estimate la valoarea de peste 200 mii de lei. În perioada anilor 2016-2018 pe unul din terenurile menționate supra a fost construită o vilă cu suprafața exterioară de 551,4 m. p., valoarea căreia a fost evaluată la 2,88 milioane de lei. La fel, vila menționată, a fost racordată la energie electrică, valoarea de bilanț a căreia este de 897,1 mii de lei lei”, anunțau procurorii.

Aceștia au făcut referire și la declarațiile de avere și interese ale procurorului Chitoroagă, menționând că, în perioada anilor 2012 – 2018, familia acestuia a obținut venituri în sumă de 1,99 milioane de lei. „Prin urmare, valoarea bunurilor achiziționate în perioada anilor 2014 – prezent, depășește cu aproximativ 1,7 milioane de lei, fără a se ține cont de valoarea de piață a bunurilor, veniturile legale indicate în declarațiile de avere și interese personale”, precizau reprezentanții PA.

Avocat: „Este averea pe care a acumulat-o împreună cu un verișor de-al său”

L-am întrebat pe Victor Furtună, procurorul care gestionează cauza penală în privința lui Nicolae Chitoroagă, dacă în dosar există probe care demonstrează că Tudor Bodrug și Mihail Chitoroagă nu și-ar fi permis, din veniturile declarate oficial în ultimii ani, achizițiile atribuite lui Nicolae Chitoroagă. „Nu pot să vă dau așa informații. Este principiul nevinovăției. Nu toate persoanele au fost încă audiate. Cred că e suficientă informațiile din comunicatul de presă. Dl Bodrug și dl Chitoroagă au statut de învinuiți. Restul persoanelor nu vă putem spune ce statut au și ce va fi mai departe. Vinovăția nu și-o recunosc”, a precizat Victor Furtună.

Deși instanța a dispus ca ambii învinuiți să fie duși la P-13, la solicitarea procurorilor, aceștia au rămas în izolatorul CNA.

Iurie Tabarcea, avocatul lui Nicolae Chitoroagă, tot el și unul din avocații judecătorilor Ion Druță și Oleg Sternioală, anchetați în alte dosare, inițiate în această perioadă, nu a răspuns la apelurile ZdG. În schimb, Vadim Oltu, avocatul lui Tudor Bodrug susține că, clientul său pledează nevinovat.

„Pledează nevinovat, iar noi o să încercăm să probăm asta. Este compania lui (La Ichel, n.r.). Compania o deține de foarte mult timp împreună cu un verișor de-al său. Cum repartizează, ce fac, e treaba lor, iar în continuare, organul de urmărire penală o să identifice și o să constate că este altceva decât ceea ce i se impută. El pledează, categoric, nevinovat. Persoana a acumulat averea pe care o are pe parcursul a foarte mulți ani de zile. El este un pensionar, dar toată viața a muncit. Ambii administrau compania. El este unul din asociați. Ei dețin această companie de mai mult timp. Conform declarațiilor dlui Bodrug, Nicolae Chitoroagă nu are nicio atribuție la această avere. Este averea pe care a acumulat-o el împreună cu un verișor de-al său, așa cum este și în documente”, a menționat Oltu, solicitat de ZdG.

Maria Arteomov, primara satului Năpădeni, pe teritoriul căruia se află câteva terenuri și bazinul acvatic atribuit de procurori lui Nicolae Chitoroagă. „L-am văzut (pe Nicolae Chitoroagă, n.r.) doar la televizor. În realitatea nu l-am văzut niciodată. Niciodată nu a apelat cu vreo cerere, nici cu telefoane nu a intervenit. Nici vocea măcar nu i-o știu. Firma era gestionată de dl Tudor Bodrug, care e din satul Curtoaia. La noi firma nu are așa multe proprietăți, un iaz în arendă și au cumpărat câteva terenuri. Altceva nu are nimic”.

Cine sunt persoanele vizate în cauza penală

Compania „La Ichel” SRL a fost fondată în anul 2006. Are un capital social de 687 miii de lei, iar datele de la Agenția Servicii Publice arată că Tudor Bodrug deține o cotă de 25,16%, iar Mihail Chitoroagă o cotă de 74,83%. Compania are activități declarate în piscicultură, diverse genuri de comerț și restaurante. Firma are adresa juridică în casa din Stăuceni a familiei Bodrug.

Tudor Bodrug (65 de ani) este nașul de cununie al procurorului Nicolae Chitoroagă și verișor cu frații Chitoroagă. Acesta locuiește într-o casă la sol din Stăuceni, mun. Chișinău. Este originar din s. Curtoaia, la fel ca și frații Chitoroagă.

Mihail Chitoroagă

Mihail Chitoroagă (59 de ani) este fratele procurorului Nicolae Chitoroagă. Acesta locuiește într-un apartament din Chișinău. Pe lângă calitatea de fondator la compania „La Ichel” SRL, acesta deține și o întreprindere individuală care-i poartă numele.

Nicolae Chitoroagă este procuror din anii ’90, iar după fondarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, actualul CNA, a fost şeful Direcţiei Urmărire Penală a instituţiei. După ce a deținut mai multe funcții importante în Procuratura Generală, din 2016 și până în iunie 2019 a condus PCCOCS.

Nicolae Chitoroagă (dreapta) a câștigat anterior concursul pentru suplinirea funcției de șef al PCCOCS, în luptă cu Alexandru Rață (c) și Aurel Burlacu (s)

Voci din interiorul Procuraturii Generale susțineau anterior că, de fapt, Chitoroagă ar fi fost cel care conducea, de facto, Procuratura Generală în ultimii ani. Și-a dat demisia din funcția de conducere pe care o deținea la PCCOCS în luna iunie, după schimbarea guvernării și a plecat, până în februarie 2020, în concediu. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, Chitoroagă a indicat un apartament de 144 m.p., despre care ZdG a constatat că se află în sectorul Botanica al capitalei și o cotă parte dintr-o altă locuință, de 53 m.p. Chitoroagă a declarat un singur automobil, Toyota, aflat în posesie din anul 2007, an în care a fost a și fost fabricat.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. „Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.