Ziua Vic­to­ri­ei în al Doi­lea Răz­boi Mondi­al, pen­tru une­le popoa­re care au făcut par­te din fos­ta URSS, se aso­ci­a­ză cu eve­ni­men­te­le tra­gi­ce de depor­ta­re forţa­tă. Con­form esti­mă­ri­lor spe­cia­li­ş­ti­lor, în anii ’30 — ’40, din fos­te­le repu­blici sovi­e­ti­ce au fost depor­ta­ţi mai mult de 6 mili­oa­ne de oameni. Numă­rul celor depor­ta­ţi din Basa­ra­bia e de ordi­nul zeci­lor de mii. Unii au murit pe drum, alţii au tre­cut prin boli, chi­nuri, munci sil­ni­ce, repre­siuni. Cei mai noro­coşi au reu­şit să se întoar­că aca­să, unde îi aştep­ta stig­ma de „duş­man al popo­ru­lui”, cu toa­te con­se­cinţe­le.

Teo­do­sia Cozmin avea 7 ani când a fost ares­tat tatăl ei, în mai 1945. Moti­vul ares­tă­rii – ar fi cola­bo­rat cu auto­ri­tă­ţi­le româ­ne, până la ane­xa­rea Basa­ra­biei, când acest teri­to­riu era par­te lega­lă a Româ­ni­ei. Noi­le auto­ri­tă­ţi sovi­e­ti­ce, care au ane­xat Basa­ra­bia, ţin­teau în pri­mul rând inte­lec­tu­a­lii: învă­ţă­to­rii, pre­o­ţii, pri­ma­rii, pen­tru a-i deni­gra, repri­ma sau chiar a-i eli­mi­na din soci­e­ta­te. Tatăl Teo­do­si­ei Cozmin şi pri­e­te­nul său, Ion Mos­cal­ciuc, erau che­ma­ţi tot mai des la Sovi­e­tul sătesc, struc­tu­ra admi­nis­tra­ti­vă sovi­e­ti­că. Aco­lo, erau anche­ta­ţi până sea­ra târ­ziu.

„De ce să mă otrăvesc, dacă am zile să trăiesc?”

Atunci, Teo­do­sia Cozmin avea 3 surori mai mari şi un fra­te, de câte­va luni. Seri­le, când cei mai mici ador­meau, Teo­do­sia rămâ­nea cu mama şi buni­ca. Să aştep­te. Ele nu se cul­cau până nu venea tatăl, Ghe­or­ghe Cos­min, de la inte­ro­ga­to­riu. „Se întorcea dis­trus. Mama îl între­ba: „Ce-i, Ghe­or­ghe?” „Nu-i nimic, totul va fi bine”, răs­pun­dea el. Nu voia să ne des­cu­ra­je­ze. Mă lua pe mine în bra­ţe şi înce­pea să cân­te o melo­die pe care, se pare, a compus-o chiar el – „Aşa-mi vine une­ori / Să mă otră­vesc să mor, / Dar mai stau şi mă gân­desc: / De ce să mă otră­vesc, / Dacă am zile să tră­iesc?”. Toţi cân­tau şi plân­geau”, îşi amin­teş­te Teo­do­sia, cu ochii înlă­cri­ma­ţi.

Tatăl Teo­do­si­ei a fost cer­ce­tat o lună de zile, apoi l-au dus la închi­soa­rea din Soro­ca. Aco­lo a mai stat o lună, timp în care mama, aca­să, se lup­ta cu „pos­ta­v­ka”, o obli­ga­ţie de a dona sta­tu­lui marea par­te a pro­du­se­lor cere­a­li­ere. Între timp, una din­tre surori şi buni­ca muri­se­ră. Ast­fel, Teo­do­sia rămâ­nea aca­să cu Iaco­baş, fra­te­le cel mai mic, în timp ce „suro­ri­le mer­geau la câmp, iar mama sta zile-n rând să dea vaca la car­ne”. Curând, s-a stins şi fra­te­le cel mai mic. Apoi, a înce­put tifo­sul. În 1946, a urmat foa­me­tea. „Mama se zbă­tea ca peş­te­le pe uscat. Nu aveam nimic în casă, decât niş­te zes­tre pen­tru suro­ri­le mai mari. A vândut-o, ca să ieşim din foa­me­te”, îşi amin­teş­te feme­ia.

