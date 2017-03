Suicidul este cauzat de singurătate

În R. Mol­do­va, numă­rul per­soa­ne­lor care îşi pun capăt zile­lor este unul aproa­pe con­stant, tine­rii fiind cei care recurg cel mai des la acest act. În Euro­pa, numă­rul celor care îşi pun capăt zile­lor se redu­ce anu­al cu 30%, pe când în R. Mol­do­va rămâ­ne neschim­bat.

Cele mai frec­ven­te moti­ve ale sui­ci­du­lui în cazu­ri­le ates­ta­te în R.Moldova, potri­vit spe­cia­li­ş­ti­lor, sunt lip­sa comu­ni­că­rii cu părinţii ple­ca­ţi pes­te hota­re, dez­a­mă­gi­ri­le în via­ţa per­so­na­lă, izo­la­rea de soci­e­ta­te etc.

În Chi­şi­nău, fun­cţio­nea­ză un Cen­tru pen­tru Pre­ve­ni­rea Sui­ci­du­lui, „Mirt”, fon­dat de psi­ho­lo­ga Liu­ba Ceban. Timp de patru ani, prin inter­me­di­ul Lini­ei Ver­zi Anti­sui­cid, psi­ho­lo­gi şi volun­ta­ri dis­cu­tă cu per­soa­ne­le afla­te în stă­ri psi­ho­lo­gi­ce com­pli­ca­te, iden­ti­fi­când împre­u­nă solu­ţii. Liu­ba Ceban spu­ne că la Linia Ver­de Anti­sui­cid ape­lea­ză per­soa­ne afla­te în sta­re de des­cu­ra­ja­re, de dez­a­mă­gi­re, de nepu­tinţă. Sunt şi din­tre cei care poa­te nu au gân­du­ri sui­ci­da­re, dar sta­rea lor emoţio­na­lă este pre­ca­ră. „În ast­fel de cazu­ri, ser­vi­ci­ul nos­tru con­tri­bu­ie la pre­ve­ni­rea unor situ­a­ţii sui­ci­da­re”, expli­că spe­cia­lis­ta cen­tru­lui.

„E incorect să spunem că suicidul are o singură cauză. Dar singurătatea e principala”

„Tine­rii se con­frun­tă cel mai des cu pro­ble­me­le spe­ci­fi­ce vâr­stei. Dese­o­ri, sunt pro­ble­me care ţin de rela­ţii, de trau­me­le din tre­cut. Pro­ble­me­le sunt com­ple­xe. De fapt, nici­o­da­tă nu e o sin­gu­ră pro­ble­mă”, spu­ne Liu­ba Ceban. Spe­cia­li­ş­tii susţin că, dacă ar fi să iden­ti­fi­căm o sin­gu­ră cau­ză, atun­ci aceas­ta ar fi sin­gu­ră­ta­tea. E cazul per­soa­ne­lor care nu au cu cine comu­ni­ca, atun­ci când le este foar­te greu.

Dat fiind fap­tul că tine­rii sunt cel mai frec­vent expu­şi unor ast­fel de peri­co­le, Cen­trul de Infor­ma­re şi Docu­men­ta­re pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui soli­ci­tă spe­cia­li­ş­ti de la Cen­trul „Mirt” să se depla­se­ze prin insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ în care au avut loc cazu­ri de sui­cid. „O expe­rienţă nouă şi pen­tru noi, şi pen­tru insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ e de a stu­dia impac­tul unei tra­ge­dii asu­pra altor copii, de a stu­dia modul în care s-au com­por­tat cei impli­ca­ţi în inves­ti­ga­rea aces­tor cazu­ri”, mai spu­ne Liu­ba Ceban.

Deşi psi­ho­lo­gii de la ”Mirt” fac o mun­că com­ple­xă, auto­ri­tă­ţi­le de stat rea­cţio­nea­ză cu apa­tie la soli­ci­tă­ri­le lor. „Am scris mul­te petiţii/cereri. Şi în adre­sa admi­nis­tra­ţi­ei muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău, şi la Guvern, şi la Preşe­dinţie, şi la Par­la­ment. Am fost soli­ci­ta­ţi să le ofe­rim date pen­tru rapoar­te­le pe care le ela­bo­rea­ză, dar nime­ni nu s-a ară­tat inte­re­sat să inves­teas­că, să extin­dem Linia Ver­de, ast­fel încât la acest tele­fon să aibă acces ori­ci­ne, pe gra­tis.”

