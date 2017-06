Vale­riu Bala­ban, fost pro­cu­ror gene­ral al R. Mol­do­va în 2003-2007, împre­u­nă cu alte şase per­soa­ne, cinci din­tre care – foşti sau actu­ali anga­ja­ţi ai Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le, au ajuns după gra­tii, după ce pro­cu­ro­rii şi ofi­ţe­rii anti­co­ru­pţie au des­chis un dosar penal pri­vind depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, în tranza­cţia de achi­zi­ţio­na­re pen­tru sedi­ul Pro­cu­ra­tu­rii a unui imo­bil la un preţ supra eva­lu­at şi con­trac­ta­rea lucră­ri­lor de recon­stru­cţie a aces­tu­ia cu gra­ve aba­teri de la lege. Pe lân­gă res­pon­sa­bili de la Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, după gra­tii a ajuns şi direc­to­rul com­pa­niei „Biox-Comerţ”, fir­mă afla­tă într-un liti­giu inter­mi­na­bil cu Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă. „Anii 30 s-au întors. Ne uităm şi rămâ­nem por­tret de un ast­fel de com­por­ta­ment. Pre­siu­ne cura­tă”, susţi­ne Roman Balan, unul din­tre fon­da­to­rii „Biox-Comerţ”, acu­za­ții res­pin­se însă de acu­za­to­rul de stat care ges­tio­nea­ză dosa­rul penal.

Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă (PG) anu­nţa, acum câte­va zile, că Vale­riu Bala­ban, ex-procuror gene­ral, ar fi dis­pus, în 2005, cum­pă­ra­rea clă­di­rii nefi­ni­sa­te din str. Ale­xan­dru cel Bun, 100, la un preţ de 9 mili­oa­ne de lei, deşi preţul real, con­form ulti­mei eva­luări, con­sti­tu­ia puţin pes­te 2,5 mili­oa­ne de lei. PG susţi­ne că tranza­cţia s-a pro­dus în lip­sa unei lici­ta­ţii publi­ce şi în lip­sa docu­men­ta­ţi­ei de pro­iect, veri­fi­ca­te şi auto­ri­za­te cores­pun­ză­tor. PG pre­ci­zea­ză că, după achi­zi­ţie, dis­pu­nând de con­clu­zi­i­le expe­rţi­lor care ates­tau vicii gra­ve ale edi­fi­ci­u­lui pro­cu­rat, în lip­sa unui pro­iect de recon­stru­cţie auto­ri­zat şi a actu­lui de eva­lu­a­re a lucră­ri­lor, mem­brii gru­pu­lui pen­tru lici­ta­ţie, con­sti­tu­it prin ordi­nul lui Bala­ban, au desem­nat un agent eco­no­mic în cali­ta­te de antre­pre­nor gene­ral pen­tru recon­stru­cţie. Atunci, Bala­ban a sem­nat cu aces­ta con­trac­tul de antre­pri­ză, ignorând pre­ve­de­ri­le lega­le, ast­fel că, în total, din buge­tul de stat au fost achi­ta­te pes­te 18,8 mili­oa­ne de lei, blo­cul nefi­ind fina­li­zat nici până astăzi. „Mai mult, PG a fost atra­să de către agen­tul eco­no­mic într-un liti­giu civil, în care se pre­tin­de înca­sa­rea din con­tul insti­tu­ţi­ei a pes­te 6 mili­oa­ne de lei, pen­tru pre­tin­se lucrări efec­tu­a­te, dar nea­chi­ta­te. De fapt, cir­cum­stanţe­le lega­te de liti­gi­ul civil au ser­vit drept temei pen­tru ini­ţi­e­rea inves­ti­ga­ţi­i­lor şi por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le”, spun pro­cu­ro­rii.

