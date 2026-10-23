VIDEO „Moldova Pregătită”. Primele 72 de ore într-o criză majoră. Fără curent, apă și căldură? Ne pregătim de război? Sergiu Diaconu, directorul Centrului Național de Management al Crizelor, la Podcast ZdCe

Electricitatea, apa și agentul termic nu vor fi oprite pentru 72 de ore, iar programul „Moldova pregătită” nu presupune antrenarea populației în exerciții tactice și simulări de cataclisme, ci pregătirea pentru situații de crize prin informarea cetățenilor despre primele acțiuni în asemenea cazuri. Explicațiile au fost oferite în cadrul Podcast ZdCe de către Sergiu Diaconu, directorul Centrului Național de Management al Crizelor, în contextul în care au apărut mai multe narațiuni false legate de această campanie, care va fi lansată în luna noiembrie.

Potrivit lui Sergiu Diaconu, programul „Moldova Pregătită” presupune elaborarea unui ghid pentru populație și pentru mediul de afaceri, cu recomandări privind acțiunile necesare în primele 72 de ore ale unei crize, fie că este provocată de cataclisme naturale sau de riscuri de securitate, precum dronele ce ajung tot mai des în spațiul R. Moldova, în contextul agresiunii ruse din Ucraina.

„Nu înseamnă că ne pregătim de război, nu înseamnă că ne pregătim de stingere de servicii mâine, nu înseamnă nici într-un caz că de mâine vom stinge ceva sau se va întâmpla în mod natural ceva, dar „Moldova Pregătită” este despre faptul că dacă totuși se întâmplă ceva, să fim mult mai pregătiți să facem față toți, începând de la om acasă și terminând cu instituțiile statului. Cum noi toți împreună, business-ul, gospodăria, administrația publică locală, administrațiile centrale știu să facă față și își coordonează eforturile, ca să trecem cât mai ușor și cât mai bine peste orice tip de criză. Nu putem să spunem că mâine vom fi nevoiți să facem față unei crize mai grave decât a fost ieri sau decât poate să fie în teorie peste 10 ani. Dar pregătirea trebuie să înceapă de acum. (…)

E lansarea unei pregătiri și această pregătire va dura ani înainte. Deci nu o vom face exact pentru că ne pregătim de un război iminent. (…) Noi nu suntem într-o bulă absolut protejată și nu suntem într-o situație în care putem să spunem că nu ține de noi, nu e treaba noastră, noi suntem în continuare neutri. Suntem o țară neutră, dar suntem o țară totuși care se află la hotar cu un război foarte activ, care este în activizare, deci ce facem? Nu ne pregătim de o potențială escaladare? Sau chiar dacă nu va fi această escaladare, nu suntem mai siguri atunci când suntem pregătiți?”, a explicat Sergiu Diaconu.

El s-a referit la acțiuni ce trebuie întreprinse în cazul dronelor ce ajung pe teritoriul R. Moldova și a îndemnat cetățenii să nu se apropie de locul impactului, la starea adăposturilor care sunt deficitare și nepregătite, și la sistemul MD-Alert, care nu este încă funcțional.