Cât tata era la închi­soa­re, mama mai adu­na câte ceva şi mer­gea la Soro­ca pe jos, ca să-i ducă şi lui de mân­ca­re. „Nu o lăsau să trans­mi­tă nimic. Plân­gea şi se aşe­za în genunchi. Nu mai ştim dacă pache­te­le ajun­geau la tata, că nu le orga­ni­zau întâl­niri. Mama, când ple­ca, se uita la închi­soa­re şi tata une­ori o vedea şi îi făcea din mână. Aceas­ta era toa­tă comu­ni­ca­rea lor”, poves­teş­te Teo­do­sia.

În acest an se împli­nesc 76 de ani de la pri­mul val al depor­tă­ri­lor sta­li­nis­te. În noap­tea de 12 spre 13 iunie 1941, mii de per­soa­ne au fost urca­te în vagoa­ne și tri­mi­se în Sibe­ria. Chiar și după 76 de ani de atunci, isto­ri­cii nu cunosc numă­rul exact al oame­ni­lor care au sufe­rit de pe urma repre­siu­ni­lor comu­nis­te, esti­mă­ri­le ridicându-se la câte­va sute de mii de per­soa­ne depor­ta­te în peri­oa­da 28 iunie 1940 – 5 mar­tie 1953.

„Mi s-a încleştat mâna de haina mamei”

1949 se ară­ta a fi un an agri­col bun. Veci­nii şi rude­le mer­geau în câmp, la pră­şit, iar Teo­do­sia rămâ­nea aca­să cu copi­lul suro­rii mai mari. Depă­nând amin­tiri, se opreş­te la acea sea­ră. „Au venit lucră­to­rii din câmp. Mama avea pre­gă­ti­te niş­te buca­te, am stat la masă cu toţii. Pe mine, mă apu­ca­se o tris­teţe groaz­ni­că, ca din senin. M-am aşe­zat pe mar­gi­nea cup­to­ru­lui şi m-am pus pe gân­duri. Mama zice: „Aţi văzut azi pe şosea ce mul­te maşini tre­ceau? Ce s-a stâr­nit?” Cine­va a răs­puns: „Cine ştie, Daria? Maşi­ni­le au tre­bu­ri­le lor”. Apoi, au tot vor­bit, şi-au amin­tit lucruri dintr-ale lor, au spus ban­curi. Cine­va zice, la un moment dat: „Ia ce mult stăm la voi, de par­că mâi­ne n-o să ne vedem”.

Se făcu­se târ­ziu, aşa că mama şi fete­le au aşter­nut pen­tru somn şi au mers la cul­ca­re. Abia aţi­pi­se­ră, când cine­va bătu în uşă. „Mama s-a ridi­cat. Eu dor­meam iepu­reş­te şi m-am tre­zit. Am aler­gat după mama. Recu­nos­cui vocea secre­ta­ru­lui Sovi­e­tu­lui sătesc, care i-a spus mamei să des­chi­dă, să nu se tea­mă. Mama zice: „Dar ce cău­ta­ţi la ora asta?” Era tre­cut de două noap­tea. El zice: „Des­chi­deţi, nu vă temeţi, mă cunoa­ş­teţi doar”. Mama a des­chis. Cum a cră­pat uşa, au năvă­lit mos­ca­lii ruşi”.

Daria Cozmin, văzând că dau năva­lă, le-a zis: „Doam­ne, Dum­ne­ze­u­le, cât se poa­te? V-am dat tot ce-am avut, mi-aţi luat băr­ba­tul de la cinci copii. Acum ce vreţi să lua­ţi? Via­ţa noas­tră?”. Teo­do­sia avea zece ani şi ulti­mii trei îi petre­cu­se în anche­te, repre­siuni, foa­me­te, boli, des­pă­rţi­rea de tata. La acel moment nu mai cre­dea în nimic: „Nu puteam spu­ne un cuvânt, mi s-a încleş­tat mâna de hai­na mamei. Ne-au spus că tre­bu­ie să ple­căm de aca­să, să ne gră­bim, că avem puţin timp”, spu­ne Teo­do­sia Cozmin.

„Oare pentru aceşti eliberatori am învăţat poezii?”