CCRM constata încălcări încă în 2007 şi 2010

Ce nu spu­ne însă PG e că, des­pre aceas­tă clă­di­re, pre­sa, dar şi Cur­tea de Con­turi a R. Mol­do­va (CCRM), au vor­bit încă în 2010. Ast­fel, în rapor­tul audi­tu­lui regu­la­ri­tă­ţii pe anul 2009 şi uti­li­ză­rii mij­loa­ce­lor finan­ci­a­re publi­ce în 2007-2008 la PG, audi­to­rii au con­sta­tat că în 2005-2009, din buge­tul de stat, din con­tul inves­ti­ţi­i­lor capi­ta­le, au fost alo­ca­te 28,3 mili­oa­ne de lei pen­tru pro­cu­ra­rea şi reno­va­rea clă­di­rii nefi­na­li­za­te, ampla­sa­tă pe str. Ale­xan­dru cel Bun, 100. CCRM sta­bi­lea atunci că PG, încăl­când pre­ve­de­ri­le Legii pri­vind cali­ta­tea în con­stru­cţii, „n-a asi­gu­rat rea­li­za­rea inves­ti­ţi­i­lor la recon­stru­cţia clă­di­rii nefi­na­li­za­te prin atin­ge­rea exi­genţe­lor refe­ri­toa­re la cali­ta­tea con­stru­cţi­ei şi că pro­ce­sul de pro­cu­ra­re, exper­ti­za­re şi pro­iec­ta­re, de deter­mi­na­re a antre­pre­no­ru­lui pen­tru efec­tu­a­rea lucră­ri­lor de recon­stru­cţie a clă­di­rii nefi­na­li­za­te, pro­cu­ra­tă pen­tru PG, s-a deru­lat cu erori şi difi­cul­tă­ţi, care au influ­enţat nega­tiv asu­pra modu­lui de uti­li­za­re a mij­loa­ce­lor buge­ta­re”.

CCRM mai sta­bi­lea că con­trac­ta­rea lucră­ri­lor de recon­stru­cţie s-a efec­tu­at cu încăl­ca­rea legii, în lip­sa docu­men­ta­ţi­ei de pro­iect, însoţi­tă de cal­cu­le de deviz, apro­ba­te şi exper­ti­za­te cores­pun­ză­tor. La fel, audi­to­rii au ajuns la con­clu­zia că, „nere­gu­la­men­tar au dema­rat şi lucră­ri­le de recon­stru­cţie, demo­la­re şi con­so­li­da­re, în lip­sa devi­zu­lui de chel­tu­ieli şi a docu­men­ta­ţi­ei de pro­iect, însoţi­tă de cal­cu­le, apro­ba­te şi exper­ti­za­te în modul sta­bi­lit, încălcându-se cadrul legi­sla­tiv care regle­men­tea­ză achi­zi­ţi­i­le publi­ce”. În rapor­tul CCRM se mai menţio­na că pen­tru pri­ma dată la subiect, insti­tu­ţia de audit se pro­nun­ța încă în 2007.

Agent economic: „Au zis, vreţi bani? Na-vă”

Pro­cu­ra­rea clă­di­rii nefi­na­li­za­te cu supra­fa­ţa de 5600 m.p. a avut loc la 15 mar­tie 2005, în teme­iul con­trac­tu­lui sem­nat de PG, repre­zen­ta­tă de pro­cu­ro­rul gene­ral, Vale­riu Bala­ban şi SA „Con­stru­cţii Soci­a­le şi Civi­le „Con­so­ci­vil”, repre­zen­ta­tă de Arse­nie Unti­lov. În con­tract era sti­pu­lat că imo­bi­lul era fina­li­zat în pro­porţie de 73,7%, preţul achi­zi­ţi­ei fiind de 9 mili­oa­ne de lei. Ulte­ri­or, pen­tru rea­li­za­rea lucră­ri­lor de recon­stru­cţie, de con­stru­cţie şi montaj, în mai 2006, a avut loc o lici­ta­ţie câş­ti­ga­tă de „Biox-Comerţ”, care urma să pri­meas­că 17 mili­oa­ne de lei, pen­tru fina­li­za­rea lucră­ri­lor în 24 de luni. Ime­di­at, însă, au apă­rut pro­ble­me. După deter­mi­na­rea antre­pre­no­ru­lui, rapor­tul de exper­ti­ză, întoc­mit de fos­ta Dire­cţie Veri­fi­ca­re şi Exper­ti­za­re a Pro­iec­te­lor de Con­stru­cţie abia după pro­cu­ra­rea imo­bi­lu­lui de PG, a fost supli­nit cu alte reco­man­dări pri­vind nece­si­ta­tea con­so­li­dă­rii clă­di­rii. Ast­fel, au apă­rut chel­tu­ieli noi, care au dat pes­te cap cal­cu­le­le ini­ţi­a­le, iar în final, între „Biox-Comerţ” şi PG au apă­rut mai mul­te neînţe­legi, care au pro­vo­cat mai mul­te liti­gii. Unul din­tre aces­te liti­gii se află şi azi pe rol la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău, iar Roman Balan, unul din­tre fon­da­to­rii „Biox-Comerţ”, susţi­ne, într-o decla­ra­ţie pen­tru ZdG, că anu­me acest liti­giu ar sta la baza reţi­ne­rii admi­nis­tra­to­ru­lui fir­mei, Ion Balan. În dosar, pe lân­gă Ion Balan şi Vale­riu Bala­ban, au mai fost reţi­nu­te alte cinci per­soa­ne, foşti sau actu­ali anga­ja­ţi ai PG, inclu­siv Tudor Sau­ca, fost con­ta­bil şef al insti­tu­ţi­ei.