Persoanele care au supravieţuit suicidului, reabilitate la Spitalul de Psihiatrie

Ali­na Cri­ş­ma­ri, medic la Spi­ta­lul de Psi­hia­trie, spu­ne că per­soa­ne­le care supra­vi­eţu­iesc unor ast­fel de situ­a­ţii au nevo­ie de un curs de rea­bi­li­ta­re. „Dacă per­soa­na este sănă­toa­să, atun­ci rămâ­ne la noi doar câte­va zile, pen­tru pro­ce­du­ri. În stă­ri mai gra­ve, per­soa­ne­le sunt inter­na­te pen­tru mai mult timp, aflându-se sub supra­ve­ghe­rea stric­tă a medi­ci­lor”, pre­ci­zea­ză Ali­na Cri­ş­ma­ri, expli­când că, în urma spi­ta­li­ză­rii, este eva­lu­a­tă sta­rea psi­hi­că a per­soa­nei, fiind iden­ti­fi­ca­tă cau­za ten­ta­ti­vei. „Din moment ce per­soa­na este spi­ta­li­za­tă, este garan­ta­tă con­fi­denţi­a­li­ta­tea tota­lă. Supra­ve­ghe­rea prin dis­pen­sa­ri­za­re se face în cadrul Cen­tre­lor de Sănă­ta­te Men­ta­lă teri­to­ri­a­le, doar cu acor­dul per­soa­nei”, mai spu­ne medi­cul psi­hia­tru.

În R. Mol­do­va, con­form Legii cu pri­vi­re la Sănă­ta­tea Men­ta­lă, spi­ta­li­za­rea are loc doar cu acor­dul per­soa­nei. Doar în cazu­ri rare, când nu conş­ti­en­ti­zea­ză boa­la şi pre­zin­tă peri­col direct pen­tru sine dacă nu i se acor­dă asis­tenţă medi­ca­lă, per­soa­na urmea­ză să fie spi­ta­li­za­tă fără libe­rul ei con­si­mţământ.

Tot­o­da­tă, în ori­ce situ­a­ţie de urgenţă psi­hia­tri­că, per­soa­na este spi­ta­li­za­tă chiar şi în lip­sa poli­ţei de asi­gu­ra­re, bene­fi­ci­ind de asis­tenţă medi­ca­lă pe gra­tis. După exter­na­re, o par­te din medi­ca­men­te­le indi­ca­te pen­tru con­ti­nu­a­rea tra­ta­men­tu­lui sunt com­pen­sa­te.

Ali­na Cri­ş­ma­ri mai spu­ne că, după tra­ta­ment şi rea­bi­li­ta­re, une­le per­soa­ne se res­ta­bi­lesc defi­ni­tiv. Sunt, însă, şi cazu­ri de reci­di­ve, deo­a­re­ce o impor­tanţă majo­ră o au fac­to­rii care au cau­zat ten­ta­ti­va de sui­cid.

Comunicarea – un leac în prevenirea actelor de suicid

Deo­a­re­ce, potri­vit sta­tis­ti­ci­lor, sunt tot mai mulţi tine­rii pre­dis­pu­şi la ten­ta­ti­ve de sui­cid, am con­tac­tat câte­va insti­tu­ţii de învă­ţământ, pen­tru a afla cum evo­lu­ea­ză comu­ni­ca­rea cu tine­rii des­pre ase­me­nea situ­a­ţii. La Lice­ul Teo­re­tic „Ghe­or­ghe Asa­chi”, direc­toa­rea adjunc­tă pen­tru edu­ca­ţie, Ali­o­na Teu­tu, ne-a spus că nu exis­tă cazu­ri care ar ţine de acest liceu, dar pro­bl­mea e impor­tan­tă: „În ulti­mii 10 ani, nu am avut ase­me­nea cazu­ri în insti­tu­ţia noas­tră, dar am cunos­cut un caz al unui copil, trans­fe­rat de la noi la altă insti­tu­ţie, care s-a sinu­cis. Era dintr-o fami­lie bună, nu avea lip­su­ri, pro­ble­ma prin­ci­pa­lă fiind rela­ţia din­tre părinţi şi copil. La ore, inclu­dem subiec­te care ar con­tri­bui la pre­ve­ni­rea sui­ci­du­lui. Întot­dea­u­na, un con­flict poa­te fi reme­di­at doar prin comu­ni­ca­re, prin dife­ri­te teh­ni­ci de lucru”, susţi­ne Ali­o­na Teu­tu, pre­ci­zând că, atun­ci când diri­gin­te­le sau un pro­fe­sor obser­vă că un elev este mai abă­tut, că ascun­de niş­te pro­ble­me inte­ri­oa­re, des­pre care nu vor­beş­te, când e mai puţin comu­ni­ca­tiv, încear­că să intre în situ­a­ţia aces­tui copil, să cunoas­că pro­ble­ma care-l frămân­tă, să-l facă să comu­ni­ce cu cei din jur.