Mama înce­pu­se a săru­ta pereţii, Teo­do­sia se miş­ca cu greu din urma mamei, „de par­că picioa­re­le îmi erau de pia­tră. Ne-au spus să luăm niş­te hai­ne cu noi. Mama i-a rugat să spu­nă unde ne duc, iar ei au refu­zat. Mama cre­dea că ne vor duce la moar­te, avea trei­zeci şi ceva de ani atunci, iar tata a murit la vâr­sta – pe urmă am aflat – de 40 şi ceva, în floa­rea vieţii”. Toţi au fost urca­ţi într-un camion. Era spre dimi­nea­ţă.

„Cum stă­team în piros­trii lân­gă cabi­nă, iar ei cu arme­le asu­pra noas­tră, m-am gân­dit – oare pen­tru aceşti eli­be­ra­tori am învă­ţat poe­zii?”, îşi amin­teş­te Teo­do­sia, la o dis­tanţă de cir­ca 7 dece­nii.

De la casa lor, maşi­na a tre­cut la altă casă şi tot aşa, până s-a încăr­cat. Una din­tre surori, mări­ta­tă la acea vre­me, a vrut să mear­gă cu ele, dar mama i-a stri­gat să fugă. Maşi­na a por­nit spre Flo­reşti, cen­trul raio­nal. Erau cami­oa­ne şi la alte case din sat. Au ajuns la gară. Aco­lo le aştep­ta eşa­lo­nul fero­vi­ar. „Erau mul­te vagoa­ne cu care trans­por­tau vite­le la car­ne. Ne-am luat baga­je­le modes­te şi ne-au gră­bit spre vagoa­ne. Eram în pri­mul vagon de lân­gă loco­mo­ti­vă. Am înce­put să le număr. Ulti­mul vagon nu se vedea”, spu­ne feme­ia. S-a ghe­mu­it în fun­dul vago­nu­lui. Apă­reau mereu alte maşini şi căru­ţe. Vago­nul s-a umplut. Aer puţin. Zăvo­rul – tras. „Ne uitam cu tris­teţe la peron. Sea­ra, tre­nul spre Sibe­ria a por­nit. Care bocea, care stri­ga „să ne scri­eţi, să ştim ce va fi cu voi mai depar­te!”. Curând, tre­nul a tre­cut pe lân­gă satul nos­tru…”, ada­u­gă Teo­do­sia Cozmin.

„Tot oraşul Blagoveşcensk e săpat cu mâinile deportaţilor. Am fost robi”

Îşi amin­teş­te de copi­ii care leşi­nau de căl­du­ră şi de miro­sul greu, apoi de sta­ţii, de tai­ga, de plo­i­le gre­le şi de aştep­ta­rea dure­roa­să. „Aco­lo unde ne-au dus, iar­ba era mai mare decât omul. Ne-au pus în barăci de lemn, unde erau nare – paturi cu două eta­je făcu­te din topor. Fie­că­rei fami­lii i-au dat câte o nară. Au orga­ni­zat lumea pen­tru lucru. Am stat aproa­pe o lună în tai­ga. Sora mea, Euge­nia, a fost para­li­za­tă din cau­za con­di­ţi­i­lor de aco­lo”, reme­mo­rea­ză Cozmin.

După, au fost puse pe lis­tă să fie trans­fe­ra­te în Iaku­tia. Au urcat în tren şi, de obo­sea­lă, au ador­mit. Nu aveau cea­suri şi nici nu şti­au locu­ri­le. Au tre­cut de sta­ţia lor şi au ajuns în Amur­sk, apoi într-un sovhoz din pre­a­j­mă. Au fost repar­ti­za­te în căt­u­nul 4. „Ne-au băgat într-un vagon, în ste­pă. Ne mân­cau ploş­ni­ţe­le, era plin de insec­te. Spre iar­nă, ne-au dus în niş­te barăci. Era atât de frig! Cei maturi mun­ceau la fer­ma de vite din noap­te până-n noap­te, iar copi­ii cău­tau de foc, de mân­ca­re. Am dus-o foar­te greu 3 ani în acel căt­un”.