„Sun­tem învi­nui­ţi că pro­cu­ro­rul a cum­pă­rat, dar noi am fost cei care am forţat fac­to­rii de deci­zie să facă niş­te lucruri. Nu am văzut încă oameni seri­oşi, în afa­ră de câţi­va domni­tori ai Mol­do­vei, care să poa­tă influ­enţa pro­cu­ro­rul gene­ral. Anii 30 s-au întors. Ne uităm şi rămâ­nem por­tret de un ast­fel de com­por­ta­ment. Cura­tă pre­siu­ne”, susţi­ne Roman Balan, unul din­tre fon­da­to­rii „Biox-Comerţ”. El mai spu­ne că „sunt ferm con­vins că reţi­ne­rea admi­nis­tra­to­ru­lui e din cau­za liti­gi­u­lui cu PG. Alte moti­ve nu văd. Au zis, vreţi bani? Na-vă. Apro­po, în liti­gi­ul cu PG cerem patru mili­oa­ne de lei şi nu şase, cum se zice în comu­ni­cat. Cele patru mili­oa­ne pe care le cerem se regă­sesc în pro­ce­se­le ver­ba­le pe care PG nu le-a sem­nat. Avem două exper­ti­ze de la Inspe­cţia de Stat în Con­stru­cţii şi un act de con­trol de la CNA, care con­fir­mă cifre­le. Dar, la noi…. În urma con­trac­tu­lui am pri­mit vreo 14 mili­oa­ne de lei, dar am efec­tu­at lucrări de 18 mili­oa­ne. De ce nu a fost ter­mi­na­tă clă­di­rea? Pen­tru că pro­cu­ro­rii nu au şti­ut ce vor să facă. Nu au şti­ut ce vor să fie aco­lo”, zice Roman Balan.

Untilov: Ei m-au presat foarte mult

Deşi pro­cu­ro­rii susţin, în comu­ni­ca­tul remis, că preţul imo­bi­lu­lui cum­pă­rat de Vale­riu Bala­ban a fost supra­e­va­lu­at, Arse­nie Unti­lov, admi­nis­tra­to­rul „Con­so­ci­vil”, cea care l-a vân­dut în 2005, are altă pozi­ţie. „Clă­di­rea asta a fost eva­lu­a­tă la 2,5 mili­oa­ne până la cri­za din 1998. Dar, după cri­ză, leul s-a deva­lo­ri­zat. În plus, în cele 2,5 mili­oa­ne de atunci nu era inclus TVA-ul. În preţul de 9 mili­oa­ne era inclus şi TVA-ul, iar aproa­pe 2 mili­oa­ne din tranza­cţie au ajuns la stat. Preţul clă­di­rii de 7,5 mili­oa­ne, care avea un grad de fina­li­za­re de 76%, e unul deo­se­bit de mic. Cam 100 USD pen­tru un m.p. Ei m-au pre­sat foar­te mult. Atunci, acest imo­bil cos­ta mult mai mult”, susţi­ne Unti­lov. El spu­ne că a fost audi­at de pro­cu­rori, oferindu-le ace­lea­şi infor­ma­ţii.