„La liceu, avem psi­ho­log. Atun­ci când diri­gin­te­le sem­na­lea­ză vreo pro­ble­mă, psi­ho­lo­gul lucrea­ză asu­pra cazu­lui. De obi­cei, adre­să­ri­le la psi­ho­log sunt foar­te frec­ven­te”, spu­ne direc­toa­rea adjunc­tă a lice­u­lui.

Am dis­cu­tat şi cu Nadej­da Chi­hai, direc­toa­re adjunc­tă pen­tru edu­ca­ţie la Gim­na­zi­ul din Capa­clia, raio­nul Can­te­mir. „Deşi în ulti­mii 10 ani nu ne-am con­frun­tat cu ast­fel de cazu­ri, orga­ni­zăm dez­ba­te­ri în cadrul ore­lor de edu­ca­ţie civi­că. După ore, adu­năm fete­le din cla­sa a 8-a – a 9-a şi dis­cu­tăm dife­ri­te cazu­ri, pen­tru a pre­ve­ni anu­mi­te tra­ge­dii. Vor­bim şi des­pre sem­ne­le pre­sui­ci­da­re, ast­fel încât copi­ii să le cunoas­că şi să le obser­ve. Ştim că este viral pe inter­net un joc de tris­tă fai­mă. În cadrul adu­nă­ri­lor şi la careu, dis­cu­tăm des­pre aces­te pro­ble­me, pen­tru ca ele­vii să fie pru­denţi cu per­soa­ne­le necu­nos­cu­te de pe reţe­le­le de soci­a­li­za­re, şi nu numai. Din păca­te, nu dis­pu­nem de ser­vi­ci­i­le unui psi­ho­log”, spu­ne Nadej­da Chi­hai. Ea amin­teş­te că au fost cazu­ri când pro­fe­so­rul, prin sfa­tu­ri­le acor­da­te, a putut rezol­va pro­ble­me­le unor copii.

Vorbim despre suicid promovând dragostea de viaţă

„De pe urma unui sui­cid, în mare par­te, ele­vii sunt afec­ta­ţi psi­hic, iar une­le insti­tu­ţii nu pot face faţă aces­tor situ­a­ţii”, susţi­ne Rodi­ca Josa­nu, şefa Secţi­ei Juri­di­ce din cadrul Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei.

„Subiec­tul sui­ci­du­lui tre­bu­ie tra­tat foar­te atent, pen­tru că ori­ce infor­ma­ţie poa­te avea efec­te con­tra­re. Noi încer­căm să vor­bim des­pre sui­cid în sen­sul pro­mo­vă­rii dra­gos­tei de via­ţă. Avem mai mul­te acţiu­ni de com­ba­te­re a feno­me­nu­lui. Avem şi par­te­ne­ri­a­te, şi par­te­ne­ri care ne spri­ji­nă, pen­tru a ajun­ge la fie­ca­re şcoa­lă. Avem câte­va acti­vi­tă­ţi pri­o­ri­ta­re: instru­men­te meto­di­ce, pe care le ofe­rim pro­fe­so­ri­lor, ghi­du­ri care vin în aju­tor, ast­fel încât pro­fe­so­rul care se con­frun­tă cu ase­me­nea cazu­ri să cunoas­că cum să abor­de­ze corect subiec­tul dat, avem trai­nin­gu­ri moti­va­ţio­na­le la care par­ti­ci­pă tine­rii. Nu e nea­pă­rat să folo­sim cuvân­tul sui­cid pen­tru a pro­mo­va încre­de­rea, susţi­ne­rea, supor­tul psiho-emoţional. Avem şi ser­vi­cii de asis­tenţă psiho-pedagogică”, poves­teş­te Rodi­ca Josa­nu.

Datele statistice – neschimbate

Con­form Biro­u­lui Naţio­nal de Sta­tis­ti­că, în anul 2015 s-au înre­gis­trat 400 de cazu­ri de sui­cid. Majo­ri­ta­tea celor care şi-au pus capăt zile­lor au fost băr­ba­ţi matu­ri, fiind urma­ţi de ado­les­cenţi sau copii. Din 2011 până în 2015, numă­rul ten­ta­ti­ve­lor de sui­cid în rân­dul tine­ri­lor a fost de cir­ca 500, numă­rul tine­ri­lor dece­da­ţi fiind de apro­xi­ma­tiv 100 de per­soa­ne, con­form date­lor sta­tis­ti­ce ale Por­ta­lu­lui Guver­na­men­tal al Date­lor Des­chi­se şi MAI. Din­tre tine­ri, cele mai pre­dis­pu­se ten­ta­ti­ve­lor de sui­cid sunt fete­le, apro­xi­ma­tiv 80%. La nivel mondi­al, R. Mol­do­va ocu­pă locul 20 în lume, la capi­to­lul rate­lor sui­ci­da­re.

Daria Rusu, reporteră-stagiară