Apoi a venit un nou ordin: au fost duşi în ora­şul Bla­go­veş­cen­sk pe Amur. „Au eli­be­rat depo­zi­te de la maga­zi­ne, de pe o stra­dă cu mul­te maga­zi­ne. Ne-au dat câte-o nară. Era gro­zav de frig. Când spă­lam pode­le­le, noi, ca copi­ii, des­culţi, făceam lune­cuş şi ne dădeam pe el, că îngheţa apa. Pes­te vre­un an de zile, au făcut niş­te case de lemn şi au dat la fie­ca­re fami­lie câte o oda­ie. Mama nime­ri­se la mun­că la săpat pământ, sora – la con­stru­cţii. Tot ora­şul Bla­go­veş­cen­sk e săpat cu mâi­ni­le depor­ta­ţi­lor, pen­tru cana­li­za­ţii. Era foar­te trist, pri­meau bani mizeri, care abia ajun­geau pen­tru exis­tenţă. Aşa, opt ani am fost robi ade­vă­ra­ţi în Rusia, în acest oraş”, con­chi­de Teo­do­sia Cozmin.

Abia în august 1957 li s-a per­mis să revi­nă în Mol­do­va. Dar nu în pro­pria casă, ocu­pa­tă de sovi­e­tici şi trans­for­ma­tă în gră­di­ni­ţă de copii. Au popo­sit la sora răma­să aca­să. Abia în 1961 au reu­şit să-şi redo­bân­deas­că casa.

„Recuperarea a fost un proces foarte anevoios”

Isto­ri­cul Ion Var­ta este acum direc­to­rul Arhi­vei Naţio­na­le. El a stu­di­at depor­tă­ri­le şi expli­că de ce erau depor­ta­te anu­me per­soa­ne­le şi fami­li­i­le înstă­ri­te. Potri­vit lui Var­ta, anu­me aşa sta­tul sovi­e­tic îşi atri­bu­ia auto­mat bunu­ri­le lor: „Erau cata­lo­ga­ţi „chia­buri”, per­soa­ne care exploa­tea­ză mun­ca năi­mi­tă, care câş­ti­gă din alte acti­vi­tă­ţi, cum ar fi come­rţul. Erau inclu­şi în lis­te­le pros­cri­şi­lor. În mod lapi­dar, le era exa­mi­na­tă „vina”. Urmau depo­se­dă­ri­le abu­zi­ve de bunuri şi depor­ta­rea. Din RSSM au fost depor­ta­te, pe eta­pe, uşor pes­te 80.000 de per­soa­ne. Dese­ori sim­pla pre­zenţă în cali­ta­te de mem­bru pe lis­te­le par­ti­de­lor româ­neşti era un capăt de acu­za­re în baza căru­ia puteai fi depor­tat”.

Până astăzi, nu se cunoa­ş­te un număr al celor care ar fi reu­şit să-şi întoar­că ave­rea. „Nu s-a dus o evi­denţă exac­tă, iar recu­pe­ra­rea a fost un pro­ces foar­te ane­vo­ios. Moti­va­rea a fost că sun­tem un stat sărac, nu avem mij­loa­ce”, ada­u­gă Var­ta. Ast­fel, mulţi din­tre cei întorşi aca­să tre­ceau şi mai trec nepu­tin­cioşi, dimi­nea­ţă de dimi­nea­ţă, pe lân­gă casa şi tere­nu­ri­le lor de altă­da­tă, nere­do­bân­di­te încă.

Trei valuri de depor­tări ale popu­la­ţi­ei din Basa­ra­bia şi nor­dul Buco­vi­nei au zdrun­ci­nat isto­ria etni­ci­lor români din aces­te ţinu­turi. La 12-13 iunie 1941 a avut loc pri­mul val, fiind ridi­ca­ţi cir­ca 30 de mii de oameni. Într-o sin­gu­ră noap­te, cea din 5 spre 6 iulie 1949, au fost depor­ta­te pes­te 35 de mii de per­soa­ne, aces­ta fiind con­si­de­rat cel mai mare val de depor­tări. Cel de-al tre­i­lea val, în cadrul căru­ia au fost ridi­ca­te câte­va mii de oameni, a avut loc la 31 mar­tie – 1 apri­lie 1951. Potri­vit isto­ri­ci­lor, nici până astăzi nu se cunoa­ş­te cifra exac­tă a celor care au avut de sufe­rit de pe urma depor­tă­ri­lor, esti­mă­ri­le fiind de câte­va sute de mii de per­soa­ne depor­ta­te.