La rân­dul său, Dorin Com­pan, pro­cu­ro­rul care ges­tio­nea­ză cau­za, susţi­ne că dosa­rul e unul corect. „Am por­nit dosa­rul pe depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu. Repre­zen­tan­tul agen­tu­lui eco­no­mic este doar com­pli­ce aco­lo. Să fi fost răz­bu­na­re, tre­bu­ia să fie doar dum­ne­a­lui, dar aşa, uitaţi-vă câţi reţi­nu­ţi sunt. În comu­ni­ca­tul de pre­să e scris că fir­ma a înce­put lucră­ri­le în lip­sa unui pro­iect. Cum tu, ca agent eco­no­mic, să te apuci de lucra­re când nu ai nimic?”, zice Com­pan. Între­bat de ce dosa­rul devi­ne public abia în 2017, deşi CCRM a vor­bit des­pre nere­guli încă în 2007, Com­pan a menţio­nat: „Dosa­rul nu este foar­te vechi. Dosa­rul este por­nit pe 27 ianu­a­rie, curent. S-au acu­mu­lat pro­be, nu putem din pod să por­nim, pur şi sim­plu. Pe fap­tul escro­che­ri­ei şi însu­şi­rii sume­lor de bani de către agen­tul eco­no­mic a fost por­nit dosar încă în 2008. Să nu încer­ce d-lui cum­va să insi­nu­e­ze că îl pre­săm, pen­tru că dosar în pri­vinţa agen­tu­lui eco­no­mic este por­nit de mult”, spu­ne pro­cu­ro­rul care instru­men­tea­ză dosa­rul.

UPDATE:

Procuraturatură Generală despre litigiu

Mar­cel Dimi­traș: șeful inte­ri­mar al Sec­ți­ei repre­zen­ta­re în pro­ce­du­ri­le non-penale și impli­men­ta­re CEDO în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le sus­ți­ne că Roman Balan, fon­da­to­rul fir­mei „Biox-Comerț” nu are drep­ta­te atunci când spu­ne că suma liti­gi­u­lui nu este de 6 mili­oa­ne de lei, așa cum PG pre­ci­za în comu­ni­ca­tul de pre­să.

„Pro­ba­bil cei de la „Biox-Comerț” pro­ba­bil s-au rătă­cit prin mate­ri­a­le­le dosa­ru­lui, pen­tru că ei au ini­țiat pro­ce­sul prin 2012. Ei ini­țial au vrut o sumă, vreo 3 mili­oa­ne și ceva, inclu­siv 1,45 mili­oa­ne de lei pen­tru mate­ri­a­le­le de con­struc­ție pe care ei le invo­că. Ulte­ri­or, după niș­te exper­ti­ze, ei au modi­fi­cat cerin­țe­le în par­tea ce ține de înca­sa­rea dato­ri­ei. Mate­ri­a­le­le de con­struc­ție rămân la ace­eași sumă, 1,45 de mili­oa­ne, iar suma pri­vind înca­sa­rea dato­ri­ei a ajuns la 4,51 de mili­oa­ne. Ei când au zis că liti­gi­ul e de vreo 4 mili­oa­ne au omis suma pe care o cer pen­tru mate­ri­a­le­le de con­struc­ție, pen­tru că în cere­rea ini­ția­lă, de bază, figu­rea­ză două cape­te: înca­sa­rea dato­ri­ei, la pro­priu, dar al doi­lea capăt de cere­re figu­rea­ză aces­te mate­ri­a­le de con­struc­ție, care, noi le-am trans­mis lor, aten­ție, „în folo­sin­ță tem­po­ra­ră”. Cum ar fi asta, vă ima­ginți? E ca și cum eu dvs v-aș trans­mi­te o sti­clă de apă în folo­sin­ță tem­po­ra­ră. Per total, liti­gi­ul este pen­tru suma de 5,9 mili­oa­ne, prac­tic ace­le 6 mili­oa­ne care figu­rea­ză în comu­ni­ca­tul PG”, punc­tea­ză repre­zen­tan­tul PG.

Dimi­traș pre­ci­zea­ză că nu doreș­te să dis­cu­te pe mar­gi­nea liti­gi­u­lui propriu-zis, pen­tru că des­pre exis­ten­ța sau ine­xis­ten­ța dato­ri­ei ar tre­bui să se pro­nun­țe insta­ța de jude­ca­tă. „Noi con­si­de­răm că lucră­ri­le pen­tru care ei soli­ci­tă banii nu s-au efec­tu­at, el con­si­de­ră că s-au efec­tu­at. Sunt niș­te rapoar­te de exper­ti­ză nu chiar cla­re”, zice Dimi­traș. „Clă­di­rea e așa cum o vedeți în foto­gra­fii. Aco­lo ceva lucrări s-au făcut, dar instan­ța tre­bu­ie să se expu­nă”, con­chi­de pro­cu­ro­rul.

