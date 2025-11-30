Argint și bronz pentru R. Moldova la competiția de judo Grand Slam 2025, organizată la Abu Dhabi
Judocanii Mihail Latășev și Victor Sterpu au cucerit două medalii la competiția de judo Grand Slam de la Abu Dhabi 2025, anunță Olympic Moldova.
Judocanul Mihail Latîșev (90 kg) a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi, duminică, 30 noiembrie. El a dispus de bulgarul Boris Georgiev, estonianul Klen Kaljulaid, sârbul Nemanja Majdov şi azerul Murad Fatiyev.
„În finală, Mihail Latîșev a fost învins de dublul campion olimpic, georgianul Lasha Bekauri”, potrivit comunicatului Olympic Moldova.
Pe 29 noiembrie, judocanul Victor Sterpu a cucerit medalia de bronz la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi. El a repurtat 4 victorii în categoria de greutate 81 kg, cu Magamed Borchashvili (Austria), Dimitri Gochilaidze (Georgia), Gadzidavud Gasanov (Bahrain) și Timo Cavelius (Germania).
„El a pierdut în semifinale în fața viitorului câștigător al categoriei 81 kg, canadianul Francois Drapeau”, potrivit Olympic Moldova.