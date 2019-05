DOC/ Cum au motivat judecătorii de la Curtea de Apel nevinovăţia ex-deputatului Țuţu în dosarul crimei din Codrii Orheiului

Fostul deputat Constantin Țuțu a fost doar un martor întâmplător al evenimentelor din 28 aprilie 2012, atunci când un om, Alexei Veretca, a fost omorât într-un schimb de focuri, iar prietenul său, Iurie Matcovschi a fost rănit. Țuțu a încercat să aplaneze conflictul și a evitat rănirea altor persoane, scoțând arma din buzunar și efectuând câteva focuri în sus. Concluzia aparține judecătorilor Curții de Apel Chișinău și se regăsește în motivarea deciziei instanței de apel în dosarul crimei din Codrii Orheiului.

ZdG a scris anterior că un singur inculpat din dosarul morții lui Alexei Veretca din Codrii Orheiului de acum 7 ani urmează să execute 8 ani de pușcărie. Fostul deputat, Constantin Țuțu, dar și ceilalți inculpați, printre care și un polițist, învinuiți de huliganism și neglijență în serviciu, au fost declarați nevinovați. Curtea de Apel (CA) Chișinău a pus punct în acest dosar, la 7 ani de la producerea crimei și după doi ani și jumătate de examinare, în lipsa succesoarei victimei sau a avocatului care le reprezintă interesele.

Ultima ședință din dosarul crimei de pe teritoriul restaurantului „Doi Haiduci” din Codrii Orheiului a avut loc la CA Chișinău, miercuri, 17 aprilie. Între timp, a apărut și documentul prin care judecătorii Silvia Vrabii, Stelian Teleucă și Mihail Diaconu și-au motivat decizia.

„Partea vătămată este frapată de modul cum s-au prezentat faptele şi probele”

În apelul depus de succesoarea părții vătămate, avocații au reclamat faptul că prima instanță a luat o decizie incorectă, dar și felul cum au acționat procurorii care au condus urmărirea penală pe caz.

„Partea vătămată este frapată de modul cum s-au prezentat faptele şi probele de procuratură. Acuzatorul de stat a prezentat cauza superficial şi în mod arbitrar. Depoziţiile inculpaţilor că au tras în aer sunt nişte aberaţii depuse în instanţa de judecată cu scopul de a se eschiva de la răspundere penală bine meritată pentru omorul intenționat. Suntem îngrijorarați de faptul cum a fost examinată prezenta cauză și frapați că instanţa de judecată a ignorat toate probele, bunul simţ şi buna credință. Instanţa de judecată a pus în baza sentinţei de achitare numai declaraţiile aberante ale inculpaţilor precum că ei s-au apărat. Instituția autoapărării nu poate fi invocată de atacatorii, în situaţia când inculpaţii au atacat victima cu scopul de a o omorî şi jefui”, se menționează în apelul depus de succesoarea părții vătămate.

Și procurorii au cerut, la Apel, pedepse mai aspre: 16 ani pentru Ion Corcodel, cel care a fost pedepsit cu 8 ani de închisoare de prima instanță și câte 7 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu și ceilalți participanți la incident, achitați anterior de Judecătoria Orhei.



Foto: agora.md

Colegiul Penal însă, după ce i-a audiat pe inculpați, a decis că, doar Ion Corcodel se face vinovat de faptul că a tras în victimă. Totodată, din motivarea deciziei, judecătorii constată că, de fapt, victima, Alexei Veretca ar fi inițiat conflictul și ar purta o mare parte din vină. „Colegiul penal analizând și apreciind declarațiile martorilor sus indicați prin prisma prevederilor Codului de procedură penală al R. Moldova, din punct de vedere al pertinenții, concludenții și utilității lor le apreciază ca fiind veridice și utile, din care instanța reține circumstanțele constatate de prima instanță”, precizează judecătorii.

