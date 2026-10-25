LIVE TEXT Un atac masiv cu drone ucrainene a lovit un centru comercial din regiunea Belgorod din Rusia, spun localnicii. Război în Ucraina, ziua 1705

UPDATE 11:00 Un roi masiv de drone ucrainene a atacat regiunea de frontieră rusă Belgorod în noaptea de 25 octombrie, potrivit oficialilor locali și imaginilor martorilor oculari postate pe rețelele de socializare, scrie Kyiv Independent.

Cea mai mare parte a dronelor s-a concentrat asupra unei singure zone din centrul orașului Belgorod, relatează localnicii. Potrivit canalului de monitorizare Exilenova-Plus, ținta a fost complexul comercial MegaGRINN, cel mai mare centru de retail și divertisment din Belgorod.

MegaGRINN acoperă o suprafață de peste 163 de mii de metri pătrați și găzduiește peste 200 de magazine, precum și un supermarket, un cinematograf și restaurante. Facilitatea a fost închisă și goală de vizitatori în timpul atacului de noapte.

Locuitorii locali au raportat, de asemenea, un incendiu în curtea unui complex rezidențial din zonă.

Cartierul General Operațional al Regiunii Belgorod a confirmat un „atac masiv cu drone” împotriva orașului și a declarat că serviciile de urgență au fost trimise în zonele afectate, deși nu au numit nicio țintă specifică.

Atacul a ucis un civil și a rănit alți 14, au declarat autoritățile. Cel puțin 30 de clădiri de apartamente, 35 de vehicule, patru case, trei clădiri administrative și opt proprietăți comerciale au fost avariate. The Kyiv Independent nu a putut verifica aceste rapoarte la momentul publicării.

UPDATE 09:12 Serviciul de Urgență al Ucrainei anunță că în regiunea Dnipropetrovsk au fost înregistrați trei morți și 15 răniți în urma atacurilor rusești.

„De seară până dimineață, armata rusă a atacat trei districte ale regiunii de peste 20 de ori”, potrivit salvatorilor.

În districtul Synelnyky, trei persoane au fost ucise, alte 14 au fost rănite, inclusiv o fetiță de 11 ani. Clădiri rezidențiale, magazine și mașini au fost avariate.

În regiunea Nikopol, un bărbat a fost rănit, o casă privată a fost avariată.

În regiunea Dnipro, infrastructura a fost avariată în urma atacului.

Salvatorii Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei au stins toate incendiile provocate de atacurile Rusiei.