Țuțu: „A scos arma din buzunar şi a efectuat câteva focuri în sus”

Aceștia au apreciat drept veridice inclusiv declarațiile lui Constantin Țuțu, care a spus că, după ce a auzit câteva împușcături și strigătul lui Ion Corcodel, „pentru a aplana situaţia şi a evita rănirea altor persoane, a scos arma din buzunar şi a efectuat câteva focuri în sus”. Ulterior, Țuțu a menționat că a mers acasă, în Bacioi, unde a pus arma utilizată în safeu, iar pe parcursul investigațiilor, poliția a ridicat safeul cu tot cu armă. El a mai adăugat că, „după cele întâmplate, nu a fost reţinut de poliţie, a mers benevol la procuratură și nu ţine minte exact data când a dat primele declarații”. De fapt, Constantin Țuțu a fost de negăsit imediat după incident, pe numele său fiind eliberat mandat de arestare. El a apărut abia după ce magistraţii i-au schimbat măsura preventivă, Ţuţu fiind trimis mai întâi în arest la domiciliu, ulterior fiind lăsat în libertate, sub control judiciar.



Ion Corcodel a fost condamnat la 8 ani de închisoare, iar Constantin Țuțu a fost achitat

„Instanța de apel relevă că, din probele anexate la dosar nu s-a stabilit că inculpaţii ar fi comis infracțiunile imputate lor, însă, Colegiul reiterează că din materialul probator s-a stabilit cu certitudine că inculpatul Corcodel Ion a comis omorul unei persoane”, menționează judecătorii, care ulterior, afirmă că, de fapt, Țuțu și Oleg Pruteanu, nașul său, ar fi fost, de fapt, victime. „În timpul manevrelor de blocare a autoturismului „Jeep”, Veretca Alexei şi partea vătămată Iurie Matcovschi au ignorat faptul punerii în pericol a două persoane – inculpaţii Pruteanu Oleg şi Ţuţu Constantin, care se aflau în calea mașinii, aceste circumstanțe fiind confirmate prin declarațiile ultimilor doi inculpați, depozițiile cărora sunt susținute și coroborează cu declaraţiile martorilor audiați”, motivează judecătorii, care îi aduc mai multe acuzații victimei, Alexei Veretca.

Judecătorii: „Au fost efectuate împuşcături în sus nu din motive huliganice”

„De asemenea, Colegiul stabilește indubitabil că acuzarea în partea în care s-a imputat că inculpaţii în prezenta speță „în scopul reglării unui conflict apărut între învinuitul Andriţco Radu şi Veretca Alexei în scopul răfuielii fizice cu ultimul, au întocmit un plan criminal”, nu şi-a găsit confirmare, or din probele cercetate s-a stabilit cu certitudine că inculpaţii au venit în alte scopuri decât cele indicate în actul de învinuire la localul „Safari”, respectiv, ei nu au știut despre faptul că, Veretca Alexei, prin intermediul părţii vătămate Iurie Matcovschi în scop de a regla o situație de conflict în care era implicată victima Veretca Alexei, a planificat cu inculpatul Cojocaru Vasile o întâlnire la o zonă de agrement amplasată în apropierea or. Orhei. Se reține că au fost efectuate împuşcături în sus nu din motive huliganice, ci în scop de a stopa şi curma acţiunile ilegale ale lui Veretca Alexei, ca efect al atacului din partea lui asupra inculpaţilor. Contrar învinuirii s-a stabilit că inculpaţii au avut intenția și dorința ca prin acţiunile lor să stopeze acţiunile ilegale ale lui Veretca Alexei şi părţii vătămate Iurie Matcovschi, pentru preîntâmpinarea lezării vieţii şi sănătăţii persoanelor prezente în locul petrecerii evenimentelor, care erau agresate de ultimii”, argumentează judecătorii de la CA Chișinău. Decizia acestora este executorie, dar poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție.



Iurie Matcovschi a aflat de la ZdG despre decizia luată de instanța de judecată în dosar. Bărbatul susține că nu s-a mai prezentat la ultimele ședințe, pentru că nu mai avea puteri, după ce, primele ședințe din dosar erau amânate constant.

„Nu găsesc cuvinte ca să spun ce simt. Sigur că nu sunt mulțumit de decizia luată”, a precizat Matcovschi, susținând că imaginile video de la locul crimei, care nu au fost examinate în instanță, arată, de fapt, adevărul.

Tatiana Veretca, soția lui Alexei Veretca, este plecată de mai mulți ani în Italia, la muncă. Ea a fost reprezentată în proces de un avocat, care însă nu s-a prezentat la ultimele ședințe după ce a depus o cerere prin care a cerut ca dosarul să fie examinat în lipsa sa Apărătorul ne-a anunțat că soția lui Alexei Veretca a decis să nu fie făcute comentarii pe marginea cazului.